لم يحدث له هذا من قبل! ليلة مروعة لفريق برشلونة تشكل حدثاً غير مسبوق في مسيرة هانسي فليك التدريبية

واضطر المدرب الألماني إلى مشاهدة برشلونة وهو يمر بـ 120 ثانية كابوسية في كامب نو مساء الأربعاء، وذلك قبل نهاية الشوط الأول بقليل. ففي البداية، حصل المدافع باو كوبارسي على بطاقة حمراء في الدقيقة 44 بعد تدخل تقنية الفيديو (VAR) بسبب ارتكابه مخالفة إيقاف خطيرة ضد جوليانو سيميوني. وبعد ذلك بوقت قصير، سجل جوليان ألفاريز الهدف الأول لأتلتيكو من ركلة حرة رائعة.

وبالرغم من النقص العددي، قاومت تشكيلة فليك بشجاعة في الشوط الثاني لتجنب الهزيمة، لكن أتلتيكو الذي أظهر قسوة شديدة أضاف هدفاً آخر. سجل ألكسندر سورلوث في الدقيقة 70 النتيجة النهائية 2-0، ولم يكن لدى برشلونة ما يقدمه في الدقائق الأخيرة.

وبذلك، يحتاج لامين يامال وزملاؤه إلى تحقيق انتفاضة مذهلة في مباراة الإياب التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في مدريد، من أجل التأهل إلى نصف النهائي. وهناك ينتظر الفائز في هذه المواجهة الإسبانية الخالصة إما فريق أرسنال أو سبورتنج لشبونة. وفي ربع النهائي هذا، فاز الإنجليز يوم الثلاثاء في مباراة الذهاب خارج أرضهم في البرتغال بنتيجة 1-0 بفضل هدف متأخر سجله اللاعب الدولي كاي هافرتز.