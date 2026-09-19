لم يطلبها من زيدان لكنه يؤيدها.. مورينيو يكشف كواليس استبعاد نجم ريال مدريد من منتخب فرنسا

قرر زيدان استبعاد تشواميني من قائمته الأولى بصفته مدربًا لمنتخب فرنسا في مبارياتهم الأربع المقبلة. يعاني اللاعب من إصابة في أعلى الفخذ، ولم يشارك سوى في ثلاث مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم، بما في ذلك مشاركة أساسية واحدة فقط في الخسارة بنتيجة 3-2 أمام إلتشي.

وخلال مؤتمر صحفي يوم السبت قبل ديربي مدريد، أوضح مورينيو الوضع المتعلق بلاعبه. وأكد أن ريال مدريد لم يمارس أي ضغط على فرنسا لاستبعاد اللاعب من مهمته الدولية.