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Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2026 World Cup Portugal ArgentinaGetty/GOAL
Chris Burton و محمد سعيد

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"لن يتقاعدا في وقت قريب" .. صديق كريستيانو رونالدو السابق يتحدث عن فرص ظهوره مع ليونيل ميسي في كأس العالم 2030

ليونيل ميسي
حصريًا
كريستيانو رونالدو
كأس العالم
الأرجنتين
البرتغال
إنتر ميامي
النصر

الدون و"ليو" دائمًا استثناء للقاعدة

يرى النجم ميكيل سيلفستر، لاعب مانشستر يونايتد وإنتر السابق، أن الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قد يكونا قد خاضا "رقصتهما الأخيرة" في نهائيات كأس العالم خلال النسخة الأخيرة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وإسبانيا.

وقال سيلفستر في تصريحات خاصة لـ"Goal.com"، إن ميسي ورونالدو "العظيمين"، لن يكون لهما ظهور في كأس العالم بعد نسخة عام 2026، مشيرًا إلى أن منتخبي الأرجنتين والبرتغال سيفتقدان "أعظم لاعبيهما على الإطلاق" عندما تنطلق نسخة عام 2030 من البطولة.

  • كم سيكون عمر ميسي ورونالدو في عام 2030؟

    سيبلغ رونالدو 45 عامًا عندما تعود البطولة الأبرز للفيفا لتحتل مركز الصدارة مرة أخرى في 2030، أما منافسه الأبدي ميسي، فمن المقرر أن يبلغ 43 عامًا بعد أربع سنوات، ونظرًا لكل ما حققاه خلال مسيرتيهما الرائعتين حتى الآن، يبدو من الحماقة استبعاد أي احتمال عندما يتعلق الأمر بهذين الرمزين، لكن الزمن سيلاحقهما في نهاية المطاف.

    لا يزال أمام رونالدو عام واحد متبقي في عقده مع النصر بطل الدوري السعودي للمحترفين، ولم يبدِ أي إشارة إلى أنه يفكر في الاعتزال، في حين أن ميسي مرتبط بعقد مع بطل كأس الدوري الأمريكي إنتر ميامي حتى عام 2028.

    وقد ترك المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي، خورخي جيسوس - الذي عمل مع كريستيانو في الشرق الأوسط الموسم الماضي - الباب مفتوحًا أمام اللاعب الأيقوني الذي يحمل الرقم 7 لتمديد مسيرته الدولية حتى يورو 2028، أما الجهة الأرجنتينية فتأمل أن يضيف ميسي المزيد إلى رصيده البالغ 207 مباراة دولية.

    وربما يستمر كلا الأسطورتين في اللعب في الوقت الحالي، دون التسرع في اتخاذ أي قرارات مصيرية، وستشارك البرتغال في استضافة كأس العالم 2030 - مما يجعل هذا الحدث أكثر جاذبية بالنسبة لرونالدو، أما ميسي فقد عانى مؤخرًا من خيبة أمل في النهائي وفقد فرصة الفوز بلقب عالمي ثانٍ.

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  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2026 World Cup Argentina PortugalGetty/GOAL

    هل يشارك رونالدو أم ميسي في كأس العالم 2030؟

    هل سيظل أي منهما يرتدي قميص منتخب بلاده عندما تنطلق بطولة كأس العالم المقبلة؟ وردًا على هذا السؤال، قال سيلفستر - زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد ونجم الدوري الأمريكي لكرة القدم السابق - في حديثه لموقع"GOAL": "أعتقد أنهما بحاجة إلى التفكير في الإرث الذي سيتركانه. لا أعتقد أنه من المنطقي من الناحية الرياضية أن يحاولا الاستمرار في اللعب".

    وأضاف: "هناك متطلبات جسدية كبيرة في هذه اللعبة، وليس من الناحية الفنية. الجانب البدني صعب للغاية. لا أتوقع أن يشاركا في كأس العالم القادمة بعد أربع سنوات".

    وتطرق سيلفستر، في معرض حديثه عن تمديد مسيرة ميسي ورونالدو مع أنديتهما، مع استمرار تحقيقهما للإنجازات التي تكللها الفوز بالألقاب على هذا المستوى، قائلًا: "باستثناء كأس العالم، الذي يُقام كل 4 سنوات، لا أرى أي نهاية لمسيرتهما".

    وتابع: "هؤلاء اللاعبون شغوفون باللعبة إلى هذا الحد. وما زالوا مؤثرين للغاية ومخلصين لمسيرتهم. كل ما يهم هو اللعب الجيد والفوز بالألقاب. لا أرى أنهما سيتقاعدان في أي وقت قريب".

  • كيف استجاب رونالدو وميسي لخيبة الأمل في 2026؟

    كان لكلا النجمين ردود فعل قوية على وداع كأس العالم 2026، حيث قال رونالدو بعد خروج البرتغال من دور الـ16 على يد إسبانيا: "أشعر بالحزن لخروجنا بهذه الطريقة، لكنني بذلت كل ما في وسعي، ودائمًا ما قدمت أفضل ما لدي. أرحل وضميري مرتاح. هذه هي كرة القدم، وهذه هي حياة لاعب كرة القدم. أحياناً تفوز، وأحياناً تخسر. عليك أن تمضي قدمًا. نعم، كانت هذه آخر مشاركة لي في كأس العالم".

    ونشر ميسي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد معاناة الأرجنتين في المباراة النهائية أمام إسبانيا: "الألم هائل، وسيستغرق هذا الجرح وقتًا ليلتئم. لكنني أتمسك أيضًا بكل الأشياء الجيدة. المباريات التي قلبنا فيها النتيجة ببذل كل ما في وسعنا - لحظات ستبقى في ذاكرتنا إلى الأبد - ودعم بلد بأكمله، والذي، إلى جانب العمل الجاد والجهد الذي بذلته هذه المجموعة، أعادنا مرة أخرى إلى صفوف النخبة العالمية. من الصعب تقدير إنجازنا تقديرًا كاملاً في الوقت الحالي، لكن هذه المجموعة وصلت إلى نهائيين متتاليين في كأس العالم".

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  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2026Getty/GOAL

    ميسي ورونالدو يواصلان اللعب مع إنتر ميامي والنصر

    لم يكن رونالدو وميسي أبدًا من النوع الذي يتراجع أمام التحديات، بل إنهما يستمتعان بكل فرصة تتاح لهما لإسكات المشككين وإعادة كتابة كتب التاريخ، ومع ذلك، سيكون من المفاجئ إلى حد ما أن يشارك كلاهما في كأس العالم للمرة السابعة عام 2030.

    وينظر كل منهما الآن إلى خطوته المقبلة مع فريقه، حيث حصل كريستيانو على راحة قبل أن ينخرط في فترة إعداد النصر الذي يستعد لحملة جديدة من أجل الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي والمنافسة على دوري أبطال آسيا للنخبة.

    أما ميسي فلا يزال يحاول مع إنتر ميامي لفرض الهيمنة على كرة القدم الأمريكية، خصوصًا بعدما نجح فريقه في ضم صفقات قوية.