لم يتواصل توماس توخيل مع ترينت ألكسندر-أرنولد بشأن استبعاده من منتخب إنجلترا، وذلك بعد يوم واحد من انفصاله المثير للجدل عن صديقته
تجاهل ترينت يقول الكثير
أعلن توخيل عن تشكيلة موسعة تضم 35 لاعباً لخوض مباريات إنجلترا الودية ضد أوروغواي واليابان، في محاولة لفتح باب المنافسة على المراكز قبل انطلاق البطولة الصيفية. ولم يكن ألكسندر-أرنولد ضمن هذه التشكيلة. وبالنسبة للاعب الذي ظل أحد أكثر القوى إبداعاً في كرة القدم الأوروبية طوال معظم العقد الماضي، فإن المؤشرات واضحة أكثر من أي وقت مضى على أنه لا يحظى بدعم مدرب تشيلسي وباريس سان جيرمان السابق.
وعندما سُئل عن هذا القرار، أشار توخيل إلى تينو ليفرامينتو وجيد سبنس وجاريل كوانسا كلاعبين يقدمون "ملفًا شخصيًا مختلفًا بعض الشيء" في مركز الظهير الأيمن. إنها إجابة دبلوماسية لم تفعل الكثير لتخفيف الصدمة التي تعرض لها ألكسندر-أرنولد، الذي لعب 26 دقيقة فقط تحت قيادة توخيل منذ تولي الألماني المسؤولية، حيث كانت مشاركته الوحيدة في الفوز 1-0 على أندورا في يونيو الماضي.
رد توخيل المكون من كلمتين على سؤال حول التلامس مع ترينت
وما زاد من إثارة الجدل حول موقف توخيل هو اعترافه بأنه لم يتحدث حتى مع ألكسندر-أرنولد بشأن هذا القرار. وعندما سُئل عما إذا كانا قد تواصلوا، اكتفى مدرب منتخب إنجلترا بالرد: «ليس بعد». وعندما تم الضغط عليه أكثر لمعرفة ما إذا كان ألكسندر-أرنولد يعتقد أن مسيرته مع منتخب إنجلترا قد انتهت الآن، اكتفى توخيل بقول كلمتين: «لا أعرف». إنها طريقة غريبة للتعامل مع لاعب بمكانة ألكسندر-أرنولد، لا سيما وأن هذه هي آخر تشكيلة يعلنها توخيل قبل أن يحدد قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس العالم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ألكسندر-أرنولد لا يزال لديه فرصة للعودة إلى المنافسة، على الرغم من أن المدرب لم يكن على الأقل مستعداً لإغلاق الباب تماماً. وقال: "أعرف ما يمكن أن يقدمه ترينت لنا".
مصدر قلق مألوف
ليست مخاوف توخيل بشأن ألكسندر-أرنولد بالأمر الجديد. فقد أعرب عنها علنًا في مايو الماضي، مشيرًا إلى الضعف الدفاعي الذي شعر أنه قد يكلف الفريق غاليًا في مباريات البطولات.
قال توخيل في ذلك الوقت: "أرى أنه يعتمد أحيانًا بشكل كبير على مساهماته الهجومية، ولا يولي اهتمامًا كبيرًا للانضباط الدفاعي والجهد". "عندما نتحدث، على وجه الخصوص، عن تصفيات كرة القدم ثم البطولات، فإن الخطأ الدفاعي الوحيد، اللحظة الوحيدة التي لا تكون فيها يقظًا بنسبة 100٪، يمكن أن تكون حاسمة، ويمكن أن تكون اللحظة التي تحزم فيها حقائبك وتعود إلى المنزل".
إنه تقييم قاسٍ، ومن الواضح أنه لم يتغير على الرغم من انتقال ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد وأدائه المثير للإعجاب في الدوري الإسباني هذا الموسم. تشمل مشاركاته الـ34 مع منتخب إنجلترا ظهورًا واحدًا فقط في دور المجموعات في كأس العالم 2018 ضد بلجيكا ومشاركة قصيرة لمدة 33 دقيقة في كأس العالم 2022 في قطر. على الرغم من كل ما يتمتع به من جودة، لم يتمكن أبدًا من حجز مكان أساسي في التشكيلة تحت قيادة أي مدرب لمنتخب إنجلترا، ولا يبدو أن توخيل قريب من تغيير ذلك.
المزيد من المعاناة خارج الملعب
جاء استبعاده من منتخب إنجلترا بعد يوم واحد من تصدر أخبار الحياة الشخصية لألكسندر-أرنولد عناوين الصحف لسبب مختلف تمامًا. فقد تم الكشف عن انفصاله عن صديقته إستيل بهنك، بعد 18 شهرًا من العلاقة. وكانت الشائعات حول علاقتهما قد بدأت في نوفمبر 2024، حيث لعبت إستيل، وهي مؤثرة في مجال أسلوب الحياة، دورًا رئيسيًا في مساعدة ألكسندر-أرنولد على الاستقرار في مدريد عقب انتقاله من ليفربول.
وقال مصدر لصحيفة "ذا صن": "كان الانفصال صعباً، لكن كل من ترينت وإستيل كانا يعلمان أن هذا هو الأفضل. لقد قضيا أوقاتاً مميزة معاً. لكنهما انفصلا عن بعضهما البعض وهما مليئان بالحب والامتنان لما عاشاه معاً. كلاهما شخصان مشغولان، وتوصلا إلى استنتاج حزين مفاده أن العلاقة لن تدوم على المدى الطويل".
كانت الـ 48 ساعة الماضية صعبة على لاعب يبلغ من العمر 27 عاماً، ويفترض أن يكون في ذروة مسيرته الدولية. لكنه وجد نفسه خارج التشكيلة، مع اقتراب كأس العالم هذا الصيف ومدرب منتخب إنجلترا الذي، مثل من سبقوه، يرفض منحه فرصة لإثبات نفسه.
