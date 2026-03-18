لم ينجح أحد في تحقيق هذا الإنجاز من قبل! مسابقة توقعات نتائج "مارش مادنيس" تجذب المراهنين بجائزة كبرى تبلغ مليارات الدولارات

في بطولة "مارش مادنيس"، تتنافس 68 فريقًا جامعيًا بنظام خروج المغلوب على اللقب. ونظرًا لأن المفاجآت واللحظات المثيرة أصبحت تقريبًا تقليدًا في هذه البطولة، فإن ملايين المشجعين يترقبون هذا الحدث الرياضي البارز بشغف كل عام. فقد شهدت البطولة في الماضي دائمًا انتصارات مذهلة لفرق غير مرشحة. وبالتالي، من الصعب التنبؤ بالفريق الفائز في كل مباراة من المباريات الـ63.

من الناحية الرياضية، يتم متابعة بعض المواهب الشابة باهتمام كبير. فقد لفت العديد من النجوم المستقبليين الأنظار إليهم خلال "March Madness". وألمانيا ممثلة أيضًا. يشارك سبعة لاعبين ألمان هم إيفان خارشينكوف (19 عامًا/أريزونا)، كريستيان أندرسون (19 عامًا/تكساس تك)، إريك رايبي (19 عامًا/يوكون)، يوهان غرونلوه (20 عامًا/فيرجينيا)، ساناندا فرو (21 عامًا/لويزفيل)، كريستوف تيلي (23 عامًا) وماتيو غروجيتش (18 عامًا/كلاهما من ولاية أوهايو).

