كان كاي هافرتز هو الذي أفسد على باير ليفركوزن فرصة التقدم إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، قدم النادي الألماني أداءً رائعاً أمام فريق أرسنال الذي بدا أقوى منه، ولا يزال لديه فرص جيدة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 24 عاماً. تحدى باير ليفركوزن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في أول مباراة من دور الـ16 بنتيجة 1-1 (0-0) في أول لقاء مع هافرتز، ولم يفقد موقعه المتميز في مباراة الإياب إلا في وقت متأخر.
لم يحقق أي فريق هذا الإنجاز في دوري أبطال أوروبا من قبل! باير ليفركوزن يحتفل بنجاح جزئي مرير ضد أرسنال، لكنه لا يزال مستاءً
ومع ذلك: بعد الأداء الشجاع الذي قدمه وصيف بطل ألمانيا، لا يزال كل شيء مفتوحًا في لندن يوم الثلاثاء المقبل (21:00/Prime Video). تعادل هارفرتز لاعب أرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 89 بعد أن تقدم باير بهدف سجله قائد الفريق روبرت أندريش في الدقيقة 46. قبل ذلك، ارتكب مالك تيلمان خطأً على نوني مادويك، وأقر مساعد الفيديو بركلة الجزاء المثيرة للجدل. آخر مرة وصل فيها النادي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2002، عندما خسر في النهائي أمام ريال مدريد.
بينما اكتسب باير ثقة كبيرة قبل المباراة المهمة ضد بايرن ميونيخ يوم السبت، خرج أرسنال خاسراً للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري. عاد اللاعب الدولي هافرتز إلى بايرن أرينا للمرة الأولى منذ رحيله في 2020، ودخل الملعب في الدقيقة 74 كبديل.
- Getty Images
قائد باير أندريتش يرقص على حافة السكين ويحرز هدف التقدم
قال كاسبر هجولماند، مدرب باير، قبل المباراة إن أرسنال "ربما يكون أفضل فريق في أوروبا" و"بالطبع المرشح الأكبر للفوز". لكنه لم يرغب في إخفاء فريقه أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز: "لقد لعبنا جيدًا ضد الفرق الكبيرة. إنها كرة القدم. كل شيء ممكن". لكن فريقه تعرض لضغط شديد منذ البداية.
وبدا أندريش على وجه الخصوص مرهقًا في البداية. ارتكب قائد باير لينكولنز خطأين على مهاجم أرسنال فيكتور جيوكيريس، وحصل على بطاقة صفراء مبكرة وتحذير أخير. لكن باير لينكولنز تحسن أداءه بعد ذلك، وسجل كريستيان كوفاني (7) أول هدف في المباراة. سعى أرسنال للسيطرة على المباراة، بينما لعب ليفركوزن بشكل متماسك وانتظر فرص التمرير السريع.
واستغل لاعبو لندن إحدى هذه الفرص ليتقدموا في النتيجة: عبر جيوكيريس، وصلت الكرة إلى جابرييل مارتينيلي على الجانب الأيسر، الذي سددها بقوة لتصطدم بالعارضة (20). لكن باير لم يتأثر بذلك وواصل مقاومته بقوة. استمر كوفاني في استلام الكرات في مركز الهجوم وسبب مشاكل لدفاع الغانرز. كما لم يجد الإنجليز حلولاً هجومية. حتى نهاية الشوط الأول، كانت المباراة متكافئة. سدد إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن كرة مرت بجوار القائم الأيسر في هجمة مرتدة (45+1).
بعد تغيير الجوانب بوقت قصير، تقدم ليفركوزن في النتيجة: سجل أندريتش هدفًا برأسه من ركلة ركنية في القائم الثاني، وتأخر أرسنال للمرة الأولى في هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا. حاول آرسنال الرد، لكن الكرات الثابتة التي عادة ما تكون خطيرة لم تكن فعالة في البداية. بقيادة إكسيكييل بالاسيوس القوي، دافع باير عن تقدمه بشغف لفترة طويلة، ثم سجل هافرتز هدفًا.