غادر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا الملعب قبل نهاية مباراة دور الـ16 ضد التشيك، على الرغم من أن مدرب فريق «05» أورس فيشر لم يكن قد استبدله في الأصل. وفي وقت لاحق، كشف دا كوستا أخيرًا عن سبب «هروبه».
"لم يسبق لي أن مررت بمثل هذا الأمر خلال 16 عامًا": لاعب محترف في الدوري الألماني يهرب إلى الحمام أثناء مباراة في كأس أوروبا
"حاولت أن أبلغ المدرب بأنني بحاجة إلى الخروج من الملعب. لأنني أدركت أنني بحاجة ماسة للذهاب إلى الحمام. لكن المدرب لم يفهم ذلك تمامًا، لذا اضطررت إلى اتخاذ زمام المبادرة بنفسي"، قال المدافع.
بينما كان لاعبو ماينز يحتفلون في الدقيقة 85 بهدف أرميندو سيب الذي رفع النتيجة إلى 2-0، انطلق دا كوستا راكضًا متجاوزًا مقاعد البدلاء المذهولة ومدربه متجهًا إلى الأنفاق: "هذه هي سنتي السادسة عشرة في كرة القدم الاحترافية، لكنني لم أختبر شيئًا كهذا من قبل – إنه أمر جنوني تمامًا."
حتى المدرب فيشر لا يسعه إلا أن يضحك: "كان الأمر مضحكًا بعض الشيء"
في النهاية، اضطر فيشر إلى اتخاذ إجراء حتى لا ينهي المباراة بعشرة لاعبين، فدخل كاسبير بوتولسكي في الدقائق الأخيرة بدلاً من دا كوستا الغائب. وفي وقت لاحق، أوضح مدرب فريق 05 أنه لم يعرف كيف يتعامل مع الموقف في البداية.
"لم أدرك ما حدث إلا عندما مرّ بجانبي راكضاً. لم أعرف في اللحظة الأولى ما الذي حدث. لكن يبدو أنه كان يعاني من تقلصات... كان الأمر مضحكاً بعض الشيء، خاصةً لأنه أراد العودة إلى الملعب عندما خرج من الحمام. لكننا كنا قد أجرينا التبديل بالفعل. لكن دا كوستا لم يلاحظ ذلك"، قال فيشر ضاحكاً.