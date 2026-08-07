"لن أقيده بسلاسل" .. رئيس الاتحاد الأرجنتيني يكشف حقيقة رحيل سكالوني

أغلق تابيا الباب أمام أي حديث عن البحث عن مدرب جديد، رغم التكهنات المتزايدة حول مستقبل سكالوني. فبعد نهاية كأس العالم 2026، التي خسرت فيها الأرجنتين أمام إسبانيا في النهائي، يبدو رئيس الاتحاد الأرجنتيني مقتنعاً تماماً بأن مهندس انتصارات المنتخب الأرجنتيني عام 2022 هو الرجل الوحيد المناسب للمهمة.

وقال تابيا في مقابلة مع TyC Sport: «بلا شك، أريده أن يبقى، جميعنا نريده أن يبقى. لقد تحدثنا، وهو نفسه عبّر عن ذلك أيضاً، وكانت المحادثات متقدمة جداً. أنا شخص ممتن، ولهذا أعتقد أنه علينا أن نتركه يتأمل، ويتخذ القرار الصحيح، وعلينا أن نحترمه. لا يمكنني أن أُبقي سكالوني مقيداً إذا شعر بأنه لا يمتلك الرغبة أو ليس لديه رؤية مستقبلية أفضل. أريده أن يكون بخير، وعلينا جميعاً أن نتمنى الأمر نفسه، حتى لو كان ذلك يؤلمنا.»

وأكد رئيس الاتحاد أنه لا توجد خطة بديلة مطروحة، حتى مع أن عقد سكالوني الحالي ينتهي في ديسمبر 2026. وعندما سُئل عن البدلاء المحتملين أو خطة احتياطية، قال تابيا: «لا، خطتي (أ) و(ب) و(ج) هي سكالوني.»



