"لن أتفاجأ" - توقعات صادمة بتقاعد فينيسيوس جونيور مبكراً من قبل زميله السابق في ريال مدريد إيدن هازارد
البيئة السامة المحيطة بفينيسيوس
يعتقد القائد السابق للمنتخب البلجيكي أن أداء فينيسيوس مدفوع بشكل أساسي بحبه البسيط للعبة، تمامًا مثل هازارد خلال سنوات ذروته في تشيلسي. لكن جوهر أداء فينيسيوس مهدد بسبب البيئة السامة التي تحيط باللاعب في الأشهر الأخيرة. في حين يواصل البرازيلي تقديم أداء رائع بقميص ريال مدريد، إلا أن إنجازاته الرياضية تطغى عليها بشكل متزايد الخلافات والشتائم العنصرية والتوترات مع مشجعي الفرق المنافسة، مما يخلق جوًا صعبًا لمنافس الكرة الذهبية.
عبء ثقيل لكونك فيني
وقال هازارد لـ RTBF: "إنه مجرد شخص يحب كرة القدم، ويحب اللعب ويريد فقط أن يستمتع بوقته. يشبهني قليلاً عندما كنت على أرض الملعب".
وأضاف النجم البلجيكي، الذي اعتزل كرة القدم الاحترافية في سن 32 عامًا: "الآن، نتحدث أكثر عما يفعله أو ما يتحمله أكثر مما يقدمه على أرض الملعب. ينسى الناس أنه لاعب استثنائي. لا بد أن هذا يثقل كاهله. لا يمكن أن يكون من السهل الدخول في مباراة والتفكير فقط في كرة القدم. لديه الكثير من الأمور التي تشغل باله قبل المباراة، وأحيانًا أفكر: "يا له من مسكين". إنه يعلم أنه سيواجه هذا، وأنه لن يحدث الكثير من حيث العقوبات. لا بد أن هذا يمثل عبئًا عليه؛ لن أتفاجأ إذا قال في سن الثلاثين إنه سيغادر، وإنه سيترك كرة القدم لأن الوضع لن يتغير على أي حال".
تحذير
نظرًا لأن فينيسيوس غالبًا ما يتعرض للانتقاد بسبب احتفالاته وتفاعلاته مع مشجعي الفرق المنافسة، قدم هازارد بعض النصائح الأخوية لزميله السابق. مع الاعتراف بأن البرازيلي يتمتع بقوة جسدية وعقلية، اقترح نجم تشيلسي وريال مدريد السابق أن إجراء تغييرات بسيطة في طريقة تقديم نفسه على أرض الملعب قد يساعد في تغيير نظرة الجمهور إليه.
"بصفتي صديقًا له، أقول له: 'كن حذرًا. العب بالطريقة التي تريدها، لكن كن حذرًا. الناس في صفك، لذا العب كرة القدم واستمتع وأسعدنا نحن مشجعي كرة القدم الحقيقيين". "عندما ترقص، ارقص بطريقة معينة حتى يحبك الناس. رونالدينيو كان يرقص أيضًا، ولا أتذكر أنني رأيت كل هذه القصص. عشت مع فينيسيوس لمدة أربع سنوات، وسرعان ما أدركت أنه قوي عقليًا وجسديًا. أن يعيش في أفضل نادٍ ويفعل ما يفعله. أرفع له القبعة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يظل فينيسيوس عضواً أساسياً في خط هجوم ريال مدريد بقيادة ألفارو أربيلوا. وتبرر قدرته على صنع لحظات حاسمة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مكانته كرمز عالمي. ومع ذلك، فإن كلمات هازارد تذكرنا بشكل صارخ بأن حتى أقوى الرياضيين لديهم نقاط ضعفهم، خاصة عندما تحل محل متعة اللعب مشاعر الصراع المستمر مع المشاكل النظامية والعداء العام.
سيعود ريال مدريد وفينيسيوس إلى الملاعب عندما يستضيفان مانشستر سيتي في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.
