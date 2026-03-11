قال كاسبر هجولماند، مدرب باير، قبل المباراة إن أرسنال "ربما يكون أفضل فريق في أوروبا" و"بالطبع المرشح الأكبر للفوز". لكنه لم يرغب في إخفاء فريقه أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز: "لقد لعبنا جيدًا ضد الفرق الكبيرة. إنها كرة القدم. كل شيء ممكن". لكن فريقه تعرض لضغط شديد منذ البداية.

وبدا أندريش على وجه الخصوص مرهقًا في البداية. ارتكب قائد باير لينكولنز خطأين على مهاجم أرسنال فيكتور جيوكيريس، وحصل على بطاقة صفراء مبكرة وتحذير أخير. لكن باير لينكولنز تحسن أداءه بعد ذلك، وسجل كريستيان كوفاني (7) أول هدف في المباراة. سعى أرسنال للسيطرة على المباراة، بينما لعب ليفركوزن بشكل متماسك وانتظر فرص التمرير السريع.

واستغل لاعبو لندن إحدى هذه الفرص ليتقدموا في النتيجة: عبر جيوكيريس، وصلت الكرة إلى جابرييل مارتينيلي على الجانب الأيسر، الذي سددها بقوة لتصطدم بالعارضة (20). لكن باير لم يتأثر بذلك وواصل مقاومته بقوة. استمر كوفاني في استلام الكرات في مركز الهجوم وسبب مشاكل لدفاع الغانرز. كما لم يجد الإنجليز حلولاً هجومية. حتى نهاية الشوط الأول، كانت المباراة متكافئة. سدد إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن كرة مرت بجوار القائم الأيسر في هجمة مرتدة (45+1).

بعد تغيير الجوانب بوقت قصير، تقدم ليفركوزن في النتيجة: سجل أندريتش هدفًا برأسه من ركلة ركنية في القائم الثاني، وتأخر أرسنال للمرة الأولى في هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا. حاول آرسنال الرد، لكن الكرات الثابتة التي عادة ما تكون خطيرة لم تكن فعالة في البداية. بقيادة إكسيكييل بالاسيوس القوي، دافع باير عن تقدمه بشغف لفترة طويلة، ثم سجل هافرتز هدفًا.