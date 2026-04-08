لأول مرة، لم يسجل فريق فليك أي هدف في مباراة من مباريات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا. ففي المباريات الـ17 السابقة التي خاضها فليك على خط التماس مع بايرن ميونيخ أو برشلونة، كان فريقه يسجل هدفاً واحداً على الأقل في كل مباراة.
لم يحدث له هذا من قبل! ليلة مروعة لفريق برشلونة تشكل حدثاً غير مسبوق في مسيرة هانسي فليك التدريبية
واضطر المدرب الألماني إلى مشاهدة برشلونة وهو يمر بـ 120 ثانية كابوسية في كامب نو مساء الأربعاء، وذلك قبل نهاية الشوط الأول بقليل. ففي البداية، حصل المدافع باو كوبارسي على بطاقة حمراء في الدقيقة 44 بعد تدخل تقنية الفيديو (VAR) بسبب ارتكابه مخالفة إيقاف خطيرة ضد جوليانو سيميوني. وبعد ذلك بوقت قصير، سجل جوليان ألفاريز الهدف الأول لأتلتيكو من ركلة حرة رائعة.
وبالرغم من النقص العددي، قاومت تشكيلة فليك بشجاعة في الشوط الثاني لتجنب الهزيمة، لكن أتلتيكو الذي أظهر قسوة شديدة أضاف هدفاً آخر. سجل ألكسندر سورلوث في الدقيقة 70 النتيجة النهائية 2-0، ولم يكن لدى برشلونة ما يقدمه في الدقائق الأخيرة.
وبذلك، يحتاج لامين يامال وزملاؤه إلى تحقيق انتفاضة مذهلة في مباراة الإياب التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في مدريد، من أجل التأهل إلى نصف النهائي. وهناك ينتظر الفائز في هذه المواجهة الإسبانية الخالصة إما فريق أرسنال أو سبورتنج لشبونة. وفي ربع النهائي هذا، فاز الإنجليز يوم الثلاثاء في مباراة الذهاب خارج أرضهم في البرتغال بنتيجة 1-0 بفضل هدف متأخر سجله اللاعب الدولي كاي هافرتز.
هانسي فليك وبرشلونة يتطلعان إلى اتخاذ الخطوة التالية نحو لقب الدوري
كان فليك قد فاز بدوري أبطال أوروبا مع نادي بايرن ميونيخ في موسم 2019/20. في ذلك الوقت، قاد الفريق في مرحلة خروج المغلوب إلى التغلب، من بين أمور أخرى، على نادي تشيلسي في دور الـ16 (3-0 و4-1)، وكذلك على ناديه الحالي برشلونة في ربع النهائي (8-2). وفاز الفريق في النهائي على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0.
في موسمه الأول مع برشلونة العام الماضي، وصل فليك مع الكتالونيين إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت رحلتهم بشكل درامي أمام إنتر ميلان (3-3 و3-4). في مباريات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا، سجل فليك مع فرقه حتى الآن متوسط 2.83 هدف في المباراة الواحدة.
قبل أن يتمكن أتلتيكو من تحقيق الانقلاب، يريد برشلونة أولاً أن يخطو يوم السبت الخطوة التالية نحو الدفاع الناجح عن اللقب في الدوري الإسباني. ويستضيف الكتالونيون، الذين يتصدرون الترتيب حالياً بفارق سبع نقاط عن ملاحقهم ريال مدريد، يوم السبت منافسهم المحلي إسبانيول.
تولى فليك مهامه في برشلونة عام 2024. ويستمر عقده مع البلوغرانا حتى عام 2027.
هانسي فليك: سجله حتى الآن في دوري أبطال أوروبا
نادي بايرن ميونيخ
18 مباراة / 16 فوزًا / تعادل واحد / هزيمة واحدة - بطل دوري أبطال أوروبا 2019/20 وربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020/21
نادي برشلونة
25 مباراة / 15 فوزًا / 4 تعادلات / 6 هزائم - نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/25
المجموع
43 مباراة / 31 فوزًا / 5 تعادلات / 7 هزائم