AFP
ترجمه
"لم نكن مستعدين" - ميكيل أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال لـ"عدم استعجالهم" بعد أن أعطى باير ليفركوزن الغانرز طعمًا من نفس الدواء بهدف من كرة ثابتة
أرتاتا يأسف على خطأ دفاعي مكلف
في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، أعرب أرتاتا عن إحباطه بعد تعادل أرسنال 1-1 مع باير ليفركوزن في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. سجل روبرت أندريتش هدفاً للزوار من ركلة ركنية بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، مما دفع المدرب إلى تسليط الضوء على قلة انتباه فريقه التي كلفته الكثير، وهي نقطة الضعف التي يشتهر فريقه باستغلالها في المواقف الثابتة.
وركز أرتاتا على الخطأ الدفاعي، ولم يتردد في انتقاد الاستعدادات. "هناك دائمًا جانبان لهذه المسألة. الأول هو عنصر الخصم الذي استغل هذا الضعف، وقلة الانتباه أو الاستعجال في كلتا الحالتين، والثاني هو نحن، لأننا كنا نعلم ذلك، فقد عرضنا عليهم ثلاثة مقاطع من مباراة نهاية الأسبوع الماضي بثلاث طرق مختلفة، ولم نكن مستعدين لذلك، فوقعنا في الفخ".
- Getty Images Sport
هافرتز يعود في مباراة عاطفية
على الرغم من معاناته لفترات طويلة من الشوط الثاني، وجد الفريق الضيف طوق نجاة بفضل هافرتز ضد فريقه السابق. تقدم المهاجم الألماني بثقة لتحويل ركلة جزاء حصل عليها البديل نوني مادويكي في الدقائق الأخيرة، ليضمن أن كل شيء سيبقى مفتوحًا عندما يلتقي الفريقان مرة أخرى في شمال لندن الأسبوع المقبل.
أعرب المدرب عن سعادته بهدوء المهاجم في هذه الليلة الخاصة. وقال أرتيتا: "نعم، لقد كان هادئًا للغاية، ونعم، كرة القدم لعبة غريبة وتجلب قصصًا خاصة، وعودته إلى هنا بعد فترة طويلة، كونه جزءًا من هذا النادي، ليأتي إلى هنا ويسجل هدفًا مهمًا للغاية، أعتقد أن هذا لحظة مهمة". وأضاف: "أعجبني ذلك عاطفيًا، لقد فهمنا ما كان علينا فعله".
ساكا حل محل التهديد الديناميكي
أثار استبدال بوكايو ساكا دهشة الكثيرين في الوقت الذي كان الفريق يسعى فيه لتحقيق التعادل، لكن هذا التغيير التكتيكي الجريء أتى بثماره عندما حصل مادويكي على ركلة الجزاء الحاسمة. ودافع المدرب عن هذا التغيير، مؤكداً أن الفريق كان بحاجة إلى نوع مختلف من الهجوم لكسر دفاع ليفركوزن القوي في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وأوضح أرتاتا الأسباب وراء التبديل، وأشاد بالتأثير الفوري للجناح. وقال: "اعتقدت أننا بحاجة إلى شيء آخر، ونوني كان يساهم ويشكل تهديدًا حقيقيًا، لذا قررت إجراء التغيير". "لم يكن ذلك مفاجئًا على الإطلاق لأن هذه هي أكبر ميزاته. إنه شجاع جدًا في القيام بذلك، ونوني يمثل تهديدًا حقيقيًا. إن وجود لاعب بهذه القدرة عندما تحتاج إليه ويقوم بدوره بهذه الطريقة، هو أمر يستحق التقدير".
- Getty Images Sport
فقدان الشرارة الإبداعية
طوال الشوط الأول، سيطر الفريق الإنجليزي على الكرة لكنه عانى في إيجاد التمريرة الحاسمة. اعترف أرتيتا بأن لاعبيه الهجوميون يجب أن يحسنوا كفاءتهم بشكل كبير للتقدم، حيث سلط الضوء على غياب القائد مارتن أوديغارد.
واختتم قائلاً: "مارتن يتمتع بصفات مختلفة، لكن لدينا لاعبين يتمتعون بموهبة كبيرة. من الواضح أن تنفيذ الكثير من الحركات يجب أن يكون على مستوى آخر. نريد أن نخلق تهديداً أكبر داخل منطقة الجزاء وحولها، لكن اليوم، في كثير من الأحيان، لم يكن الأمر كذلك. هذا جزء من كرة القدم. يجب أن تتفاعل بعد ذلك، خاصة وأننا بعد استعادة الكرة، تركنا مساحة كبيرة".
إعلان