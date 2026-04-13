"لم يتبق لنا الكثير من الوقت" - ميكي فان دي فين يعترف بقلقه بشأن روبرتو دي زيربي مع اقتراب توتنهام من فخ الهبوط
البقاء على قيد الحياة قبل الأناقة
كان الهدف من تعيين دي زيربي خلال فترة التوقف الدولية في مارس هو إضفاء هوية طويلة الأمد على توتنهام، لكن المدرب الإيطالي يواجه الآن مهمة ملحة تتمثل في الحفاظ على بقاء النادي في الدوري الممتاز. وبعد الخسارة الصعبة بنتيجة 1-0 في ملعب «ستاديوم أوف لايت»، لا يزال «السبورز» غارقًا في منطقة الهبوط مع بقاء ست مباريات فقط لإنقاذ موسمه. وقد سلطت هذه الهزيمة الضوء بشكل أكبر على التحدي الهائل الذي يواجه المدرب السابق لفريق برايتون، الذي ورث فريقًا يفتقر إلى الثقة بعد رحيل إيغور تودور.
- AFP
سباق مع الزمن
أقر المدافع الهولندي بأنه في حين يرغب المدرب الجديد في تطبيق فلسفة جريئة تعتمد على الاستحواذ على الكرة من الخلف، فإن المأزق الحالي لا يترك سوى هامش ضئيل للغاية للخطأ. ويعتقد فان دي فين أن العبء النفسي الناجم عن سلسلة المباريات التي لم يحقق فيها الفريق أي فوز يثقل كاهل المجموعة التي تحتاج إلى بناء الثقة بسرعة.
وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس" حول صعوبة التكيف مع متطلبات دي زيربي المحددة في ظل الضغط الشديد، أوضح فان دي فين: "لكل مدرب رأيه الخاص في اللعبة، ويريد روبرتو أن نلعب أكثر من الخلف. هذا ما طلبه. يريدنا أن نلعب بثقة وهذا ما نحتاج إلى بنائه، لكن لم يتبق لنا الكثير من الوقت. علينا أن نفعل ذلك الآن. لا تريد أن تنظر إلى النتائج الأخرى، بل عليك فقط الفوز. لا يمكنك القول إنك لا تنظر إلى الفريق الآخر. بقيت ست مباريات لنحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط. هناك ضغط الآن لأننا في منطقة الهبوط، لكن علينا التأكد من الخروج من هذه الحالة".
الخروج من الحلقة المفرغة
على الرغم من اللمحات التي أظهرها دي زيربي عن نيته الهجومية، فإن توتنهام يمر حاليًا ببداية سيئة تاريخيًا لم يحقق فيها أي فوز في 14 مباراة منذ بداية العام. فقط ديربي في عام 2008 (18)، وسندرلاند في عام 2003 (17)، وسويندون تاون في عام 1993 (15) عانوا من فترات أطول دون فوز في بداية العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث هبطت هذه الأندية الثلاثة في نهاية المطاف في تلك المواسم.
وفي معرض حديثه عن الحالة النفسية للفريق والإحباط الناجم عن صعوبة تحقيق النتائج، أضاف فان دي فين: "لا أعتقد أننا لعبنا مباراة سيئة اليوم، فقد صنعنا بعض الفرص للتسجيل، في حين لم يصنعوا هم الكثير. هذه هي المرحلة التي نمر بها، فكل شيء لا يسير في صالحنا. عند صافرة النهاية، يكون الأمر صعبًا للغاية. من الناحية النفسية، الأمر صعب. لقد عانينا خلال الأشهر القليلة الماضية عندما لم نحقق انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز واستمر صراعنا. نحتاج إلى استعادة الثقة. الأمر صعب حقًا، وعلينا التأكد من استعادتها".
المعركة الأخيرة
يدخل توتنهام مرحلة حاسمة من الموسم، حيث يتعين عليه تعويض فارق نقطتين للخروج من المراكز الثلاثة الأخيرة. يواجه فريق شمال لندن مباراتين حاسمتين في أبريل ضد برايتون وولفرهامبتون قبل جدول مباريات صعب في مايو يتضمن مواجهات مع أستون فيلا ولييدز يونايتد وتشيلسي، ومباراة حاسمة محتملة في الجولة الأخيرة ضد إيفرتون. مع عدم تحقيق أي انتصارات حتى الآن في عام 2026، يجب على توتنهام أن يتبنى فلسفة دي زيربي على الفور أو يواجه هبوطًا كارثيًا إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز.