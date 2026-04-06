ترجمه
"لم يبتكر كرة القدم في الولايات المتحدة، لكنه أعطاها دفعة قوية" - ديفيد بيكهام يكشف عن رسالة من الممثل الهوليوودي ماثيو ماكونهي قبل المباراة التاريخية ضد إنتر ميامي
تحية ماكونهي لـ«السيد بيكهام»
قبل المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بين إنتر ميامي وأوستن إف سي في ملعب «نو ستاديوم» الجديد، كتب ماكونهي الحائز على جائزة الأوسكار رسالة مفتوحة إلى قائد منتخب إنجلترا السابق.
في الرسالة، التي حملت عنوان "السيد بيكهام أيها الشاب"، كتب ماكونهي: "مع زيارة أوستن لميامي اليوم لحضور حفل صغير على ملعبكم الجديد، أود أولاً أن أعبّر عن خالص شكري - أنت لم تخلق كرة القدم هنا في الولايات المتحدة، لكنك بالتأكيد أعطيتها دفعة قوية. عندما انضممت إلى فريق غالاكسي، منحت دوري MLS شرعية جديدة، وحولت المباريات إلى أحداث، وغيّرت دوري MLS بشكل جوهري من ساحة اختبار إلى وجهة رئيسية - شكرًا لك.
"الآن، أنت في ميامي، في مهمة مماثلة ولكن في منصب مختلف - وأنا أرفع لك القبعة على ذلك. واليوم أكتب إليك لأن نادي أوستن إف سي الذي أنتمي إليه وحافلة مليئة بمشجعي الفريق الأخضر والأسود قادمون إلى بحر الوردي الخاص بك، ونحن نسعى إلى إفساد حفل افتتاحك، لذا سأحتاج إليك وإلى صديقك ليو لتوفير بعض المساحة لنا في نهاية هذا الأسبوع.
"ومع اقتراب الصيف وعيون العالم موجهة إلينا، نتطلع نحن هنا في عاصمة تكساس إلى زيارتكم لمواصلة ترسيخ حجر أساس آخر لكرة القدم الأمريكية ليشهده العالم. أراك قريباً يا صديقي العزيز."
حلم تحقق في ميامي
يمثل افتتاح ملعب «نو ستاديوم» نهاية رحلة طويلة لبيكهام، الذي أمضى سنوات في تجاوز العقبات السياسية واللوجستية من أجل بناء مقر دائم لفريقه. وبعد قضاء أكثر من ست سنوات في فورت لودرديل، لعب النادي أخيرًا أول مباراة له على الإطلاق داخل حدود مدينة ميامي. يعد الملعب الجديد الذي تبلغ تكلفته 350 مليون دولار جوهرة التاج لمشروع ميامي فريدم بارك الأوسع نطاقًا، وهو مشروع ضخم من المتوقع أن تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي مليار دولار. وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز التاريخي، تحدث بيكهام بعاطفة إلى الجماهير جنبًا إلى جنب مع المالكين المشاركين خورخي وخوسيه ماس.
قال بيكهام، وفقًا لشبكة ESPN: "عندما جئت إلى أمريكا ودوري كرة القدم الأمريكي (MLS) قبل 20 عامًا، كان حلمي هو الفوز بالبطولات، والمساعدة في النهوض برياضة كرة القدم التي أحبها كثيرًا، وبناء فريقي الخاص". "قبل 13 عامًا، أعلنت أن ميامي هي خياري. لم يكن لدينا اسم. لم يكن لدينا مشجعون. ولم يكن لدينا ملعب. واليوم، أقف في ملعبنا الجديد. نحن أبطال دوري MLS. ولدينا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم يلعب في ميامي. الأحلام يمكن أن تتحقق بالفعل".
ميسي وسواريز يتألقان على المسرح الكبير
وبطريقة مناسبة، سجل ميسي أول هدف لميامي على الإطلاق في الملعب الجديد، ليضفي إثارة على المباراة التي انتهت في النهاية بالتعادل 2-2. ولا يزال تأثير النجم الأرجنتيني هو المحرك الرئيسي وراء الارتفاع الهائل في قيمة النادي، التي تقدر بنحو 1.35 مليار دولار. كما يضم الملعب «منصة ليو ميسي» مخصصة في الجانب الشرقي، تكريماً دائماً لتأثيره.
بعد أن ألغى هدف ميسي هدف التقدم الذي سجله غيلهيرمي بيرو، استعاد أوستن تقدمه بهدف سجله جايدن نيلسون. لكن لويس سواريز حرص على ألا تنتهي المباراة الافتتاحية بهزيمة، حيث سجل هدف التعادل قبل تسع دقائق من نهاية المباراة ليحافظ على التعادل 2-2 لصالح حامل لقب كأس MLS.
مستقبل حديقة الحرية
الملعب الجديد الذي يتسع لـ 26,700 متفرج ما هو إلا البداية لإمبراطورية بيكهام في فلوريدا. ومن المقرر أن يضم مجمع «فريدوم بارك» المحيط به قرية تجارية ضخمة، وفندقًا يضم 750 غرفة، وأكثر من 50 فدانًا من الحدائق العامة والملاعب المجتمعية.
وسيعود إنتر ميامي إلى منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بمباراة على أرضه أمام نيويورك ريد بولز يوم السبت.