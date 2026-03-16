لن يكون جاهزًا لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو؟ يبدو أن حارس مرمى بايرن ميونيخ على وشك العودة السريعة

وبناءً على ذلك، «يبدو أن الأمور تسير على ما يرام» ليكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد الفريق الإيطالي يوم الأربعاء.

كان أوربيغ قد تعرض لارتجاج في المخ الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب إثر اصطدام رأسي. ونظرًا لغياب الحارس الأساسي مانويل نوير (تمزق في ألياف الساق اليسرى) والحارس الثالث سفين أولريش (تمزق في الألياف العضلية) بسبب الإصابة، تم التكهن حتى بإشراك ليونارد بريسكوت البالغ من العمر 16 عامًا فقط.

لكن أوربيغ تمكن بالفعل من المشاركة في تدريبات بايرن ميونيخ الجماعية ظهر يوم الاثنين، محرزاً بذلك خطوة مهمة نحو العودة. وما لم تحدث أي انتكاسة غير متوقعة، سيقف اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً بين القائمين في مباراة أتالانتا.