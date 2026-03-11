لم يسبق له أن حقق ذلك من قبل! مايكل أوليز يحقق إنجازاً جديداً مع بايرن ميونيخ

رحب به الخبراء الأسطوريون جيمي كاراغر وتييري هنري ومايكا ريتشاردز بالتصفيق وهتافات "مايكل! مايكل!". ابتسم أوليس. ثم نجح ريتشاردز في تحقيق ما لم تنجح فيه الكأس: جعل أوليس يضحك - عندما أخبر الجميع أنه قابله مؤخرًا في مطعم. ("لم يفعل شيئًا خاطئًا، فقط استمتع بطعام لذيذ.")

من كان يتوقع مقابلة متقلبة بسبب هذا الاستقبال الحافل بالنجاح والطرفة اللطيفة، خاب أمله. أجاب أوليس بعبارات مقتضبة كالمعتاد. لكن على الأقل كان هناك تقدم طفيف مقارنة بمقابلة تلفزيونية أجريت معه أثناء فترة لعبه في كريستال بالاس، والتي انتشرت على نطاق واسع باعتبارها "أسوأ مقابلة على الإطلاق". أو مقابلة أجريت معه بعد وصوله إلى ميونيخ بفترة وجيزة، عندما اضطر زميله جمال موسيالا إلى الإجابة عن جميع الأسئلة نيابة عن أوليس.

هذه المرة، أوضح اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أن "هدف نادٍ مثل بايرن هو الفوز بكل شيء". وماذا عن فرصه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية؟ "أنا لا أركز على ذلك. الموسم لا يزال طويلًا. إذا حدث ذلك، فسيكون أمرًا رائعًا. لكن الأهم هو الفوز بالبطولات".