لم يسجل في الظهور الأول ولكن الكل يحتفي به و"سيلعب 15 مباراة على الأقل".. ماذا قالت صحافة برشلونة عن حمزة عبد الكريم؟

لم تدم هذه الفرحة الصحفية طويلاً، إذ سرعان ما جاء النفي الرسمي عقب تدقيق اللقطات ومصادر النادي، ليتضح أن الهدف حمل توقيع الظهير الشاب هيكتور فورت وليس المهاجم المصري.

هذا الخطأ الذي دفع وسائل إعلام بارزة للاعتذار عنه، اعتبره مراقبون تعبيرًا عن حالة الترقب والرغبة الشديدة لدى الإعلام الكتالوني في رؤية مهاجم جديد يحل أزمة الخط الأمامي، لدرجة إسناد الهدف له بمجرد مشاركته في الهجمة.

ورغم غياب اسمه عن قائمة الهدافين، فإن الأداء التكتيكي والتحركات الذكية التي قدمها حمزة في قيادة الهجوم حظيت بإشادة واسعة، لتتحول المباراة إلى بداية احتفاء صحفي مكثف باللاعب.



