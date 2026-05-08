AFP
"لن أدفع هذا الرقم" .. ترامب يهاجم جنون أسعار تذاكر كأس العالم
ترامب يعترف بأن بيع تذاكر كأس العالم يمثل تحديًا
في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، اعترف ترامب بأنه لا يرغب في دفع أسعار باهظة لحضور مباريات كأس العالم.
وقال: "أود بالتأكيد أن أكون هناك، لكنني لن أدفع هذا المبلغ، لأكون صادقًا معك"، بعد أن أُبلغ بأن أسعار التذاكر تبدأ من حوالي 1000 دولار لمباراة الولايات المتحدة الافتتاحية ضد باراجواي.
تم بيع التذاكر الأولية بمبالغ غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر أرخص تذكرة من الفئة 3 ألف دولار لمباراة الولايات المتحدة الافتتاحية. وعلى الرغم من انخفاض أسعار التذاكر منذ ذلك الحين في السوق الثانوية، إلا أنها لا تزال قريبة من ألف دولار.
مبيعات تذاكر "حققت نجاحًا باهرًا"
وفي المقابلة نفسها، أعرب ترامب عن قلقه بشأن إمكانية حضور البطولة، رغم أنه أصر على أن مبيعات التذاكر حققت نجاحًا حتى الآن.
وقال: "لم أر تلك (الأسعار)، لكنني سأضطر إلى إلقاء نظرة عليها". "إذا لم يتمكن الناس من كوينز وبروكلين وجميع الأشخاص الذين يحبون دونالد ترامب من الذهاب، فسأشعر بخيبة أمل، لكن في الوقت نفسه، يعد هذا نجاحًا مذهلاً. أود أن يتمكن الأشخاص الذين صوتوا لي من الحضور. أعلم أن البطولة حققت نجاحًا باهرًا، محطمةً كل الأرقام القياسية. لم يسبق لهم أن شهدوا شيئًا مثل هذا من قبل."
- AFP
تأييد جياني إنفانتينو لأسعار التذاكر
جاءت تصريحات ترامب بعد فترة وجيزة من دفاع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بقوة عن أسعار التذاكر. وخلال مشاركته في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في بيفرلي هيلز، أكد إنفانتينو أن الأسعار أقل مما يعتقد الكثيرون.
وقال: "في الواقع، 25% من تذاكر مباريات دور المجموعات متاحة بأقل من 300 دولار".
كما ادعى رئيس الفيفا أن ارتفاع أسعار التذاكر هو ممارسة معتادة في الأحداث الرياضية الأمريكية: "في الولايات المتحدة، لا يمكنك حضور مباراة جامعية، ناهيك عن حدث احترافي من الدرجة الأولى، بأقل من 300 دولار. وهذه هي كأس العالم. نحن في السوق التي تعد فيها الترفيه الأكثر تطوراً في العالم، لذا يتعين علينا تطبيق أسعار السوق. في الولايات المتحدة، يُسمح بإعادة بيع التذاكر أيضاً، لذا إذا قمت ببيع التذاكر بسعر منخفض للغاية، فسيتم إعادة بيع هذه التذاكر بسعر أعلى بكثير".
- Getty Images
استمرار مبيعات التذاكر
ومع ذلك، انتشرت تقارير تفيد بوجود آلاف التذاكر غير المباعة لمباراة الافتتاح التي ستخوضها المنتخب الأمريكي لكرة القدم، في حين تستمر الأسعار في التقلب في سوق إعادة البيع. وقد عرض أحد المشجعين تذكرة لحضور نهائي كأس العالم بسعر يتجاوز مليوني دولار.
وفتحت الفيفا نافذة أخرى يمكن للمشجعين من خلالها شراء التذاكر صباح الخميس.