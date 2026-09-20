الشكاوى لا تتوقف.. أربيلوا يهاجم حكم مباراة مانشستر يونايتد: لم يسمح لنا بالفوز عليهم!

لم يتحفظ أربيلوا في تقييمه للتحكيم عقب تعادل فولهام 1-1 مع مانشستر يونايتد، مُلمِّحًا إلى أن طاقم التحكيم تأثر بتداعيات ديربي مانشستر الأخير. وبدا أن فولهام في طريقه إلى فوز مدوٍّ إلى أن أنقذت تسديدة ماتيوس كونيا التي غيّرت مسارها في الدقيقة 89 يونايتد من الإحراج.

غير أن أربيلوا كان غاضبًا من سلسلة الأحداث التي سبقت الهدف، إذ منح الحكم بيتر بانكس يونايتد ما اعتبره مدرب فولهام ركلة حرة "سهلة" عند خط منتصف الملعب إثر تدخل من سيزار بالاسيوس على هاري ماجواير قبل 35 ثانية فقط من هدف التعادل. وزعم الإسباني أن طاقم التحكيم منح "كل الأخطاء" ليونايتد كردة فعل على الجدل المحيط بهدف الفوز الذي احتُسب خطأً لإيرلينج هالاند في أولد ترافورد نهاية الأسبوع الماضي.

وفي حديثه إلى Sky Sports بعد صافرة النهاية، ألمح أربيلوا إلى أن الحكام كانوا يُصحِّحون خطأ هدف الفوز المثير للجدل الذي سجله إيرلينج هالاند لمانشستر سيتي أمام يونايتد نهاية الأسبوع الماضي. وقال أربيلوا: "كل الأخطاء لصالحهم. يمكنكم أن تروا قبل تسجيلهم الهدف، الخطأ ضد ماجواير، وهو لاعب وزنه 100 كيلوجرام. كل قرار كان لصالحهم. وكنت أعلم ذلك. بعد المباراة أمام مانشستر سيتي، أنهم لن يتركوا مانشستر يونايتد يخسر هنا. كنا نستحق أكثر قليلًا. كنا قريبين جدًا. قريبين جدًا جدًا. كنا سيئي الحظ مجددًا بعض الشيء. كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا أمام هذا الفريق الكبير. كما كنا نعلم ما حدث الأسبوع الماضي. رأينا ما فعله الحكام طوال المباراة، لذا كانت مباراة صعبة. وكنا سيئي الحظ."