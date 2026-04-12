وفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة «شتوتغارتشر ناشريتن»، قد يغادر دارفيتش نادي في إف بي بعد انتهاء الموسم الحالي. على الأقل في الوقت الحالي.
ترجمه
لم يشارك المحترفون في أي مباراة بعد! يبدو أن رحيل اللاعب الجديد الذي انضم إلى فريق VfB شتوتغارت في الصيف أصبح أمراً محتملاً
وبناءً على ذلك، يُعتبر الانتقال على سبيل الإعارة إلى أحد أندية الدرجة الثانية خيارًا واقعيًا للاعب الهجومي البالغ من العمر 19 عامًا، من أجل اكتساب الخبرة العملية التي يحتاجها بشدة. ولم يذكر التقرير وجهة محددة للانتقال. لكن من المرجح أن يكون لدى دارفيتش سوقًا في الدوري الألماني الثاني.
بعد انتقال الموهبة الصيف الماضي من نادي برشلونة إلى نادي نيكار مقابل حوالي مليون يورو، لم يشارك دارفيتش بعد مع الفريق الأول، ولم يدرج في التشكيلة سوى في الجولة الثانية ضد غلادباخ. لكنه يقدم أداءً مقنعاً مع الفريق الثاني في الدوري الثالث.
هونيس راضٍ جدًا عن تطور أداء دارفيش
في 24 مباراة رسمية خاضها حتى الآن، سجل دارفيتش تسعة أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، وبذلك كان له دور حاسم في ضمان بقاء فريق الاحتياط التابع لـ VfB في الدرجة الثالثة للموسم المقبل. ولم تغب هذه الأداءات عن أنظار المدرب سيباستيان هونيس.
"نواه يؤدي أداءً رائعًا في الفريق الثاني. وما زلت أعتقد أن اللعب هناك واكتساب دقائق اللعب سيكون مفيدًا له"، قال مدرب VfB مؤخرًا في مؤتمر صحفي، مؤكدًا: "تطوره جيد جدًا حقًا. أعتقد أننا سنستمتع بأدائه كثيرًا في المستقبل أيضًا."
كما لم يبد هونيس أي اعتراض على إمكانية إعارة اللاعب. "قد نمنحه في الموسم المقبل فرصة اللعب في مكان آخر بمستوى أعلى".
قاد دارفيتش المنتخب الألماني تحت 17 عامًا بصفته قائدًا للفريق إلى الفوز بلقب بطولة أوروبا وكأس العالم
اكتسب دارفيتش شهرة واسعة لدى الجمهور بشكل أساسي من خلال مشاركاته مع المنتخب الألماني تحت 17 عامًا في عام 2023، عندما قاد شباب الاتحاد الألماني لكرة القدم بصفته قائدًا للفريق أولاً إلى لقب بطولة أوروبا، ثم بعد بضعة أشهر إلى لقب كأس العالم أيضًا. وفي الفترة الفاصلة بينهما، اتخذ دارفيتش خطوة جريئة بالانتقال من نادي فرايبورغ إلى نادي برشلونة.
بل إنه خاض مباريات ودية مع برشلونة كجزء من التشكيلة النجمية بقيادة روبرت ليفاندوفسكي. قال دارفيتش بعد انتقاله إلى شتوتغارت عن السنتين اللتين قضاهما مع الفريق الكتالوني: "كانت برشلونة مغامرة كبيرة. كان الأمر كأنه فيلم". لكنه لم يصل إلى مرحلة المشاركة في المباريات الرسمية. كما هو الحال حتى الآن في شتوتغارت.