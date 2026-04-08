لم يُدرج في التشكيلة ثلاث مرات بسبب ذلك: يُقال إن خلافًا قد نشب في ريال مدريد بين ألفارو أربويولا وأحد النجوم الصاعدين في الموسم الماضي

كما أن رد الفعل تجاه روديجر، الذي كان من المقرر إراحته في مباراة إلتشي، لم يكن إيجابياً بسبب إلغاء المشاركة في اللحظة الأخيرة، حيث أن اللاعب الدولي الألماني يتبع إجراءات صارمة في أيام المباريات، واضطر في النهاية للعب رغم أنه كان يتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء.

غاب أسينسيو عن مباراة إلتشي، وعن مباراة الإياب ضد سيتي، وعن مباراة الدوري الإسباني التالية ضد أتلتيكو، على الرغم من أنه كان يتدرب بشكل طبيعي في تلك الفترة. ووفقاً لصحيفة ماركا، كان تبرير أربيلوا أن أسينسيو لم يعتذر أمام الفريق عن انتقاده لمقعده على مقاعد البدلاء في مباراة سيتي.

في أعقاب ذلك، يُقال إن أسينسيو اعتذر لمدربه، لكنه لم يعتذر لزملائه. ولم يعتذر حتى عندما حاول أربيلوا التوفيق بينهما في نهاية حصة تدريبية بسؤاله: "هل من أحد لديه ما يقوله؟"

لم يتراجع أسينسيو إلا بعد فترة توقف المباريات الدولية، واعتذر لزملائه عن تصرفه قبل مباراة مانشستر سيتي وعن إلغاء مشاركته في مباراة إلتشي في اللحظة الأخيرة. في المباريات التالية ضد مايوركا وبايرن ميونيخ، عاد إلى التشكيلة، لكنه لم يُسمح له باللعب في أي منهما.