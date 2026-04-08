"هل نريد أن نطرح هذا الموضوع الآن؟"، سأل نجم الفريق الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، عندما سأله الصحفيون الحاضرون في المنطقة المختلطة، عقب فوز ميونيخ بنتيجة 2-1، عن احتمال عودته إلى المنتخب الألماني.
ترجمه
"لن نتطرق إلى هذا الموضوع هنا الآن": حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير يتحدث بصراحة حول موضوع معين بعد أدائه الرائع ضد ريال مدريد
ثم أضاف نوير: "كما قلت: لن نخوض في هذا الموضوع الآن. أين لعبنا اليوم؟ لقد كان أداءً مذهلاً، ونحن لا نتحدث هنا عن المنتخب الوطني. لقد قلت ما لدي وأنا أركز على بايرن ميونيخ."
بالنسبة له، فإن الأمر الحاسم في المقام الأول هو "الفوز بهذه المباراة هنا"، حسبما قال اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا. "من المهم تأكيد ذلك في مباراة الإياب. كل شيء آخر لا يهمني."
كان نوير هو الأفضل على أرض الملعب في مواجهة "الملكيين"، حيث تصدى بقوة عدة مرات لهجمات "الملكيين" بقيادة كيليان مبابي وفينيكوس جونيور، وحصل بعد نهاية المباراة على جائزة "أفضل لاعب في المباراة" الرسمية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).
- AFP
إيبرل يشيد بنوير: "لقد أنقذنا"
كما أشاد به ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، الذي وصف أداء حارس مرماه بـ"الرائع". "بصراحة، لست مندهشاً من هذا الأداء. مانو يلعب على هذا المستوى طوال الموسم. لديه إحساس جيد بالمكان الذي يجب أن يقف فيه، وقد أنقذنا اليوم في موقف أو آخر."
لكن إيبرل لم يرغب في الخوض في مسألة عودة مانو المحتملة إلى المنتخب الألماني: "أنا لست مسؤولاً عن مدرب المنتخب اليوم"، قال مبتسماً.
قبل بضعة أشهر من انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يدور جدل داخل الاتحاد الألماني حول اختيار حارس المرمى. كان مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان قد اختار في الأصل أوليفر باومان لاعب هوفنهايم ليكون الحارس الأول في البطولة، لكن العديد من الخبراء يطالبون بترشيح نوير.
وقد شغل اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا منصب الحارس الأساسي للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) لمدة 15 عامًا تقريبًا، لكنه أعلن اعتزاله المبكر للمنتخب الوطني بعد الخروج من ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 التي أقيمت على أرضه أمام إسبانيا. كان من المفترض أن يخلف نوير الحارس البديل منذ فترة طويلة مارك-أندريه تير شتيجن، لكن من المرجح ألا يتم أخذه في الاعتبار بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها خلال الموسم الحالي.
المباريات القادمة لنادي بايرن ميونيخ
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 11 أبريل
18:30
إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأحد، 19 أبريل
17:30
بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)
الأربعاء، 22 أبريل
20:45
باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ (كأس ألمانيا)