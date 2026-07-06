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لن يصلا إلى هذا السن.. ميلا يؤكد: تحطيم ميسي ورونالدو لرقمي لن يحزنني!
ميلا يشيد بأعظم اللاعبين على مر العصور
أعرب الوجه الأيقوني لمسيرة الكاميرون في كأس العالم 1990 عن إعجابه الشديد بالطريقة التي حافظ بها رونالدو (41 عامًا) وميسي (39 عامًا) على مستواهما المتميز رغم تقدمهما في السن.
لا يزال ميلا أكبر لاعب يسجل هدفاً في كأس العالم على الإطلاق، وهو الرقم القياسي الذي سجله في سن 42 عاماً و39 يوماً ضد روسيا عام 1994، لكنه سعيد للغاية برؤية النجمين يتنافسان على مكانه في سجلات التاريخ، حتى لو كان ذلك يعني بقاءهما في الملاعب للعب في نسخة عام 2030.
وقال ميلا لصحيفة «أ بولا»: «أعتقد أن ما يواصلان فعله أمر رائع. أقول: تحية لك يا ميسي، تحية لك يا رونالدو! أسمع الناس يقولون إنهما لم يعودا يركضان. اللاعب الذي لا يركض ويواصل تسجيل الأهداف يستحق المزيد من الثناء. ما يثير إعجابي هو رؤيتهما يواصلان لعب دور حاسم. هذا ليس في متناول الجميع. إذا شعر اللاعب بالقوة واللياقة البدنية، فعليه أن يواصل اللعب. العمر لا يهم كثيرًا، طالما أنه يثبت أنه لا يزال قادرًا. وهما يفعلان ذلك."
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التمكن التقني في مواجهة التدهور البدني
غالبًا ما ركز الجدل الدائر حول كأس العالم على تراجع القدرة على الحركة لدى الثنائي الأسطوري، لكن ميلا يعتقد أن ذكاءهما التكتيكي ومهاراتهما الفنية تعوضان عن نقص السرعة بأكثر من اللازم.
ومع استمرار تأثير النجوم على المباريات، بما في ذلك تسجيل ميسي لسبعة أهداف في البطولة حتى الآن، أشار ميلا إلى أن اللعبة تصبح أسهل من الناحية الذهنية مع تباطؤ الجسم.
وأضاف: «المهارات الفنية لا تضيع أبدًا. فاللاعب الماهر لا يحتاج إلى الجري كشاب. فالتواجد في المكان المناسب يعوض عن أشياء كثيرة. وكلما تقدمت في العمر، كلما أصبحت أفضل من الناحية التكتيكية وحتى الفنية. فمع مرور الوقت، تتعلم أين يجب أن تضع نفسك، وكيف تستقبل الكرة، وكيف تحقق التفوق على الخصم. إنها مقايضة بين ما تخسره وما تكسبه».
حدود استمرارية اللاعبين في كرة القدم
في الوقت الذي يقترب فيه الوداع النهائي للبطولة الرئيسية للفيفا بالنسبة للاعبين أمثال رونالدو وميسي، يشير ميلا إلى أن منتصف الأربعينيات قد تصبح الحدود الجديدة للرياضيين النخبة.
"يبدو لي أن بلوغ سن الخمسين أمر مستحيل، لكن سن 43 أو 44 عامًا أمر ممكن تمامًا. عندما يقول الجسد «كفى»، لا بد من الاستماع إليه. لا جدوى من خداع النفس. في ذلك العمر، عندما تغادر الملعب، تكون منهكًا تمامًا"، أوضح ميلا.
- Getty Images
السجلات موجودة لكي يتم تحطيمها
على الرغم من احتفاظه بأحد أرقى الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالم لأكثر من ثلاثة عقود، أصر ميلا على أنه لا يحرص على الحفاظ على إرثه. فهو لا يزال يركز على الأثر العاطفي للمباراة بدلاً من الإحصائيات التي تحدد مسيرة ميسي ورونالدو، رغم أنه يقر بأن عظمتهما أمر لا يمكن إنكاره.
واختتم ميلا حديثه قائلاً: "لست بحاجة إلى الاحتفاظ بهذا الرقم القياسي. فالأرقام القياسية موجودة لكي يتم كسرها. فقد تم تجاوز أرقام بيليه و[ميشيل] بلاتيني و[دييجو] مارادونا أيضاً. ما أفتخر به هو أنني لعبت في ثلاث بطولات كأس العالم مع منتخب بلدي، وأنني قدمت الكثير من المشاعر. كرة القدم ليست مجرد أرقام".
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