لن يواجه مصر ولكن .. أنشيلوتي يكشف عن مواجهة سارة بخصوص عودة نيمار

قدم كارلو أنشيلوتي مستجدات مهمة بشأن تشكيلة الفريق قبل المباراة الودية الأخيرة للمنتخب البرازيلي ضد مصر يوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

وفي حين أن التقدم الإيجابي في برنامج إعادة تأهيل نيمار أعطى الفريق دفعة قوية، فإن المدافع جابرييل ماجالهايس سيغيب عن المباراة الودية بسبب الإرهاق البدني الذي يعاني منه عقب مشاركته الأخيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد المدرب أن دوجلاس سانتوس سيبدأ المباراة في مركز الظهير الأيسر، بينما من المقرر أن يشارك الحارس ويفرتون في الشوط الثاني، في إطار سعي الجهاز الفني إلى إدارة الموارد الدفاعية بحذر.