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لن يهدم القديم.. رسميًا كلوب يبدأ رحلة إعادة المنتخب الألماني لأمجاده!
تبدأ حقبة جديدة في فرانكفورت
بعد أن تولى زمام الأمور خلفًا ليوليان ناجلسمان في أواخر يوليو، ينكب كلوب الآن بشكل كامل على الجوانب اللوجستية لقيادة منتخب بلاده. وقد شارك المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول لمحات عن بيئته الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورًا لأفق مدينة فرانكفورت وملاعب التدريب التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم.
ولا يزال حس الفكاهة الذي يميز كلوب على حاله رغم ثقل المسؤولية الجديدة الملقاة على عاتقه. وفي حديثه عن التكيف مع منصبه المرموق خلال أول مقابلة رسمية له مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، مازح المدرب قائلاً: «لقد وقعت بالفعل رسائل واتساب إلى أصدقائي بعبارة: "كلوب مدرب المنتخب الألماني". لا أحد يطلق على نفسه هذا اللقب، فهو يبدو غريباً للغاية. لكن مع أصدقائي، شعرت أن ذلك مناسبًا».
لا حاجة إلى البدء من الصفر
ورغم أن خروج ألمانيا المبكر من كأس العالم 2026 تسبب في خيبة أمل كبيرة على الصعيد الوطني، إلا أن كلوب لا يرغب في هدم الأسس الحالية للبدء من الصفر. وأوضح المدرب البالغ من العمر 59 عامًا أنه يرى جودة في التشكيلة الحالية وينوي البناء عليها بدلاً من الشروع في إجراء تعديل شامل للفريق.
وأوضح كلوب موقفه قائلاً: "قد تعتقد أنه عندما لا تسير الأمور على ما يرام في كأس العالم، فإنك تحتاج إلى البدء من الصفر. لكن هذا غير ضروري على الإطلاق"، على حد قوله.
وقد ركز كلوب في البداية على بناء العلاقات داخل الهرم الكروي الألماني بدلاً من الاتصال المباشر باللاعبين، الذين لا يزال الكثير منهم عائدين من مشاركاتهم الصيفية.
وشرح نهجه المنهجي في الأيام الأولى من توليه المنصب قائلاً: «نحن الآن نسير خطوة بخطوة. لقد كانت البداية رائعة حقاً. وقد رحب بنا جميع الموظفين الذين التقينا بهم حتى الآن ترحيباً حاراً للغاية. شكرًا لكم على ذلك! لا أشعر بالغربة - وهذا أمر رائع حقًّا".
التواصل مع اللاعبين
يأتي فهم العنصر البشري في فريقه على رأس قائمة أولويات كلوب. وقد حدد استراتيجية ذات شقين لقيادته، مشيرًا إلى أن لديه «مجالين رئيسيين من المسؤولية»، وشرح ذلك قائلاً: «المجال الأول هو المنتخب الوطني الأول. والثاني هو كل شيء آخر". ويشمل جزء من هذه المسؤولية زيارة أندية الدوري الألماني والاجتماع بالمدربين المحليين لضمان مسار متماسك لأفضل المواهب في البلاد. ويحرص كلوب على النظر إلى ما وراء الإحصائيات وتقارير الكشافة لفهم ما يحفز لاعبيه المحتملين في المنتخب الوطني على المستوى الشخصي قبل أن يقودهم إلى الميدان.
وقد أوضح كلوب خطته للأسابيع المقبلة، قائلاً: «أحاول زيارة بعض الأندية واللاعبين قبل أن تبدأ الأمور. لكن ذلك لن يكون ممكناً مع الجميع. وعليك أن تمنح نفسك الوقت الكافي. أنا أعرف اللاعبين، لكنني لا أعرف دائماً الأشخاص الذين يقفون وراءهم. من المهم بالنسبة لي أن أعرف ما الذي يحفز كل لاعب، ومن أين أتى، وإلى أين يريد أن يصل».
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الرؤية طويلة المدى ومواعيد العرض الأول
لا يراود كلوب أي أوهام بأن عملية الانتقال ستكون فورية، لكنه أعرب عن التزامه التام باستمرارية المشروع على المدى الطويل. فهو ينظر إلى دوره على أنه رحلة تمتد لعدة سنوات، وليس حلاً سريعاً لمشاكل الاتحاد الألماني لكرة القدم الأخيرة في البطولات.
وفي معرض حديثه عن مدة توليه المنصب، أكد كلوب التزامه بالتفكير على المدى الطويل، قائلاً: «لحسن الحظ، هذه ليست تجربة قصيرة الأمد؛ بل هي مصممة لتستمر لعدة سنوات. والآن يمكننا أن نبدأ."
ومن المتوقع أن يعلن كلوب عن تشكيلته الأولى بين الجولتين الثالثة والرابعة من الموسم الجديد للدوري الألماني، على أن يتبع ذلك معسكر تدريبي في هيرتسوجيناوراخ يبدأ في 20 سبتمبر.
وسيكون أول اختبار كبير له خارج أرضه في 24 سبتمبر، عندما تسافر ألمانيا لمواجهة هولندا في أمستردام. وسيتبع ذلك مباراة على أرضها في 27 سبتمبر، حيث سيقود كلوب الفريق في ملعب WWK أرينا في أوجسبورغ لمواجهة اليونان.
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