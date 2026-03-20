"حاولت أن أبلغ المدرب بأنني بحاجة إلى الخروج من الملعب. لأنني أدركت أنني بحاجة ماسة للذهاب إلى الحمام. لكن المدرب لم يفهم ذلك تمامًا، لذا اضطررت إلى اتخاذ زمام المبادرة بنفسي"، قال المدافع.

بينما كان لاعبو ماينز يحتفلون في الدقيقة 85 بهدف أرميندو سيب الذي رفع النتيجة إلى 2-0، انطلق دا كوستا راكضًا متجاوزًا مقاعد البدلاء المذهولة ومدربه متجهًا إلى الأنفاق: "هذه هي سنتي السادسة عشرة في كرة القدم الاحترافية، لكنني لم أختبر شيئًا كهذا من قبل – إنه أمر جنوني تمامًا."