لن يبدأ كأس العالم مع إسبانيا.. الكشف عن عدد المباريات التي سيغيبها لامين يامال عن المونديال!

سيتم إراحة الجناح في المباريات الودية الدولية المقبلة ضد العراق وبيرو قبل انطلاق البطولة الصيفية. وتشير صحيفة «ذا أثليتيك» إلى أن يامال سيغيب عن المباراة الافتتاحية لإسبانيا في دور المجموعات ضد الرأس الأخضر في يونيو.

كما أن مشاركته في مباراة 21 يونيو ضد السعودية تبدو مشكوك فيها بشدة. وتلعب إسبانيا ضد أوروجواي في 26 يونيو في آخر مباراة لها في دور المجموعات، والتي قد تكون فرصة لعودة يامال إلى الملاعب. والتقى مسؤولو برشلونة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة لمناقشة برنامج إعادة التأهيل لعودته، على أن يتم الإعلان عن التشكيلة النهائية لإسبانيا المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم في 25 مايو.