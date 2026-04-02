"لن أقول ذلك الآن" - دون غاربر لا يستبعد تطبيق نظام الصعود والهبوط في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، ويؤكد ثقته في قدرة الدوري على جذب النجوم بعد كأس العالم 2026

اعترف غاربر بأن الدوري أصبح الآن مختلفًا تمامًا عما كان عليه عندما تولى إدارته عام 1999. وعندما سُئل عن الجاذبية العالمية لدوري MLS خلال ظهوره في برنامج «The Late Run»، أكد المسؤول التنفيذي أن مشهد كرة القدم الأمريكية قد تغير تمامًا - وأعرب عن ثقته في قدرة الدوري على جذب المزيد من النجوم الكبار في المستقبل:

"في الماضي، كان من الصعب جلب اللاعبين الكبار إلى هنا. الآن الأمر ليس بهذه الصعوبة. بصراحة، أعتقد أنهم هم من يتصلون بنا"، قال غاربر.

وأبرز غاربر نجاح إنتر ميامي في التعاقد مع ليونيل ميسي كدليل على نجاحهم:

"لقد قرأتم جميع الأخبار عن برشلونة. قرأتم عن السعوديين. نحن فزنا. أعني، لقد أقنعناه بالانضمام، وهو لا يكتفي هنا بالفوز بالبطولات فحسب. إنه يبذل قصارى جهده في اللعب. لذا أعتقد أنه لا يوجد حدود لمن قد يكون ذلك"، قال غاربر.









كما تطرق إلى الانتقادات الموجهة إلى ميامي بشأن التعاقد مع ميسي. فقد أشار الكثيرون إلى أن الدوري لم يستفد من التعاقد مع ميسي بشكل كافٍ من الناحية التسويقية. ورفض غاربر هذه الفكرة:

"لقد قدم ليو الكثير لنا. سأتركه - وسأتعرض للانتقاد بسبب هذا - يقوم بعمله دون أن يشعر بالضرورة أنه عليه الظهور في وسائل الإعلام. على الرغم من أنه كان رائعًا معنا. إنه يصور الإعلانات، ويصور العروض الترويجية. هذا الأمر لا يناسب الجميع، لكن اللاعبين الذين يفعلون ذلك من أجلنا في فعالياتنا الإعلامية والتسويقية، يظهرون في إعلاناتنا. أنا سعيد من أجلهم، وأقدر ذلك"، قال غاربر.