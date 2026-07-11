من المقرر أن يوقع يورجن كلوب عقدًاحتى عام 2030 مع ألمانيا وفقًا لمعلومات صحيفة «بيلد»، التقى ثنائي مسؤول من الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)، بعد وصولهما في وقت مبكر من بعد الظهرإلى أمريكا، بالمدرب البالغ من العمر 59 عامًا ومستشاره في أحد الفنادق بمطار جون إف كينيدي في نيويورك، ويُقال إن المحادثة استمرت لأكثر من أربع ساعات.
لن يغادر "ريد بول" .. تفاصيل اجتماع الأربع ساعات بين كلوب والاتحاد الألماني
كواليس الاجتماع
كان هناك الكثير ليناقشه. يربط عقد مع مجموعة «ريد بول» يظل بموجبه كلوب في منصب «الرئيس العالمي لكرة القدم» حتى عام 2029، ويجب عليه إنهاء هذا العقد بالتنسيق مع المدير التنفيذي لـ«ريد بول» أوليفر مينتزلاف. بعد ذلك، قد يلتزم كلوب بالاتحاد الألماني لكرة القدم. لكن يبدو أن دفع تعويض بمليون قد أصبح غير وارد، وبدلاً من ذلك من المقرر أن يظل كلوب سفيراً إعلانياً لـ«ريد بول».
كما يُفترض أن يتم توضيح مسائل الأجر ومدة العقد ومتطلبات الجهاز الفني. وقد تشكل المسائل الهيكلية وعقود كلوب الإعلانية مع شركات منافسة لشركاء الاتحاد الألماني لكرة القدم عائقًا في هذا الصدد. لكن في مكالمة هاتفية مطولة، «تضحى بسرعة أن الأمر يمكن أن ينجح في النهاية، بل وسينجح بالفعل»، حسبما أفاد مؤخرًا رودي فولر، المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم.
- AFP
تفاؤل بتعيين كلوب
كما أبدى هانز يواكين فاتزكي، المسؤول في اتحاد الكرة ورئيس بوروسيا دورتموند تفاؤله. وقال رئيس نادي بوروسيا دورتموند، وهو صديق مقرب من كلوب منذ الأيام الناجحة التي قضياها معًا: «أعلم أن يورجن يحب ألمانيا».
وسيعمل المدرب المرشح لتولي منصب مدرب المنتخب الألماني، حتى نهاية كأس العالم التي ستُختتم بالمباراة النهائية في 19 يوليو، كخبير في قناة «ماجنتا تي في» من موقع الحدث. كما أبدى هو أيضًا استعدادًا واضحًا للانضمام إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)، مشيرًا إلى أن الوقت ليس مثاليًا، لكنه لم يكن أفضل من أي وقت مضى.
وكان كلوب قد تحدث هاتفياً مع فولر من قبل، حيث سيبقى المدير الرياضي في منصبه ويرغب في العمل مع كلوب.
وكان يوليان ناجلسمان قد استقال من منصب مدرب المنتخب الألماني بعد الخروج المخزي للمنتخب من كأس العالم على يد باراجواي (3-4 بركلات الترجيح). وستكون المباراة الدولية الأولى لخليفته في 24 سبتمبر في دوري الأمم في أمستردام ضد هولندا.
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