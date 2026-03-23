لم يحن بعد وقت خلاصه: يظل ريكاردو بيبي، في الوقت الحالي، صفقة انتقال فاشلة تاريخية في الدوري الألماني

لكن هذا الأخير لن يتحقق (في الوقت الحالي). فقد قرر نادي PSV في نهاية الأسبوع إلغاء الصفقة، مما أدى إلى فشل انتقال بيبي قبل إتمامها بوقت قصير. وفي حين اتفق ناديي أيندهوفن وفولهام على العديد من التفاصيل، لم يكن هناك توافق حول موعد الإعلان عن الصفقة. ويُزعم أن نادي «الكوتاجرز» أراد تأجيل الإعلان حتى يتمكن من التراجع عن الصفقة في حالة إصابة المهاجم.
وأكد المدير الرياضي لـ PSV إيرنست ستيوارت يوم السبت: "كان موضوع موعد انتقال المسؤولية عن اللاعب نقطة مهمة. صحيح أننا اقتربنا قليلاً من بعضنا البعض، لكن الفجوة بيننا كانت لا تزال كبيرة." وأضاف مواطن بيبي: "كان ريكاردو يرغب بشدة في هذا الانتقال. في الواقع، الأمر الأكثر إحباطاً هو بالنسبة لريكاردو. نحن بالطبع سعداء بأننا نحتفظ بمهاجم جيد في نادينا."
وأكد ستيوارت أن بيبي "لا يحمل أي ضغينة" تجاه النادي الهولندي الكبير. لكنه لم يستبعد إمكانية انتقاله في وقت لاحق: "لا ينبغي أبدًا استبعاد ذلك. إذا كان بإمكان اللاعب إبرام صفقة انتقال جيدة وكانت هذه الصفقة مفيدة للنادي أيضًا، فسنقوم بها."
من المؤكد أن الانتقال بشروط مماثلة سيكون في مصلحة نادي أوغسبورغ. ووفقًا لصحيفة "بيلد"، من المقرر أن يسري بند في العقد ينص على حصة بنسبة 20 في المائة من قيمة الانتقال بمجرد تجاوزها 11 مليون يورو. وبذلك، كان من الممكن أن يحصل أوغسبورغ على إيرادات تزيد عن 3.5 مليون يورو، وبذلك كان انتقال المهاجم قد أصبح تقريبًا صفقة رابحة للنادي.