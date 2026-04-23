Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Deco Hansi Flick Barcelona GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

اجتماع لندن السري: أسماء تخدم برشلونة.. لكن ديكو يركض وراء سراب "الخيانة والصفقات المستحيلة"!

فقرات ومقالات
برشلونة
هانسي فليك
نونو مينديز
لويس دياز
بييرو هينكابي
جونكالو إيناسيو
عمر الهلالي
باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ
آرسنال
الدوري الإسباني

كتيبة فليك تحتاج إلى التدعيم لمواصلة السيطرة المحلية والعودة للزعامة الأوروبية..

بينما تترقب جماهير "سبوتيفاي كامب نو"، صيفًا مليئًا بالتحديات؛ لا ينام المدير الرياضي البرتغالي ديكو، في مكاتبه.

ديكو الذي يشغل منصب المدير الرياضي للعملاق الكتالوني برشلونة؛ يعمل على رسم ملامح الفريق الأول لكرة القدم، الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

ويحاول المدير الرياضي البرتغالي أن يوازن في عمله؛ بين طموحات المدير الفني الألماني هانزي فليك "التكتيكية"، والتحديات المالية الخانقة في برشلونة.

وجاءت آخر تحركات ديكو؛ عندما سافر "سرًا" إلى العاصمة الإنجليزية لندن، في اليومين الماضيين.

وحسب صحيفة "سبورت" مساء اليوم الخميس، عقد ديكو اجتماعات مع وكلاء أعمال كبار؛ أبرزهم ميجيل بينيو، صاحب النفوذ القوي في البرتغال.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من النقاط المهمة، بعد لقاء ديكو وبينيو في لندن..

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    بعد اجتماع لندن.. نجوم عالميين يمثّلهم ميجيل بينيو

    في البداية.. يجب الحديث عن أبرز النجوم الذين يُمثّلهم الوكيل ميجيل بينيو؛ والذي اجتمع معه البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للعملاق الكتالوني برشلونة.

    أبرز هؤلاء النجوم على الإطلاق؛ والذين يمثّلهم بينيو؛ هم:

    * أولًا: الجناح الكولومبي لويس دياز "بايرن ميونخ".

    * ثانيًا: متوسط الميدان البرتغالي برونو فيرنانديش "مانشستر يونايتد".

    * ثالثًا: الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديش "باريس سان جيرمان".

    * رابعًا: قلب الدفاع البرتغالي جونزالو إيناسيو "سبورتنج لشبونة".

    * خامسًا: قلب الدفاع الإيكوادوري بييرو هينكابي "آرسنال".

    كما يُمثّل هذا الوكيل، عددًا آخر من النجوم؛ بينهم المغربيين عمر الهلالي وعز الدين أوناحي، ثنائي إسبانيول وجيرونا تواليًا.

    • إعلان
  • Riccardo Calafiori Piero HincapieGetty Images

    برشلونة بين ثنائي سبورتنج لشبونة وآرسنال

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نؤكد أن معظم هؤلاء النجوم الذين يُمثّلهم الوكيل ميجيل بينيو، يجيدون في مراكز يحتاجها العملاق الكتالوني برشلونة بالفعل.

    مثلًا.. كل من البرتغالي جونزالو إيناسيو وبييرو هينكابي، يجيدان في قلب الدفاع؛ وهو المركز الذي يرغب برشلونة في دعمه بأي شكل، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

    وأساسًا.. إيناسيو الذي ينشط في صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، ارتبط اسمه بالعملاق الكتالوني في أوقاتٍ سابقة؛ لذلك فإن الاجتماع مع وكيله الآن، قد يُعيد طرح اسمه من جديد.

    أما هينكابي الذي يلعب في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي؛ فهو قد يكون بمثابة "تدعيمين في صفقة واحدة" بالنسبة لبرشلونة، على النحو التالي:

    * أولًا: تدعيم قلب الدفاع.

    * ثانيًا: تدعيم الظهير الأيسر.

    وانقسمت مشاركات هينكابي البالغ من العمر 24 سنة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، مع فريق آرسنال الأول لكرة القدم، بين قلب الدفاع والظهير الأيسر.

    وإلى جانب قلب الدفاع؛ يرغب برشلونة بقيادة مديره الرياضي البرتغالي ديكو، في دعم مركز الظهير الأيسر أيضًا.

  • Luis Diaz Bayern 2026Getty Images

    دياز ومينديش.. الصفقات الحلم لنادي برشلونة

    الآن لنتحدث عن بعض الأسماء الأخرى، التي يُمثّلها الوكيل ميجيل بينيو؛ وتحديدًا الجناح الكولومبي لويس دياز، والظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديش.

    دياز الذي ينشط في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، كان الحلم الأكبر لديكو والألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، في الصيف الماضي.

    فليك الذي يقود برشلونة منذ 2024، اتفق مع المدير الرياضي البرتغالي؛ على ضرورة محاولة التعاقد مع دياز الصيف الماضي، عندما قرر الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي.

    لكن.. بسبب تحديات العملاق الكتالوني الاقتصادية؛ حدث الآتي في صفقة دياز:

    * أولًا: انتقل الجناح الكولومبي إلى بايرن ميونخ.

    * ثانيًا: تعاقد برشلونة مع الإنجليزي ماركوس راشفورد "معارًا" من نادي مانشستر يونايتد.

    أما بخصوص مينديش فهو أحد أفضل الأظهرة اليسرى في العالم؛ وبلا شك أن برشلونة وجميع الأندية العملاقة، تتمنى الحصول على خدماته.

  • DecoGetty Images

    كلمة أخيرة.. ديكو يركض وراء "السراب" ولكن!

    أخيرًا.. إذا ركزنا على الأسماء التي تحدثنا عنها في السطور الماضية، والتي يُمثّلها الوكيل ميجيل بينيو؛ سنجد أنها ترتبط بعقود طويلة الأمد، مع أنديتها.

    على سبيل المثال.. أسماء مثل الجناح الكولومبي لويس دياز، والظهير البرتغالي نونو مينديش، من الأعمدة الأساسية لناديي بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي تواليًا، كما يرتبطان بعقود طويلة - كما ذكرنا -؛ وبالتالي استحالة التفاوض مع برشلونة، لبيع عقوديهما.

    وإذا افترضنا أن بايرن وباريس، وافقا على التفاوض مع برشلونة؛ فالسؤال الذي سيطرح نفسه، هو: "كم المبلغ الذي سيتم طلبه لبيعهما؟!".

    بالتأكيد أن التخلي عن هذه الأسماء؛ سيكون مقابل أموال ضخمة للغاية، لا تتحملها خزنية برشلونة.

    وربما تكون صفقة المدافع الإيكوادوري بييرو هينكابي، هي الأسهل من كل الأسماء السابقة؛ حيث ينتهي عقده مع نادي آرسنال الإنجليزي، في 30 يونيو 2026.

    حتى أن الظهير الأيمن المغربي عمر الهلالي، الذي يُمثّله بينيو، وارتبط سابقًا بالانتقال إلى برشلونة؛ ستكون صفقته أشبه بالمستحيلة، للآتي:

    * أولًا: يلعب في صفوف "العدو" نادي إسبانيول.

    * ثانيًا: إعلان اللاعب استحالة اللعب في برشلونة احترامًا لإسبانيول.

    أي أن برشلونة إذا وجد "شرطًا جزائيًا" في عقد الهلالي، يساعده على عدم التفاوض مع إسبانيول، مثلما فعل مع الحارس الشاب جوان جارسيا صيف 2025؛ فإنه سيصطدم بموقف اللاعب نفسه الرافض للخيانة.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة هل سينجح برشلونة في التعاقد مع أحد الأسماء السابقة، أم أن اجتماع المدير الرياضي لبرشلونة ديكو مع بينيو مجرد روتين فقط.