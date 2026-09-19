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لم يطلبها من زيدان لكنه يؤيدها.. مورينيو يكشف كواليس استبعاد نجم ريال مدريد من منتخب فرنسا
مورينيو ينفي تورطه
قرر زيدان استبعاد تشواميني من قائمته الأولى بصفته مدربًا لمنتخب فرنسا في مبارياتهم الأربع المقبلة. يعاني اللاعب من إصابة في أعلى الفخذ، ولم يشارك سوى في ثلاث مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم، بما في ذلك مشاركة أساسية واحدة فقط في الخسارة بنتيجة 3-2 أمام إلتشي.
وخلال مؤتمر صحفي يوم السبت قبل ديربي مدريد، أوضح مورينيو الوضع المتعلق بلاعبه. وأكد أن ريال مدريد لم يمارس أي ضغط على فرنسا لاستبعاد اللاعب من مهمته الدولية.
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مفاجأة للمدرب البرتغالي
وأوضح مورينيو أنّ القرار اتُّخذ بالكامل بين زيدان وتشواميني دون أي تدخل خارجي. وقال المدرب: "لم يكن لي أي تأثير على القرار. لم أتصل بزيدان وزيدان لم يتصل بي. لقد فاجأني الأمر. لكنهما (زيدان وتشواميني) تناقشا واتفقا على أنّ أفضل شيء له هو استغلال فترة التوقف هذه لخوض الإعداد للموسم الذي لم يتمكن من خوضه".
وأكّد المدرب البرتغالي أنّ تشواميني بحاجة ماسة إلى هذا الوقت لاستعادة كامل لياقته البدنية، إذ إنّ افتقاره إلى إعداد مناسب للموسم قيّد بشدة الوقت الذي يقضيه في اللعب.
شرف لريال مدريد
ويرى مورينيو أن هذا الاستبعاد مفيد للغاية لريال مدريد، إذ يمنح تشواميني فرصة الراحة والتعافي بشكل سليم بعيدًا عن المتطلبات البدنية للمباريات الدولية.
وأضاف مورينيو: "أخبره مدرب المنتخب الوطني بأنه يعتمد عليه في المستقبل، واتفقا على هذا القرار الذي يُعد بالنسبة لنا امتيازًا. لأنه بعد الديربي، سيحصل على أيام راحته وسيتمكن من العودة أقوى". ويضمن هذا التفاهم المتبادل أن يظل تشواميني جزءًا مهمًا من تشكيلة المنتخب الوطني في المستقبل.
- Getty Images
ما الذي ينتظر تشواميني؟
عقب ديربي مدريد يوم الأحد، يحظى ريال مدريد بفترة راحة طويلة قبل مباراته المقبلة. فلن يعود الفريق إلى الملاعب حتى العاشر من أكتوبر أمام فياريال، تليها مواجهة في دوري أبطال أوروبا ضد روما بعد أربعة أيام. ومن المفترض أن تتيح فترة التعافي الممتدة هذه لتشواميني الشفاء التام، ليفرض نفسه أخيرًا كأساسي دائم مع مورينيو.
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