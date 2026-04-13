"لم يتبق لنا الكثير من الوقت" - ميكي فان دي فين يعترف بقلقه بشأن روبرتو دي زيربي مع اقتراب توتنهام من فخ الهبوط

أقر المدافع الهولندي بأنه في حين يرغب المدرب الجديد في تطبيق فلسفة جريئة تعتمد على الاستحواذ على الكرة من الخلف، فإن المأزق الحالي لا يترك سوى هامش ضئيل للغاية للخطأ. ويعتقد فان دي فين أن العبء النفسي الناجم عن سلسلة المباريات التي لم يحقق فيها الفريق أي فوز يثقل كاهل المجموعة التي تحتاج إلى بناء الثقة بسرعة.

وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس" حول صعوبة التكيف مع متطلبات دي زيربي المحددة في ظل الضغط الشديد، أوضح فان دي فين: "لكل مدرب رأيه الخاص في اللعبة، ويريد روبرتو أن نلعب أكثر من الخلف. هذا ما طلبه. يريدنا أن نلعب بثقة وهذا ما نحتاج إلى بنائه، لكن لم يتبق لنا الكثير من الوقت. علينا أن نفعل ذلك الآن. لا تريد أن تنظر إلى النتائج الأخرى، بل عليك فقط الفوز. لا يمكنك القول إنك لا تنظر إلى الفريق الآخر. بقيت ست مباريات لنحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط. هناك ضغط الآن لأننا في منطقة الهبوط، لكن علينا التأكد من الخروج من هذه الحالة".