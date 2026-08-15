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"لم يتوقعه أحد".. نجم برشلونة وهولندا المعتزل يعلق على تعيين تشافي هيرنانديز مدربًا للطواحين!
الاتحاد الهولندي يفجّر مفاجأة
أقدم الاتحاد الهولندي لكرة القدم على تعيين مفاجئ بـتسمية تشافي هيرنانديز مدربًا جديدًا لمنتخب هولندا، ليصبح بذلك أول مدرب أجنبي لهولندا منذ 48 عامًا. وقد فاجأت هذه الخطوة الجريئة عالم كرة القدم الأوروبية على الفور، ولا سيما مدرب فينورد فان برونكهورست، الذي تقاسم غرفة الملابس مع المايسترو الإسباني في كامب نو. وتضفي علاقتهما الوثيقة خلال أيامهما في برشلونة طابعًا شخصيًا على تعيين أثار مع ذلك جدلًا واسعًا بين الجماهير.
- ANP
يتبادل الزملاء القدامى الرسائل
وخلال مؤتمره الصحفي الذي سبق مباراة فينورد أمام جو أهيد إيجلز في الدوري الهولندي الممتاز، تحدّث المدرّب الهولندي عن ردّة فعله الأولى تجاه وصول زميله السابق.
وكشف فان برونكهورست، متحدثاً عن تبادلهما الشخصي للرسائل: "لقد كان سعيداً جداً وفخوراً بتولي هذا الدور. أرسلت له رسالة باللغة الإسبانية، وتلقيت رداً باللغة الإسبانية، فهذا يعني أنه فهمها."
واعترف بأن قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم فاجأه تماماً: "لقد فوجئت. في العادة، تقرأ عن الأسماء المحتملة في الصحف مسبقاً، لكن لم يتوقع أحد هذا الأمر. ومع ذلك، من الجميل أن ترى زميلاً سابقاً يصبح المدرب الأول للمنتخب الهولندي."
وأشار الظهير الأيسر السابق إلى أن مواهب تشافي التدريبية كانت واضحة خلال أيام لعبه: "تلاحظ أن اللاعبين في مركزه يفكرون دائماً في المصلحة الجماعية للفريق. كان تشافي يتمتع بذلك. فيليب كوكو كان لاعباً آخر من هذا النوع، إذ كان يركّز دائماً على التوازن وتوزيع اللاعبين."
تجاوز الحواجز اللغوية
وردًّا على المخاوف بشأن عقبات التواصل المحتملة وتعيين مدرب أجنبي، أشاد فان برونكهورست بقدرة أيقونة خط الوسط على إيصال رسالته.
ودفاعًا عن القدرات اللغوية لزميله السابق، أشار قائلًا: "هناك العديد من المدربين الذين يعملون مع مترجمين. أعتقد أن لغته الإنجليزية جيدة بما يكفي. إذا أردت التواصل بشكل جيد مع الفريق، فمن المؤكد أنه من المفيد أن تكون قادرًا على التعبير عن نفسك بوضوح."
كما حثّ الأوساط الكروية على تقديم الدعم للمدرب الجديد: "أعتقد أننا فخورون جدًّا بكرتنا الهولندية. وفي نهاية المطاف، أعتقد أنه يجب علينا أيضًا أن ندعم تشافي بالثقة في قدرته على أداء المهمة. وبعدها، مثله مثل أي مدرب آخر، عليك أن تحقق النتائج."
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فينورد يخوض اختبار نهاية الأسبوع
يتعين على فينورد أن يحافظ على تركيزه على المنافسة المحلية وهو يستعد لاستضافة جو أهيد إيجلز نهاية هذا الأسبوع عقب فوزه في الجولة الافتتاحية بنتيجة 1-0 في ديربي المدينة على غريمه سبارتا روتردام. ويصمم فريق فان برونكهورست على البناء على تلك الانطلاقة الإيجابية وحصد ثلاث نقاط أخرى في الدوري الهولندي.
في غضون ذلك، سيتحول الاهتمام الدولي قريبًا نحو أول ظهور لتشافي على مقاعد البدلاء، حيث يستعد المنتخب الهولندي لمواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية يوم 24 سبتمبر.
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