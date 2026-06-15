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لن يرضى بالثماني سنوات.. مهاجم الليجا يقاتل ضد حكم قضية الأغتصاب!
مير يؤكد براءته رغم الحكم القاسي
حُكم على مير بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي وإلحاق إصابات بشابة. ويأتي هذا الحكم، الذي أصدرته محكمة مقاطعة فالنسيا، على خلفية حادثة وقعت في منزل اللاعب في أغسطس 2024. وعلى الرغم من شدة العقوبة، أصدر المهاجم بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه أنه لا يوافق على الحكم.
وكسر المهاجم صمته على إنستغرام، قائلاً إنه "لا يتفق مع الحكم" وأعلن أن فريقه القانوني سيقدم استئنافاً في الأيام المقبلة. وعلى الرغم من قرار المحكمة، لا يزال اللاعب السابق في وولفرهامبتون وفالنسيا متحدياً، حيث كتب: "ما زلت أثق في العدالة".
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تفاصيل مصورة عن حادثة عام 2024
وقد ثبت للمحكمة أنه في ليلة 31 أغسطس و1 سبتمبر 2024، التقى مير وصديق له بامرأتين في ملهى ليلي في فالنسيا قبل أن يعودا إلى فيلا مير في بيتيرا. ووفقاً للقرار القضائي، اعتدى مير جنسياً على إحدى المرأتين في حوض السباحة وفي الحمام. قدمت الضحية شهادة مروعة، ذكرت فيها أنها كانت تبكي وتواجه صعوبة في التنفس، بينما كانت تتوسل إلى اللاعب أن يتوقف، لكنه لم يفعل.
ووصفت المحكمة الأدلة ضد مير بأنها "متماسكة"، معتمدة بشكل كبير على شهادات متسقة ودقيقة من الضحايا. بالإضافة إلى عقوبة السجن، صدر حكم على مير بدفع تعويض قدره 64 ألف يورو للضحية. كما مُنع من التواصل معها أو الاقتراب منها أو من عائلتها لمسافة تقل عن 500 متر لمدة 10 سنوات. وعقب خروجه من السجن في نهاية المطاف، سيُطلب منه قضاء سبع سنوات تحت المراقبة.
ردود فعل الأندية على الحكم القضائي
أدت التداعيات القانونية إلى وضع كل من إشبيلية وإلتشي في موقف صعب. كان مير يلعب مع إلتشي على سبيل الإعارة الموسم الماضي أثناء سير المحاكمة، وسارع النادي إلى النأي بنفسه عن الموقف إلى أن ينتهي من مراجعة الوثائق القانونية بشكل كامل. وأعلن النادي أنه علم بالحكم من خلال وسائلالإعلام، لكنه لن يصدر تقييمًا رسميًا حتى يقوم بتحليله بدقة.
وبينما تستمر القضية في مسارها نحو المحكمة العليا، يظل مستقبل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً في مهب الريح. وكان المهاجم قد دافع عن نفسه خلال المحاكمة، مدعياً أن "كل شيء كان بالتراضي" وأن الليلة "سارت على هذا النحو" ببساطة. ومع ذلك، رفض القاضي هذه الادعاءات لصالح رواية الضحية، التي دعمتها الإفادات التي أدلت بها للشرطة المدنية مباشرة بعد الحادث.
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المعركة القانونية تنتقل إلى المحكمة العليا
ويعلق فريق المحامين الخاص بمير آماله الآن على استئناف أمام المحكمة العليا لإلغاء حكم السجن الطويل. كما حُكم على متهم ثانٍ، هو بابلو خارا، بالسجن لمدة عامين بتهمة الاعتداء الجنسي وجرائم ضد الآداب العامة تتعلق بنفس الليلة. وأفادت التقارير بأن ضحية خارا طُردت من الفيلا وتُركت في الشارع شبه عارية بعد وقوع الاعتداء.