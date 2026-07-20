"لن يكون رخيصًا".. تحذير حاسم لريال مدريد بشأن مستقبل هالاند مع مانشستر سيتي!

ولدى سؤاله عن المدة التي سيستمر فيها هالاند في ملعب الاتحاد، قال مدافع السيتي السابق ليسكوت - متحدثًا بالتعاون مع كازينو يونيبت على الإنترنت - لـ "جول": "سأتفاجأ إذا بقي لمدة ثماني سنوات، لكني لا أراه يغادر في أي وقت قريب".

وأضاف: "من يدري، ربما يرغب في تحطيم الرقم القياسي التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يكون هذا هو طموحه. لكنني لا أعلم. لست قلقًا بشأن رحيله في الموسمين أو الثلاثة مواسم القادمة، إذا كان هذا هو السؤال".

وأوضح: "أعتقد أن العقد الممتد لثماني سنوات يحميك من المشترين المحتملين. لا أعتقد أن قيمته ستنخفض أبدًا خلال ذلك الوقت، لذا أرى أن هذا عامل مهم فيما يتعلق بمدة العقد".

وأضاف ليسكوت متحدثًا عن الجاذبية الواضحة لمدريد، لا سيما وأن هالاند لا يمتلك جذورًا عميقة في محيطه الحالي يصعب اقتلاعها: "بالتأكيد، حتى بالنسبة للاعبين من مانشستر وإنجلترا، فإنه ريال مدريد الذي يمتلك بريقًا خاصًا.

واستطرد قائلًا: "لكن فيما يتعلق بصفقات (الجالاكتيكوس)، هم يتعاقدون معهم، لكنهم لا يشترونهم دائمًا بمبالغ ضخمة، لذا يجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار. إرلينج هالاند لن يكون رخيصًا، ويمكن القول إنه أحد أهم اللاعبين في تشكيلة مانشستر سيتي، لذلك سيتم وضع هذا في الحسبان إذا قرر مانشستر سيتي بيعه.

وأكمل: "لن يبيعوه لأنه لا يسجل الأهداف، بل سيكون في ذروة تألقه مع أحد أفضل الفرق في العالم، في وقت يحاول فيه فريق آخر شراءه - وهو منافس في دوري أبطال أوروبا - لذلك فإن قيمة تلك الصفقة لن تكون صغيرة.

واختتم: "فيما يتعلق بإرلينج هالاند، أعتقد أن النادي في وضع رائع يضمن بقاءه في المستقبل المنظور".