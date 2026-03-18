ومع ذلك، منذ أن أصبح لاعباً أساسياً في فريق أوغسبورغ، تزايدت التكهنات بأن هذا اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً والذي يحظى بتقدير كبير قد يختار اللعب مع المنتخب الألماني.

على الرغم من تمثيله للولايات المتحدة على مستوى الشباب، إلا أن بانكس قضى سنوات تكوينه في أوروبا ولا يزال مؤهلاً للعب مع كلا البلدين.

قراره برفض هذا الاستدعاء الأخير يزيد من الغموض حول مستقبله الدولي.

وقال بوكيتينو: "لم يتخذ قرارًا بعد. إنه يفكر كثيرًا. إنه في موقف ليس سهلاً بالنسبة له". "نحن نركز عليه كثيرًا، لأننا نتابعه... في الوقت الحالي، كان واضحًا جدًا في الموقف بأنه غير متاح للاختيار لأنه لم يتخذ القرار بعد".