لم يشارك المحترفون في أي مباراة بعد! يبدو أن رحيل اللاعب الجديد الذي انضم إلى فريق VfB شتوتغارت في الصيف أصبح أمراً محتملاً

وبناءً على ذلك، يُعتبر الانتقال على سبيل الإعارة إلى أحد أندية الدرجة الثانية خيارًا واقعيًا للاعب الهجومي البالغ من العمر 19 عامًا، من أجل اكتساب الخبرة العملية التي يحتاجها بشدة. ولم يذكر التقرير وجهة محددة للانتقال. لكن من المرجح أن يكون لدى دارفيتش سوقًا في الدوري الألماني الثاني.

بعد انتقال الموهبة الصيف الماضي من نادي برشلونة إلى نادي نيكار مقابل حوالي مليون يورو، لم يشارك دارفيتش بعد مع الفريق الأول، ولم يدرج في التشكيلة سوى في الجولة الثانية ضد غلادباخ. لكنه يقدم أداءً مقنعاً مع الفريق الثاني في الدوري الثالث.