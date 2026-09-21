لم يحدث مع ديشان .. فرنسا تتخذ قرارًا هامًا بخصوص "أمن" زيدان

سيحصل زين الدين زيدان على تدابير أمنية مخصصة ومعزّزة خلال فترة توليه تدريب منتخب فرنسا.
ويحتاج بطل كأس العالم 1998 إلى حماية غير مسبوقة للتعامل مع الحماسة الجماهيرية الجارفة المحيطة بعودته إلى قيادة منتخب فرنسا عقب رحيل ديدييه ديشان.
سيحصل زين الدين زيدان على تدابير أمنية مخصصة ومعزّزة خلال فترة توليه تدريب منتخب فرنسا.
ويحتاج بطل كأس العالم 1998 إلى حماية غير مسبوقة للتعامل مع الحماسة الجماهيرية الجارفة المحيطة بعودته إلى قيادة منتخب فرنسا عقب رحيل ديدييه ديشان.
أصبح زيدان رسميًا في مهمته الجديدة كمدرب لمنتخب فرنسا. وبعد تعيينه عقب كأس العالم 2026، أعلن لاعب الوسط الأسطوري عن قائمته الرسمية الأولى يوم الجمعة الماضي.
ومع ذلك، دفع وصوله الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى إجراء تغييرات كبيرة خارج الملعب. إذ سيحتاج زيدان إلى مستوى مرتفع من الحماية الشخصية خلال فترة توليه المهمة على مقاعد البدلاء.
وسيتنقل الفائز بالكرة الذهبية عام 1998 مع منظومة أمنية تتجاوز بكثير ما كان متاحًا لسلفه ديشان.
ولمواجهة "جنون زيدان" الذي يلاحق حتماً هذه الأيقونة الوطنية، تم تخصيص فريق أمني عالي التخصص له. ويشمل ذلك حارساً شخصياً إلى جانب عنصر أمني مكرّس تحديداً له، والذي تم الكشف عنه ضمن طاقمه المعاون الشهر الماضي.
وبحسب ليكيب، فإن حجم العملية المحيطة بالمدرب الجديد كبير. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن زيدان "سيستفيد من فريق أمني خاص، يختلف عن سلفه وغير مسبوق بالنسبة لمنتخب فرنسا."
إنه مستوى من الحماية الشخصية نادراً ما يُشاهد لمدرب في كرة القدم الدولية. ويعكس هذا الترتيب فقاعة الأمن المشددة التي يحتاجها اللاعبون النجوم مثل كيليان مبابي خلال البطولات الكبرى الأخيرة.
لا يُعد زيدان غريبًا على التدقيق العام المكثف والإعجاب الجارف في بلده. فمنذ أن قاد فرنسا إلى أول لقب لها في كأس العالم عام 1998، اضطر المدرب السابق لريال مدريد إلى التخطيط الدقيق لتحركاته العامة والحد منها.
ويأتي الترتيب الحالي كاستجابة عملية لشعبيته الطاغية في مختلف أنحاء البلاد. ويحرص المسؤولون الفرنسيون على ضمان سير مهمته التي تمتد أربع سنوات بسلاسة دون أي تشتيت أو مخاطر غير ضرورية.
وعلى الرغم من الإجراءات الجديدة المكثفة، يظل معسكر المنتخب الوطني هادئًا حيال هذا الوضع. ووفقًا للتقرير ذاته، فإنه «داخليًا، لا نريد الاستسلام لأي شكل من أشكال جنون الارتياب» مع بدء زيدان لمهمته.
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وبعد أن تم ترتيب أمور الحماية الخاصة به، ينصبّ تركيز زيدان المباشر بشكل كامل على الأمور داخل الملعب. تستعد قائمته التي أعلن عنها حديثًا لسلسلة صعبة من أربع مباريات دولية مضغوطة ضمن نافذة زمنية ضيقة تمتد أسبوعين.
ينطلق العهد الجديد رسميًا ضد تركيا في 25 سبتمبر. ثم يواجه المنتخب الفرنسي مواجهة مزدوجة صعبة ضد بلجيكا في 28 سبتمبر و5 أكتوبر.
وتتخلل هاتين المواجهتين أمام بلجيكا مباراة قوية ضد إيطاليا في 2 أكتوبر. ويأمل زيدان أن تحمل له بداية مشواره التدريبي النجاح ذاته الذي حققه سابقًا كلاعب.