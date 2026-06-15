لن يرضى بالثماني سنوات.. مهاجم الليجا يقاتل ضد حكم قضية الأغتصاب!

حُكم على مير بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي وإلحاق إصابات بشابة. ويأتي هذا الحكم، الذي أصدرته محكمة مقاطعة فالنسيا، على خلفية حادثة وقعت في منزل اللاعب في أغسطس 2024. وعلى الرغم من شدة العقوبة، أصدر المهاجم بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه أنه لا يوافق على الحكم.

وكسر المهاجم صمته على إنستغرام، قائلاً إنه "لا يتفق مع الحكم" وأعلن أن فريقه القانوني سيقدم استئنافاً في الأيام المقبلة. وعلى الرغم من قرار المحكمة، لا يزال اللاعب السابق في وولفرهامبتون وفالنسيا متحدياً، حيث كتب: "ما زلت أثق في العدالة".