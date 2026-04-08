أفادت صحيفة «ماركا» أن أصل الخلاف يعود إلى مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي قبل بضعة أسابيع. فقد قرر أربولا في تلك المباراة الاعتماد على أنطونيو روديجر وديان هويجن في قلب الدفاع. أما أسينسيو، فقد بقي على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة خلال الفوز 3-0 في البرنابيو.
لم يُدرج في التشكيلة ثلاث مرات بسبب ذلك: يُقال إن خلافًا قد نشب في ريال مدريد بين ألفارو أربويولا وأحد النجوم الصاعدين في الموسم الماضي
ووفقًا للتقرير، لم يقبل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا هذا الدور بصمت، بل كان غاضبًا للغاية وواجه أربيلوا على الفور.
قرر المدرب إشراك أسينسيو في التشكيلة الأساسية في المباراة التالية بالدوري الإسباني ضد إلتشي. لكن ذلك لم يحدث، لأن المدافع ظهر برفقة طبيب في مكتب أربيلوا وأبلغ عن مشاكل عضلية بسيطة. ويقال إنه قال إنه لا يشعر بأنه لائق بما يكفي للعب، مما أثار غضب أربيلوا.
يجب على راؤول أسينسيو أن يعتذر لزملائه
كما أن رد الفعل تجاه روديجر، الذي كان من المقرر إراحته في مباراة إلتشي، لم يكن إيجابياً بسبب إلغاء المشاركة في اللحظة الأخيرة، حيث أن اللاعب الدولي الألماني يتبع إجراءات صارمة في أيام المباريات، واضطر في النهاية للعب رغم أنه كان يتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء.
غاب أسينسيو عن مباراة إلتشي، وعن مباراة الإياب ضد سيتي، وعن مباراة الدوري الإسباني التالية ضد أتلتيكو، على الرغم من أنه كان يتدرب بشكل طبيعي في تلك الفترة. ووفقاً لصحيفة ماركا، كان تبرير أربيلوا أن أسينسيو لم يعتذر أمام الفريق عن انتقاده لمقعده على مقاعد البدلاء في مباراة سيتي.
في أعقاب ذلك، يُقال إن أسينسيو اعتذر لمدربه، لكنه لم يعتذر لزملائه. ولم يعتذر حتى عندما حاول أربيلوا التوفيق بينهما في نهاية حصة تدريبية بسؤاله: "هل من أحد لديه ما يقوله؟"
لم يتراجع أسينسيو إلا بعد فترة توقف المباريات الدولية، واعتذر لزملائه عن تصرفه قبل مباراة مانشستر سيتي وعن إلغاء مشاركته في مباراة إلتشي في اللحظة الأخيرة. في المباريات التالية ضد مايوركا وبايرن ميونيخ، عاد إلى التشكيلة، لكنه لم يُسمح له باللعب في أي منهما.
راؤول أسينسيو مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2031
تأرجح أسينسيو، الذي نشأ في أكاديمية ريال مدريد، هذا الموسم بين التشكيلة الأساسية ومقاعد البدلاء. ورغم مشاركته في 30 مباراة رسمية، إلا أنه استفاد من سلسلة الإصابات التي عانت منها دفاعات ريال مدريد. وفي الآونة الأخيرة، كان عليه في كثير من الأحيان أن ينتظر دوره خلف روديجر وهويجن. كما أن إيدر ميليتاو، الذي شارك كبديل في مباراة بايرن ميونيخ، عاد للياقة البدنية منذ نهاية مارس.
حقق أسينسيو انطلاقة مع فريق ريال مدريد الأول في موسم 2024/25، عندما أثبت أنه لاعب دفاعي موثوق به في غياب العديد من اللاعبين الأساسيين تحت قيادة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي. وفي صيف 2025، جاءت المكافأة في شكل تمديد للعقد. وقع أسينسيو مع ريال مدريد حتى عام 2031.
إحصائيات أداء راؤول أسينسيوس في هذا الموسم
المهام 30 مباريات لأكثر من 90 دقيقة 16 الأهداف 2 تمريرات حاسمة 1 بطاقات صفراء 6 طرد 1