اعترف جوليون ليسكوت، في تصريحات خاصة لـ "جول"، أنه من غير المرجح أن يكمل إرلينج هالاند السنوات الثماني المتبقية من عقده مع مانشستر سيتي. ومع ذلك، فقد تم توجيه تحذير لريال مدريد وأي أندية أخرى طامحة في ضم المهاجم النرويجي، بأن أي رسوم انتقال مستقبلية "لن تكون صغيرة". ويرتبط النجم الذي يحمل القميص رقم 9 بعقد مع "السيتيزنز" في ملعب الاتحاد يمتد حتى عام 2034.
"لن يكون رخيصًا".. تحذير حاسم لريال مدريد بشأن مستقبل هالاند مع مانشستر سيتي!
هالاند يوقع حتى 2034
أثارت تلك الصفقة الاستثنائية الدهشة عند توقيعها، حيث التزم هالاند بالبقاء لـ 10 سنوات إضافية بعد إتمامه لعامين شهدا تتويجه بأمجاد الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وقد رسخ معدله التهديفي المذهل مكانته بين النخبة العالمية، حيث تمكن من هز الشباك في 162 مناسبة خلال 198 مباراة. وتعززت سمعته المتنامية بعد تألقه مع منتخب النرويج في كأس العالم 2026، حيث قاد بلاده للتأهل إلى أبرز بطولات الفيفا للمرة الأولى منذ عام 1998.
ويقترب هالاند من بلوغ عامه الـ 26، لكن لا يزال أمامه العديد من المواسم ليلعبها. وتأمل إدارة السيتي أن يقضي العديد من تلك المواسم في مانشستر، فهم بحاجة إلى نجوم من العيار الثقيل لمساعدتهم في سد الفجوة التي تركها رحيل بيب جوارديولا، ودعم المدرب الجديد إنزو ماريسكا.
- Getty/GOAL
والد هالاند يترك الباب مفتوحًا
لم تكن هناك أي مؤشرات على رغبة هالاند في الرحيل، رغم كل ما حققه في إنجلترا. فقد أعاد كتابة الأرقام القياسية بشكل متكرر، وربما يكون هناك المزيد من الإنجازات التاريخية في انتظاره.
ويثق ليسكوت في أن المهاجم القوي سيستمر في إضاءة مسرح الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل المنظور. ومع ذلك، فإن الارتباط بعملاقي الدوري الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة، أمر يستحيل تجاهله.
وفي الآونة الأخيرة، صرح ألف إنجي، والد هالاند، ردًا على الحديث المتواصل حول تولي نجله دور "جالاكتيكو" في ملعب سانتياجو برنابيو في مرحلة ما: "الانتقال إلى ريال مدريد؟ إنه سعيد للغاية في مانشستر سيتي ولديه عقد طويل الأمد. نحن ننتظر الموسم الجديد، لكن أي لاعب يود اللعب لريال مدريد. أنت لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث في كرة القدم".
إلى متى سيبقى؟
ولدى سؤاله عن المدة التي سيستمر فيها هالاند في ملعب الاتحاد، قال مدافع السيتي السابق ليسكوت - متحدثًا بالتعاون مع كازينو يونيبت على الإنترنت - لـ "جول": "سأتفاجأ إذا بقي لمدة ثماني سنوات، لكني لا أراه يغادر في أي وقت قريب".
وأضاف: "من يدري، ربما يرغب في تحطيم الرقم القياسي التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يكون هذا هو طموحه. لكنني لا أعلم. لست قلقًا بشأن رحيله في الموسمين أو الثلاثة مواسم القادمة، إذا كان هذا هو السؤال".
وأوضح: "أعتقد أن العقد الممتد لثماني سنوات يحميك من المشترين المحتملين. لا أعتقد أن قيمته ستنخفض أبدًا خلال ذلك الوقت، لذا أرى أن هذا عامل مهم فيما يتعلق بمدة العقد".
وأضاف ليسكوت متحدثًا عن الجاذبية الواضحة لمدريد، لا سيما وأن هالاند لا يمتلك جذورًا عميقة في محيطه الحالي يصعب اقتلاعها: "بالتأكيد، حتى بالنسبة للاعبين من مانشستر وإنجلترا، فإنه ريال مدريد الذي يمتلك بريقًا خاصًا.
واستطرد قائلًا: "لكن فيما يتعلق بصفقات (الجالاكتيكوس)، هم يتعاقدون معهم، لكنهم لا يشترونهم دائمًا بمبالغ ضخمة، لذا يجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار. إرلينج هالاند لن يكون رخيصًا، ويمكن القول إنه أحد أهم اللاعبين في تشكيلة مانشستر سيتي، لذلك سيتم وضع هذا في الحسبان إذا قرر مانشستر سيتي بيعه.
وأكمل: "لن يبيعوه لأنه لا يسجل الأهداف، بل سيكون في ذروة تألقه مع أحد أفضل الفرق في العالم، في وقت يحاول فيه فريق آخر شراءه - وهو منافس في دوري أبطال أوروبا - لذلك فإن قيمة تلك الصفقة لن تكون صغيرة.
واختتم: "فيما يتعلق بإرلينج هالاند، أعتقد أن النادي في وضع رائع يضمن بقاءه في المستقبل المنظور".
- Getty
هالاند يستعيد نشاطه بعد كأس العالم
ويستمتع هالاند حاليًا بعطلته ما بعد كأس العالم، بعدما رأى إنجلترا تحطم أحلامه في تلك البطولة خلال مواجهة درامية في ربع النهائي. وسيعود قريبًا للانضمام إلى تدريبات السيتي استعدادًا لفترة ما قبل الموسم.
وسيواجه الفريق نظيره أرسنال في الدرع الخيرية (درع المجتمع)، قبل أن يستهل حملة أخرى للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام بورنموث في 23 أغسطس. ويبقى أن نرى كم عدد التحديات الإضافية على الألقاب التي سيكون هالاند جزءًا منها.
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