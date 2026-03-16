لن يكون جاهزًا لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو؟ يبدو أن حارس مرمى بايرن ميونيخ على وشك العودة السريعة
وبناءً على ذلك، «يبدو أن الأمور تسير على ما يرام» ليكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد الفريق الإيطالي يوم الأربعاء.
كان أوربيغ قد تعرض لارتجاج في المخ الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب إثر اصطدام رأسي. ونظرًا لغياب الحارس الأساسي مانويل نوير (تمزق في ألياف الساق اليسرى) والحارس الثالث سفين أولريش (تمزق في الألياف العضلية) بسبب الإصابة، تم التكهن حتى بإشراك ليونارد بريسكوت البالغ من العمر 16 عامًا فقط.
لكن أوربيغ تمكن بالفعل من المشاركة في تدريبات بايرن ميونيخ الجماعية ظهر يوم الاثنين، محرزاً بذلك خطوة مهمة نحو العودة. وما لم تحدث أي انتكاسة غير متوقعة، سيقف اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً بين القائمين في مباراة أتالانتا.
هل سيعود أوربيغ إلى الملاعب في مباراة أتالانتا؟ ونيوير يعود هو الآخر إلى التدريبات
إلى جانب أوربيغ، تمكن نوير أيضًا يوم الاثنين من إكمال جزء كبير من التدريبات، لكن مشاركته في مباراة بيرغامو تبدو مستبعدة للغاية. فقد تعرض حارس مرمى المنتخب الألماني السابق في أوائل فبراير، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-1 على غلادباخ، لتمزق في ألياف عضلة الساق اليسرى مرة أخرى — وذلك أثناء عودته للعب بعد ثلاثة أسابيع من إصابة مماثلة في نفس المكان. ولذلك، يبدو أن نادي ميونيخ لا يرغب في المخاطرة في هذا الصدد، ويفضل الاستمرار في الحفاظ على اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا.
على أي حال، يتمتع بايرن بموقع مريح للغاية قبل مباراة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء. بعد الفوز 6-1 في مباراة الذهاب، أصبح الفريق على بعد خطوة واحدة من بلوغ دور الثمانية. وهناك سيكون في انتظاره إما ريال مدريد الفائز قبل أسبوع أو مانشستر سيتي.
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ الوقت المباراة الأربعاء، 18 مارس 21:00 بايرن ميونيخ - أتالانتا (دوري أبطال أوروبا) السبت، 21 مارس الساعة 15:30 بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني) السبت، 4 أبريل 15:30 إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) السبت، 11 أبريل 18:30 إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)