"لن نسمح لأحد بأن يسكتنا!": كريستوف فرويند يدافع عن انتقادات بايرن ميونيخ الحادة للحكم

"شهدت مباراة ليفركوزن الكثير من المشاعر والعديد من القرارات المثيرة للجدل. لقد شعرنا بالغضب وأعربنا عن ذلك صراحةً. هذا حقنا، والفرق الأخرى تفعل ذلك أيضًا. سيواصل بايرن ميونيخ التعبير عن رأيه في المستقبل. نحن كبايرن ميونيخ سنعبر دائمًا عن رأينا ولن نسمح لأحد بأن يمنعنا من التحدث"، قال النمساوي في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة السبت في الدوري الألماني ضد يونيون برلين (15:30).

لم تسر المباراة ضد ليفركوزن على ما يرام، حيث أثارت حالتان على وجه الخصوص استياء بايرن: البطاقة الصفراء-الحمراء التي حصل عليها لويس دياز بعد ما زُعم أنه تظاهر بالسقوط داخل منطقة الجزاء، وإلغاء هدف هاري كين بسبب لمسة يد.

رد الرئيس الفخري أولي هونيس بغضب على قرارات الحكام ووصفها بأنها "أسوأ أداء لفريق تحكيم شهدته في أي مباراة بالدوري الألماني".