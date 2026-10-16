لن يرحل سوى مقابل 50 مليونًا.. كارباخال يكشف سر اختيار خيتافي بعد ريال مدريد!

بدأ كارباخال مسيرته رسميًا مع خيتافي، مستبدلًا الأضواء العالمية في سانتياجو برنابيو بصلابة ملعب الكوليسيوم. وخلال مؤتمره الصحفي الأول بقميص الفريق الأزرق، أوضح المدافع المخضرم أن شغفه بكرة القدم لم يفقد شيئًا من وهجه رغم رحيله عن أكثر نادٍ تحقيقًا للألقاب في أوروبا.

وأعرب عن فخره الكبير بمحيطه الجديد، مؤكدًا أن بقاءه في مدينته مدريد كان عاملًا رئيسيًا في قراره. ووقّع الظهير الأيمن صاحب الـ34 عامًا على عقد يمتد حتى صيف 2027، ليضمن استمراره في الدوري الإسباني خلال المستقبل القريب.

وقال المدافع خلال تقديمه: "ستكون تجربة إيجابية، ولا أفكر في إجراء تقييم في نهاية الموسم. إنه مشروع يحفزني كثيرًا. المنافسة بالنسبة لي موجودة في حمضي النووي. أنا في بيتي، أنا في مدريد، حيث نشأت. كل العوامل جيدة، وأستطيع تقديم المساعدة بخبرتي وبطريقة لعبي وبما أضيفه للمجموعة. لا أعرف إن كانت الأهداف ستتحقق، لا نعرف ذلك، لكننا نعمل من أجلها. عليك أن تتعامل مع الأمر يومًا بيوم وأن تكون هادئًا لأنك اتخذت القرار الأفضل"، وفقًا لما نقلته ماركا.