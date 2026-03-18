"لم يتخذ قرارًا بعد" - ماوريسيو بوكيتينو يعترف بأن اللاعب ذو الجنسية المزدوجة نوكاي بانكس لا يزال يفكر في مستقبله الدولي بين منتخب الولايات المتحدة وألمانيا
شارك سابقًا مع المنتخب الأمريكي لكرة القدم
وقد مثل بانكس الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا في مختلف فئات الشباب، حيث لعب مع المنتخب في ثلاث فئات عمرية مختلفة. وكان من المتوقع، بعد أن استدعاه بوكيتينو للمشاركة في معسكر تدريبي في سبتمبر، أن يواصل اللعب مع المنتخب الأول. لكن إصابة حالت دون مشاركته.
وقال بوكيتينو في مؤتمره الصحفي الذي عقد في مارس بشأن استدعاءات المعسكر: "استدعيناه في سبتمبر، وكان الأمر محظوظًا بعض الشيء، لأننا أردنا منحه فرصة اللعب، لكنه تعرض لإصابة. لكنها كانت فرصة رائعة لرؤيته والتحدث معه والتعرف على بعضنا البعض".
الأداء القوي يغير الوضع
ومع ذلك، منذ أن أصبح لاعباً أساسياً في فريق أوغسبورغ، تزايدت التكهنات بأن هذا اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً والذي يحظى بتقدير كبير قد يختار اللعب مع المنتخب الألماني.
على الرغم من تمثيله للولايات المتحدة على مستوى الشباب، إلا أن بانكس قضى سنوات تكوينه في أوروبا ولا يزال مؤهلاً للعب مع كلا البلدين.
قراره برفض هذا الاستدعاء الأخير يزيد من الغموض حول مستقبله الدولي.
وقال بوكيتينو: "لم يتخذ قرارًا بعد. إنه يفكر كثيرًا. إنه في موقف ليس سهلاً بالنسبة له". "نحن نركز عليه كثيرًا، لأننا نتابعه... في الوقت الحالي، كان واضحًا جدًا في الموقف بأنه غير متاح للاختيار لأنه لم يتخذ القرار بعد".
بوتشيتينو يُظهر دعمه
وأكد بوكيتينو أنه سيواصل دعم بانكس والعمل معه بينما يقرر هذا الأخير مستقبله الدولي.
وقال بوكيتينو: "[مساعد المدرب] خيسوس بيريز كان يتحدث معه في أوغسبورغ. وأنا كنت أتحدث معه. كنا نتحدث عبر FaceTime وZoom. لدينا علاقة رائعة، وأنا أقدره حقاً... آمل من أجل الولايات المتحدة أن يكون القرار لصالحنا، لأنني أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالحاضر فحسب، بل بالمستقبل أيضًا. نريد دعمه، نحن الاتحاد بأكمله. لا يتعلق الأمر بالإقناع، لكننا، نحن الاتحاد، نهتم به حقًا".
لا يزال هناك متسع من الوقت لاتخاذ القرار
وقد أقر بانكس بأن الاتحاد الألماني لكرة القدم قد تواصل معه. ومن شأن المشاركة في مباراة دولية على مستوى الكبار أن تربط بانكس بالولايات المتحدة، لكنه لا يزال حراً في الاختيار في الوقت الحالي.
وتخوض ألمانيا مباريات ضد سويسرا وغانا هذا الشهر، قبل أن توجه اهتمامها إلى مباراتين وديتين قبل كأس العالم في أواخر مايو وأوائل يونيو. وستواجه الولايات المتحدة في 6 يونيو.
