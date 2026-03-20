بعد خمس سنوات في الدرجة الثانية، نجح النادي في العودة إلى الدوري الممتاز عام 2025. بدأ ثون الموسم بفريق يُعد ثاني أرخص فريق في الدوري، وكان هدفه الحفاظ على مكانه في الدوري. والآن يقف الصاعد على أعتاب أول لقب بطولة في تاريخ النادي. كانت آخر هزيمة في منتصف ديسمبر. فاز ثون في اثني عشر من أصل 13 مباراة رسمية خاضها. لم يسجل أي فريق أهدافاً أكثر منه، ولم يستقبل أي فريق أهدافاً أقل منه.

لا تزال هناك ثلاث مباريات في الدور الأول، تليها خمس مباريات في مجموعة الأبطال. قبل ثماني مباريات من نهاية الموسم، يبلغ الفارق عن أقرب "منافس" له، نادي سانت غالن، 16 نقطة. تراجعت النخبة التقليدية لكرة القدم السويسرية بشكل كبير: حامل اللقب المزدوج FC بازل بقيادة القائد شيردان شاكيري، تمامًا مثل يونغ بويز برن الذي كان مهيمنًا من قبل، والناديين التقليديين في زيورخ. يواجه كل من FCZ وغراسهوبرز، حامل اللقب القياسي وشريك FC بايرن، خطر الهبوط.

في نهاية الأسبوع الماضي، سحق تون فريق غراسهوبرز على أرضه بنتيجة 5-1. كانت ملعب ستوكهورن أرينا مكتظة مرة أخرى بـ 10,000 متفرج، مما يعني أن ما يقرب من ربع سكان المدينة شاهدوا المباراة.