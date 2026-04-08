كانت المباراة في الدقيقة 54 عندما أرسل حارس مرمى أتلتيكو، خوان موسو، ركلة مرمى منخفضة إلى الجانب الأيمن، إلى حافة منطقة الخمس أمتار الخاصة بفريقه. وقام زميله بوبيل بإيقاف الكرة بيده، ووضعها على خط المرمى، ثم أعاد تنفيذ ركلة المرمى.
لم يُحتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعد لمسة يد غريبة داخل منطقة الجزاء! هانسي فليك غاضب للغاية
مشهد أدى على الفور إلى احتجاجات داخل الملعب، ثم إلى نقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي. على أي حال، سمح الحكم إستفان كوفاكس (رومانيا) بمواصلة اللعب، كما لم يتدخل الحكم المساعد بالفيديو كريستيان دينجرت (ثالشتنبرغ).
أحد التفسيرات المحتملة لعدم احتسابهم لمسة يد داخل منطقة الجزاء وبالتالي عدم احتساب ركلة جزاء: الكرة لم تكن قد غادرت منطقة الخمسة أمتار بعد، وبالتالي لا يمكن اعتبار تمريرة موسو تمريرة إلى زميله، بل مجرد مناورة لإيصال الكرة إليه حتى يقوم بتنفيذ ركلة البداية.
لكن كما أشار المعلق في DAZN فريدي هاردر، عادةً ما يقوم الحارس في هذه الممارسة الشائعة بدحرجة الكرة إلى زميله في الفريق للإشارة إلى أن ركلة البداية لم تُنفذ بعد. خاصةً وأن لاعبًا من الفريق المضيف، لامين يامال، كان يتربص عند حدود منطقة الجزاء في هذه اللقطة للضغط مباشرةً.
لم يُحتسب ركلة جزاء لبرشلونة: هانسي فليك غاضب
على أي حال، بدا مدرب البلوغرانا هانسي فليك غاضبًا للغاية في حديثه مع DAZN بعد صافرة النهاية: "الحارس يمرر له الكرة وهو يلمسها بيده. بربك، هذا واضح تمامًا. لا أعرف لماذا لم يتدخل نظام VAR في هذه الحالة. لا أفهم ذلك."
وبالنسبة إلى دينجرت، أضاف: "إنه ألماني. يا للهول! هذا أمر لا يصدق."
كما حدث من قبل في حالة لمسة اليد التي ارتكبها غابرييل ضد بايرن ميونيخ
وقد أعادت هذه اللحظة إلى الأذهان مشهدًا مشابهًا من مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وبايرن ميونيخ قبل عامين تقريبًا. في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الإمارات في 10 أبريل 2024، نفذ حارس مرمى أرسنال ديفيد رايا ركلة مرمى بعد أن أُطلق صافرة بدء اللعب في نفس اللحظة تقريبًا. استلم المدافع غابرييل، الذي كان منزعجاً، التمريرة القصيرة داخل منطقة الجزاء وأعاد تنفيذ ركلة البداية - احتج لاعبو بايرن وطالبوا بركلة جزاء. لكن الحكم جلين نيبرغ سمح بمواصلة اللعب، ولم يتدخل مساعد الحكم بالفيديو.
وأكد توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ آنذاك، بعد المباراة: "إنها ركلة جزاء واضحة تمامًا بسبب لمس الكرة باليد". "يقول (نيبرغ) للاعبينا: نعم، لكنها 'خطأ طفولي'، ولن أحتسبها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. هذه طريقة جديدة تمامًا لتفسير القواعد. هذا أمر لا يصدق ببساطة."
طُرد باو كوبارسي من الملعب قبل نهاية الشوط الأول
كان لاعبو برشلونة غاضبين للغاية يوم الأربعاء بعد المباراة، حيث احتج بعضهم على قرارات الحكم كوفاكس. هذه الخسارة على أرضهم تجعل فريق هانسي فليك يخشى على فرصته في بلوغ الدور نصف النهائي. وكان أحد أسباب الهزيمة أمام منافسه في الدوري الإسباني قرارًا تحكيميًا آخر: البطاقة الحمراء التي حصل عليها باو كوبارسي قبل نهاية الشوط الأول بقليل.
وقد سبق الطرد صراع بين كوبارسي وجوليانو سيميوني. استغل مهاجم أتلتيكو خط دفاع برشلونة الذي كان متقدماً بشكل محفوف بالمخاطر مرة أخرى، وانطلق بمفرده نحو مرمى الكتالونيين بعد تمريرة طويلة من ألفاريز من وسط الملعب. حاول كوبارسي إنقاذ الموقف، فقطع مسار سيميوني من الخلف وأسقطه أرضاً.
أظهر كوفاكس في البداية البطاقة الصفراء لكوبارسي. بعد احتجاجات غاضبة من مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني وبعض لاعبيه، بالإضافة إلى تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، توجه الحكم إلى الشاشات وأعاد مشاهدة المشهد مرة أخرى. بعد ذلك، عدل قراره وأرسل كوبارسي إلى الحمام قبل الأوان.
دوري أبطال أوروبا: نتائج مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي
التاريخ بداية المباراة الفريق المضيف النتيجة الفريق الضيف 7.4. 21:00 ريال مدريد 1:2 بايرن ميونيخ 7.4. 21:00 سبورتنج لشبونة 0:1 أرسنال 8 أبريل 21:00 باريس سان جيرمان 2:0 ليفربول 8.4. 21:00 برشلونة 0:2 أتلتيكو مدريد