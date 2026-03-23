لم يحن بعد وقت خلاصه: يظل ريكاردو بيبي، في الوقت الحالي، صفقة انتقال فاشلة تاريخية في الدوري الألماني

في سن الثامنة عشرة، لم يكن ريكاردو بيبي قد نضج بعد بما يكفي للعب في الدوري الألماني. لكن المهاجم انطلق بقوة منذ ذلك الحين — إلا أن صفقة انتقاله بقيمة 40 مليون يورو فشلت في اللحظات الأخيرة.

"لدي حلم: أريد أن ألعب مع أوغسبورغ في دوري أبطال أوروبا." بهذه العبارة، حدد ريكاردو بيبي، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا آنذاك، والذي يُقال إن نادي بايرن ميونيخ كان قد أبدى اهتمامًا به، أهدافًا غير متواضعة مع ناديه الجديد في يناير 2022.

وكأن المبلغ الهائل الذي دفعه أوغسبورغ مقابل انتقاله، والبالغ 16 مليون يورو (وهو رقم قياسي للنادي حتى اليوم)، وحقيقة أن المدير الرياضي لأوغسبورغ آنذاك، ستيفان رويتر، كان قد قارن المهاجم بالفعل بشخصية معينة هي روبرت ليفاندوفسكي، لم تكن كافية: فقد أحدثت مشاركة بيبي وبدء مسيرته مع فريق فوغرستادت بريقاً فريداً لم يسبق له مثيل – بل كان أكثر من اللازم.


    بعد فترة وجيزة من انتقال "إل ترين" — وهو الاسم الذي كان يُطلق على بيبي في البداية — انتشرت مقولة سخيفة على مواقع التواصل الاجتماعي: زُعم أن ماركوس فاينزيرل، مدرب أوغسبورغ آنذاك، تبول على اللاعب الأمريكي في الحمام ترحيباً به بعد انتهاء التدريب، لأن هذه العادة "جزء من الثقافة" هنا. بعد ذلك، علق نادي أوغسبورغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الاقتباس المزعوم ووصف الخبر بأنه "مزيف!".

    "لقد ضحكت فقط. كان زملائي في الفريق هم من أطلعوني على ذلك. قالوا لي: 'هل هذا صحيح؟' فرددت عليهم فقط بأنهم يجب أن يعلموا أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا. فنحن نتسكع معًا كل يوم"، هكذا أوضح بيبي لاحقًا تعامله الفكاهي مع هذه الأخبار المزيفة.

    سرعان ما أصبح واضحًا أن العلاقة بين اللاعب المولود في تكساس وأوغسبورغ ستصبح أغلى سوء تفاهم في تاريخ النادي. الضغط المفرط، وقلة الخبرة في مواجهة خصوم أقوياء بدنيًا، كما هو الحال في الدوري الألماني، وقلة التهديد التهديفي الذي أظهره اللاعب السابق في نادي دالاس، كل ذلك أدى إلى تباطؤ "قطار ريكاردو" بسرعة كبيرة.

    بعد 16 مباراة مع أوغسبورغ دون تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة، قررت جميع الأطراف سحب الفرامل الطارئة وتم إعارة بيبي في صيف 2022.

    كان بيبي على وشك الانتقال إلى نادي فولهام

    اليوم، بعد مرور أربع سنوات تقريبًا، كاد الأمر أن ينتهي بنوع من النهاية السعيدة المتأخرة لفريق أوغسبورغ: فقد كان بيبي على وشك إتمام صفقة انتقال ضخمة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي. وكان هناك اتفاق مبدئي بين نادي بي إس في وفولهام. وكان من المقرر أن يتحصل نادي أيندهوفن على 36 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت كرسوم انتقال. وقد اجتاز بيبي الفحص الطبي في لندن بنجاح.

    الخلفية: بعد إعارته في عام 2022 إلى نادي غرونينغن، والتي جلبت لـ FCA نصف مليون يورو، أظهر بيبي في الدوري الهولندي (إيرديفيسي) بشكل متزايد المهارات التي يُشيد بها. "لديه ثقة بالنفس، وعزيمة، وأنانية في تسجيل الأهداف"، أوضح لوتشي غونزاليس ذات مرة، الذي كان قد درب المهاجم في نادي دالاس. "لكنه خارج الملعب يبدو هادئًا وواثقًا وناضجًا. إنه يدعم الفريق - دائمًا. وهذا هو الجميل في هذا الشاب." سجل اللاعب من تكساس 13 هدفًا في 31 مباراة مع غرونينغن، مما أدى إلى رحيله عن الدوري الألماني وانتقاله إلى إيندهوفن مقابل 11 مليون يورو.

    على الرغم من أن بيبي تعرض مرارًا وتكرارًا للإصابات، إلا أنه سرعان ما أثبت نفسه في أيندهوفن، وحقق حلمه باللعب في دوري أبطال أوروبا، وسجل 13 هدفًا (مع تمريرتين حاسمتين) في 27 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي. ويبدو أن المشاركة في كأس العالم على أرضه مع الولايات المتحدة الأمريكية تلوح في الأفق - ثم الانتقال بعد ذلك إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

    كان من المفترض أن يحصل نادي أوغسبورغ على حصة من قيمة انتقال بيبي

    لكن هذا الأخير لن يتحقق (في الوقت الحالي). فقد قرر نادي PSV في نهاية الأسبوع إلغاء الصفقة، مما أدى إلى فشل انتقال بيبي قبل إتمامها بوقت قصير. وفي حين اتفق ناديي أيندهوفن وفولهام على العديد من التفاصيل، لم يكن هناك توافق حول موعد الإعلان عن الصفقة. ويُزعم أن نادي «الكوتاجرز» أراد تأجيل الإعلان حتى يتمكن من التراجع عن الصفقة في حالة إصابة المهاجم.

    وأكد المدير الرياضي لـ PSV إيرنست ستيوارت يوم السبت: "كان موضوع موعد انتقال المسؤولية عن اللاعب نقطة مهمة. صحيح أننا اقتربنا قليلاً من بعضنا البعض، لكن الفجوة بيننا كانت لا تزال كبيرة." وأضاف مواطن بيبي: "كان ريكاردو يرغب بشدة في هذا الانتقال. في الواقع، الأمر الأكثر إحباطاً هو بالنسبة لريكاردو. نحن بالطبع سعداء بأننا نحتفظ بمهاجم جيد في نادينا."

    وأكد ستيوارت أن بيبي "لا يحمل أي ضغينة" تجاه النادي الهولندي الكبير. لكنه لم يستبعد إمكانية انتقاله في وقت لاحق: "لا ينبغي أبدًا استبعاد ذلك. إذا كان بإمكان اللاعب إبرام صفقة انتقال جيدة وكانت هذه الصفقة مفيدة للنادي أيضًا، فسنقوم بها."

    من المؤكد أن الانتقال بشروط مماثلة سيكون في مصلحة نادي أوغسبورغ. ووفقًا لصحيفة "بيلد"، من المقرر أن يسري بند في العقد ينص على حصة بنسبة 20 في المائة من قيمة الانتقال بمجرد تجاوزها 11 مليون يورو. وبذلك، كان من الممكن أن يحصل أوغسبورغ على إيرادات تزيد عن 3.5 مليون يورو، وبذلك كان انتقال المهاجم قد أصبح تقريبًا صفقة رابحة للنادي.

  • الصفقات القياسية لنادي أوغسبورغ


    الاسم (المنصب)

    مبلغ الانتقال بالملايين من اليورو

    النادي المنقول منه

    ريكاردو بيبي (مهاجم)

    16

    إف سي دالاس

    مارتن هينترغر (IV)

    10,5

    RB سالزبورغ

    توماس كوبيك (حارس مرمى)

    7,5

    ستاد رين

    نيكلاس دورش (لاعب وسط)

    7

    كا أ جنت

    فيليكس أودوكاي

    7

    فولفسبورغ

    فابيان ريدر

    7

    ستاد رين