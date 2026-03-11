ترجمه
لم يحقق أي فريق في دوري أبطال أوروبا هذا الإنجاز من قبل! باير ليفركوزن يحتفل بنجاح جزئي مرير ضد أرسنال، لكنه لا يزال مستاءً
بعد احتفالات كبيرة، لم يكن "الابن الضال" سعيدًا، ففي النهاية، أفسد لاعب المنتخب الوطني فرصة ناديه السابق باير ليفركوزن في الوصول إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا. فقد سجل هافرتز هدف التعادل 1:1 (0:0) لفريق أرسنال في المباراة الأولى من دور الـ16 بركلة جزاء مثيرة للجدل في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعته بباير.
وقال روبرت أندريش لاعب ليفركوزن في قناة DAZN: "هذا قليل جدًا"، لكن مساعد الحكم لم يقبل قرار الحكم أوموت ميلر: "هذا لا يكفي". قال أندريش، الذي وضع فريقه في المقدمة بعد الاستراحة بوقت قصير: "التعادل يبدو مخيبًا للآمال بعض الشيء"، لكنه أضاف: "لكن لدينا فرصة أخرى الأسبوع المقبل". وقال هافرتز: "أنا سعيد لأنني شاركت في المباراة، وسعيد لأنني سجلت هدفًا، لكنني بالطبع أشعر بالأسف تجاه ليفركوزن. لكن هذه هي كرة القدم".
قدم باير أداءً رائعًا أمام فريق أرسنال الذي بدا أقوى منه، ولا يزال لديه فرص جيدة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 24 عامًا، حيث أهدر الفريق الألماني فرصة رائعة للتقدم في مباراة الإياب في وقت متأخر من المباراة.
ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح أرسنال
ومع ذلك: بعد الأداء الشجاع الذي قدمه وصيف بطل ألمانيا، لا يزال كل شيء ممكناً في لندن يوم الثلاثاء المقبل (الساعة 21:00). تعادل أرسنال بهدف من هافرتز (89) بعد أن كان باير متقدماً بهدف من أندريتش (46). قبل ذلك، ارتكب مالك تيلمان خطأ على نوني مادويكي، وأكد الحكم المساعد بالفيديو ركلة الجزاء المثيرة للجدل. آخر مرة وصل فيها النادي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2002، حيث خسر في النهائي أمام ريال مدريد.
بينما اكتسب باير الثقة قبل المباراة المهمة في الدوري ضد بايرن ميونيخ يوم السبت، خرج أرسنال للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم دون فوز بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري. عاد اللاعب الدولي هافرتز إلى بايرن أرينا للمرة الأولى منذ رحيله في 2020، ودخل المباراة في الدقيقة 74 كبديل.
قال كاسبر هجولماند، مدرب باير، قبل المباراة إن أرسنال "ربما يكون أفضل فريق في أوروبا" و"بالطبع المرشح الأكبر". لكنه لم يرغب في الاختباء مع فريقه أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز: "لقد لعبنا جيدًا ضد الفرق الكبيرة. إنها كرة القدم. كل شيء ممكن". لكن فريقه تعرض لضغط شديد منذ البداية.
"لا تزال هناك فرصة": هافرتز وحده يمنع باير من تحقيق إنجاز كبير
كان أندريش هو الأكثر توتراً في بداية المباراة. ارتكب قائد باير لينكولن خطأين على مهاجم أرسنال فيكتور جيوكيريس وحصل على بطاقة صفراء في وقت مبكر. لكن باير لينكولن تحسن أداءه بعد ذلك، وسجل كريستيان كوفاني (7) أول هدف في المباراة. حاول أرسنال السيطرة على المباراة، لكن ليفركوزن لعب بشكل متماسك وانتظر فرص التحويل السريع.
واستغل لاعبو لندن إحدى هذه الفرص ليتقدموا في النتيجة: عبر جيوكيريس، وصلت الكرة إلى جابرييل مارتينيلي على الجانب الأيسر، الذي سددها بقوة لتصطدم بالعارضة (20). لكن باير لم يتأثر بذلك وواصل مقاومته بقوة. حتى نهاية الشوط الأول، كانت المباراة متكافئة. سدد إبراهيم مازا لاعب باير الكرة من الجانب الأيسر في هجمة مرتدة (45+1).
بعد تغيير الجوانب بوقت قصير، تقدم ليفركوزن: سجل أندريتش هدفًا برأسه من ركلة ركنية عند القائم الثاني، وتأخر أرسنال لأول مرة في هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا. حاول الغانرز الرد، لكن حتى الكرات الثابتة التي عادة ما تكون خطيرة لم تكن فعالة في البداية. بقيادة إكسيكييل بالاسيوس القوي، دافع باير بشغف عن تقدمه لفترة طويلة، ثم سجل هافرتز الهدف.