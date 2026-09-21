لم يحدث مع ديشان .. فرنسا تتخذ قرارًا هامًا بخصوص "أمن" زيدان

أصبح زيدان رسميًا في مهمته الجديدة كمدرب لمنتخب فرنسا. وبعد تعيينه عقب كأس العالم 2026، أعلن لاعب الوسط الأسطوري عن قائمته الرسمية الأولى يوم الجمعة الماضي.

ومع ذلك، دفع وصوله الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى إجراء تغييرات كبيرة خارج الملعب. إذ سيحتاج زيدان إلى مستوى مرتفع من الحماية الشخصية خلال فترة توليه المهمة على مقاعد البدلاء.

وسيتنقل الفائز بالكرة الذهبية عام 1998 مع منظومة أمنية تتجاوز بكثير ما كان متاحًا لسلفه ديشان.