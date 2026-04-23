اجتماع لندن السري: أسماء تخدم برشلونة.. لكن ديكو يركض وراء سراب "الخيانة والصفقات المستحيلة"!

بينما تترقب جماهير "سبوتيفاي كامب نو"، صيفًا مليئًا بالتحديات؛ لا ينام المدير الرياضي البرتغالي ديكو، في مكاتبه.

ديكو الذي يشغل منصب المدير الرياضي للعملاق الكتالوني برشلونة؛ يعمل على رسم ملامح الفريق الأول لكرة القدم، الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

ويحاول المدير الرياضي البرتغالي أن يوازن في عمله؛ بين طموحات المدير الفني الألماني هانزي فليك "التكتيكية"، والتحديات المالية الخانقة في برشلونة.

وجاءت آخر تحركات ديكو؛ عندما سافر "سرًا" إلى العاصمة الإنجليزية لندن، في اليومين الماضيين.

وحسب صحيفة "سبورت" مساء اليوم الخميس، عقد ديكو اجتماعات مع وكلاء أعمال كبار؛ أبرزهم ميجيل بينيو، صاحب النفوذ القوي في البرتغال.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من النقاط المهمة، بعد لقاء ديكو وبينيو في لندن..