ثم أضاف نوير: "كما قلت: لن نخوض في هذا الموضوع الآن. أين لعبنا اليوم؟ لقد كان أداءً مذهلاً، ونحن لا نتحدث هنا عن المنتخب الوطني. لقد قلت ما لدي وأنا أركز على بايرن ميونيخ."

بالنسبة له، فإن الأمر الحاسم في المقام الأول هو "الفوز بهذه المباراة هنا"، حسبما قال اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا. "من المهم تأكيد ذلك في مباراة الإياب. كل شيء آخر لا يهمني."

كان نوير هو الأفضل على أرض الملعب في مواجهة "الملكيين"، حيث تصدى بقوة عدة مرات لهجمات "الملكيين" بقيادة كيليان مبابي وفينيكوس جونيور، وحصل بعد نهاية المباراة على جائزة "أفضل لاعب في المباراة" الرسمية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).