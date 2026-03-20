تقع بلدة ثون الصغيرة وسط بحيرة تحمل الاسم نفسه، وتحيط بها مناظر جبلية خلابة. تضم البلدة قصرًا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 45 ألف نسمة، وهي تتطور حاليًا بشكل غير متوقع لتصبح مركز كرة القدم السويسرية. في الصيف الماضي، أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم (SFV) عن إنشاء مركز جديد للاتحاد في ثون باسم "سويس فوتبول هوم". وفي الوقت نفسه، بدأ نادي ثون المحلي في كتابة ما يمكن وصفه بأروع قصة خيالية في تاريخ كرة القدم السويسرية.
لم يحدث شيء كهذا منذ أكثر من 70 عامًا! الفريق الصاعد على وشك الفوز بأول لقب في تاريخ النادي
بعد خمس سنوات في الدرجة الثانية، نجح النادي في العودة إلى الدوري الممتاز عام 2025. بدأ ثون الموسم بفريق يُعد ثاني أرخص فريق في الدوري، وكان هدفه الحفاظ على مكانه في الدوري. والآن يقف الصاعد على أعتاب أول لقب بطولة في تاريخ النادي. كانت آخر هزيمة في منتصف ديسمبر. فاز ثون في اثني عشر من أصل 13 مباراة رسمية خاضها. لم يسجل أي فريق أهدافاً أكثر منه، ولم يستقبل أي فريق أهدافاً أقل منه.
لا تزال هناك ثلاث مباريات في الدور الأول، تليها خمس مباريات في مجموعة الأبطال. قبل ثماني مباريات من نهاية الموسم، يبلغ الفارق عن أقرب "منافس" له، نادي سانت غالن، 16 نقطة. تراجعت النخبة التقليدية لكرة القدم السويسرية بشكل كبير: حامل اللقب المزدوج FC بازل بقيادة القائد شيردان شاكيري، تمامًا مثل يونغ بويز برن الذي كان مهيمنًا من قبل، والناديين التقليديين في زيورخ. يواجه كل من FCZ وغراسهوبرز، حامل اللقب القياسي وشريك FC بايرن، خطر الهبوط.
في نهاية الأسبوع الماضي، سحق تون فريق غراسهوبرز على أرضه بنتيجة 5-1. كانت ملعب ستوكهورن أرينا مكتظة مرة أخرى بـ 10,000 متفرج، مما يعني أن ما يقرب من ربع سكان المدينة شاهدوا المباراة.
كان لوسترينيلي وجيربر قد شاركا بالفعل في الفوز بلقب الوصيف عام 2005
تذكرنا قصة ثون غير المتوقعة بلقب الدوري الذي فاز به ليستر سيتي في إنجلترا عام 2016، وكذلك لقب الدوري الذي فاز به نادي 1. FC كايزرسلاوترن في ألمانيا عام 1998، كما نجح «الشياطين الحمر» في تحقيق هذا الإنجاز بعد صعودهم إلى الدوري الممتاز. في سويسرا، سبق أن صعد نادٍ من الدرجة الثانية مباشرةً إلى الفوز باللقب. كان ذلك فريق غراسهوبرز عام 1952، لكنه كان أقل هيمنة بكثير من ثون الحالي الذي يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط.
لم يفز ثون بأي لقب في تاريخ النادي حتى الآن. خسر الفريق نهائيين لكأس الدوري. كان أفضل ترتيب له في الدوري هو المركز الثاني عام 2005، وبعد ذلك تأهل الفريق بقيادة المهاجم ماورو لوسترينيلي ومحرك خط الوسط أندرياس جربر بشكل مثير إلى دوري أبطال أوروبا. يلعب هذان البطلان آنذاك دورين رئيسيين في القصة الخيالية الحالية: لوسترينيلي كمدرب، وجربر كرئيس ومدير رياضي.
في البحث الصعب عن أسباب هذه السلسلة من النجاحات التي لا يمكن فهمها في الواقع، نصل إلى الارتباط المحلي والاستمرارية. يعمل جيربر في إدارة ثون منذ انتهاء مسيرته في عام 2009، بينما يدرب لوسترينيلي الفريق المحترف منذ عام 2022. لا يوجد نجوم معروفون دولياً في التشكيلة، ولكن هناك اسم معروف واحد على الأقل: ماركو بوركي.
نادي ثون لكرة القدم: وجوه الفريق المثير
قائد فريق ثون البالغ من العمر 32 عامًا وقائد خط الدفاع هو الأخ الأصغر لحارس مرمى بوروسيا دورتموند لسنوات طويلة رومان بوركي (الذي يلعب حاليًا مع سانت لويس سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم). ليوناردو بيرتون، البالغ من العمر 32 عامًا أيضًا، يُقارن بالفعل بديفيد بيكهام في سويسرا بفضل جاذبيته ومهاراته في تنفيذ الركلات الحرة. ينحدر كل من بوركي وبيرتون من ضواحي مدينة ثون، وهما شخصيتان يُعتبران قدوة حقيقية.
يعتبر لاعب المنتخب الوطني تحت 21 عامًا فرانز-إيثان ميشتري (20 عامًا) الموهبة الواعدة الأبرز. ويُربط اسم هذا اللاعب الخطير في منطقة الجزاء بالفعل بترشيحه للمنتخب السويسري الأول، ومشاركته المحتملة في كأس العالم، ثم انتقاله للعب في الخارج بعد ذلك.
يضم فريق ثون حالياً ثلاثة لاعبين في المنتخب الوطني الأول: الهداف البارز إلمين راستودر الذي يلعب لصالح مقدونيا الشمالية، وبرايتون لابو الذي يلعب لصالح مارتينيك، وماتياس كايت الذي يلعب لصالح إستونيا. أحد اللاعبين السبعة الذين يلعبون في الخارج هو ألماني. دومينيك فرانكه (27 عاماً) نشأ في أكاديمية رب لايبزيغ. لعب الظهير الأيسر حتى عام 2023 مع إنغولشتات 04، قبل أن ينتهي به المطاف في ثون بعد عدة أشهر من عدم الانتماء لأي نادٍ - ومن المتوقع أن يتوج باللقب قريباً.