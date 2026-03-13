"لم ننتهِ بعد!" - توماس مولر يسعى إلى إلهام فريق فانكوفر وايتكابس لتحقيق عودة مذهلة بعد الهزيمة الثقيلة في مباراة خروج المغلوب من كأس الأبطال

على الرغم من تأخره بثلاثة أهداف، سارع الفائز بكأس العالم البالغ من العمر 36 عامًا إلى رفع معنويات زملائه بعد الهزيمة. في حديثه إلى OneSoccer، كشف مولر أن المباراة لم تنته بعد.

وأكد اللاعب الألماني المخضرم: "لم ننتهِ بعد. النتيجة 3-0 صعبة للغاية، لكنها ليست مستحيلة. هذه هي موقفنا قبل مباراة الإياب. نحن في منتصف المباراة فقط، وسنحاول الرد الأسبوع المقبل".