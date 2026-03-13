(C)Getty Images
ترجمه
"لم ننتهِ بعد!" - توماس مولر يسعى إلى إلهام فريق فانكوفر وايتكابس لتحقيق عودة مذهلة بعد الهزيمة الثقيلة في مباراة خروج المغلوب من كأس الأبطال
كابوس في مباراة الذهاب في سياتل
في ليلة الخميس، قضى فريق سياتل السريري على طموحات فانكوفر في تحقيق المجد القاري. في مباراة الذهاب من دور الـ16 الحاسمة، عانى فانكوفر في العثور على إيقاعه أمام منافسه. أثبت بول أريولا أنه بطل المباراة بالنسبة للمضيفين، حيث سجل هدفين في كل شوط، قبل أن يضيف بول روثروك الهدف الثالث في الدقيقة 70 لتعزيز هيمنة سياتل. مولر، الذي تحول إلى محور إبداعي رئيسي لفانكوفر منذ وصوله، كان على وشك تسجيل هدف مهم خارج أرضه في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن تسديدته القوية ارتطمت بالعارضة.
- Getty
"راومديوتر" يرفض الاستسلام
على الرغم من تأخره بثلاثة أهداف، سارع الفائز بكأس العالم البالغ من العمر 36 عامًا إلى رفع معنويات زملائه بعد الهزيمة. في حديثه إلى OneSoccer، كشف مولر أن المباراة لم تنته بعد.
وأكد اللاعب الألماني المخضرم: "لم ننتهِ بعد. النتيجة 3-0 صعبة للغاية، لكنها ليست مستحيلة. هذه هي موقفنا قبل مباراة الإياب. نحن في منتصف المباراة فقط، وسنحاول الرد الأسبوع المقبل".
النموذج المحلي يقدم بصيص أمل
التفاؤل السائد في معسكر وايتكابس له ما يبرره؛ فقد أظهر فريق جيسبر سورنسن أداءً ممتازًا في دوري كرة القدم الأمريكي، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني في المؤتمر الغربي بعد ثلاث انتصارات متتالية. وقد لعب مولر دورًا محوريًا في هذا النجاح، حيث سجل بالفعل هدفين وقدم القيادة المخضرمة الضرورية لخوض مرحلة ما بعد الموسم. وتعتقد فانكوفر أنه إذا تمكنت من الحفاظ على قوتها في الدوري، فإن تحقيق المعجزة يظل ممكنًا.
- Getty Images Sport
جدول أعمال مرهق ولقاء ألماني
يواجه فريق وايتكابس أسبوعًا حاسمًا سيختبر عمق تشكيلته إلى أقصى حد. قبل أن يتمكنوا من التركيز على مباراة الإياب ضد سياتل في 19 مارس، يجب عليهم خوض مباراة صعبة على أرضهم ضد مينيسوتا يونايتد هذا الأحد. من المهم الحفاظ على الزخم في دوري MLS، ولكن الأنظار ستتجه حتمًا إلى مباراة الإياب في الكأس، حيث ستكون خبرة مولر في المباريات الأوروبية عالية الضغط أمرًا حيويًا. بالإضافة إلى دراما الكأس، ينتظرنا "ديربي ألماني" متوقع بشدة في 22 مارس، حيث يستعد مولر لمواجهة نجم RB Leipzig السابق تيمو فيرنر و San Jose Earthquakes في مباراة تسلط الضوء على التأثير الأوروبي المتزايد في كرة القدم في أمريكا الشمالية.
إعلان