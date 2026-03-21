Goal.com
مباشر
Arsenal final frontier GFXGOAL

ترجمه

لم تكن انتصارات أرسنال السابقة ذات أهمية على الإطلاق - ولا يمكن أن يشير إلى تغيير في قيادة الدوري الإنجليزي الممتاز سوى الفوز على مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو

يسعى أرسنال يوم الأحد إلى إنهاء جفافه من الألقاب الذي استمر ست سنوات، عندما يواجه غريمه مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو على ملعب ويمبلي. وإذا ما عدنا إلى الوراء أكثر، نجد أن «المدفعجية» لم يحرزوا أي لقب أمام الجماهير الحاضرة منذ فوزهم بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2017، في وقت كان فيه أرسين فينجر لا يزال مدربًا للفريق، وكان ميكيل أرتيتا قد أنهى لتوه موسمه الأول كمساعد لبيب جوارديولا.

منذ هذين الفوزين اللذين تحققا في السنوات التي اعتُبرت أعمق نقطة انحدار للفريق في القرن الحادي والعشرين، استعاد أرسنال مكانته كأحد أكثر الفرق إثارة للرهبة في إنجلترا وأوروبا. فقد بنى أرتيتا فريقًا قويًا على صورته ومثالته بعد أن مُنح الوقت والموارد اللازمة لبناء الفريق من الصفر.

ومع ذلك، فإن هذا الفريق - هذه المجموعة من المدافعين العمالقة والكفاءة القاسية، وليس المزيج العشوائي المتبقي من عهد أوناي إيمري - لم يذق طعم المجد الملموس. كما أنهم لم يهزموا مانشستر سيتي بأي طريقة ذات مغزى، مما أدى إلى تغيير مسار سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو أدى إلى الفوز بلقب منذ بدء الجائحة. ويوم الأحد المقبل هو أفضل فرصة لديهم للتخلص من هذين الشبحين.

  • Manchester City v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    سلسلة نتائج سيئة

    في الفترة الممتدة من مايو 2016 إلى أكتوبر 2023، مر أرسنال بفترة طويلة بلغت 15 مباراة دون أن يتمكن من الفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر 13 مرة أمام رجال غوارديولا. تم كسر هذه السلسلة الخالية من الانتصارات على الأقل بفوزين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عامي 2017 و2020، بالإضافة إلى فوز في كأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح في عام 2023، ولكن لا يزال من الصعب التخلص من الشعور بأن مانشستر سيتي كان يتفوق على آرسنال.

    لم يكن هذا مهمًا في معظم الأوقات التي استمرت فيها هذه السلسلة. لم يكن مانشستر سيتي وأرسنال يتنافسان عادةً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس الوقت. لم تصبح هذه المواجهة ذات أهمية على المستوى الوطني إلا في موسم 2022-23، عندما حقق فريق أرتيتا قفزة هائلة وغير متوقعة.

    ونظراً لإعادة جدولة المباريات عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، اضطر أرسنال إلى مواجهة سيتي مرتين في النصف الثاني من موسم 2022-23، مما زاد من حدة الضغط. وتعرض الغانرز لهزيمتين ساحقتين في كلتا المناسبتين وخسروا اللقب بفارق خمس نقاط. وأصبحت الـ248 يوماً التي قادوا فيها الترتيب رقماً قياسياً لفريق لم ينه الموسم في المركز الأول.

    • إعلان
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    إنهاء سلسلة الانتصارات

    بحلول الوقت الذي زار فيه مانشستر سيتي ملعب الإمارات في أكتوبر 2023، كان أرسنال قد أصبح فريقًا معروفًا. ولذلك، عومل الفريق باحترام من قبل رجال غوارديولا.

    في موسم 2022-23، فاز أرسنال على كل فرق "الستة الكبار" مرة واحدة على الأقل، لكن مانشستر سيتي كان الفريق الوحيد الذي لم يتمكن من التغلب عليه مهما حاول. كان من الضروري أن يثبتوا لهم أنهم جادون في العودة ليكونوا منافسين مباشرين مرة أخرى.

    بدا أن أول لقاء بينهما في موسم 2023-24 يتجه نحو تعادل حذر بنتيجة 0-0، حتى ظهر غابرييل مارتينيلي وسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، مما جعلهم يتقدمون بفارق نقطتين على مانشستر سيتي في ذلك الوقت. انزاح عبء نفسي عن كاهلهم.

    وقال أرتيتا عن أهمية الفوز: "لا أعرف إن كان ذلك حاجزاً، لكننا كنا بحاجة إلى تجاوزه. إنه شعور رائع. كان بإمكانك أن تشعر أنه مرت سنوات عديدة دون أن نهزمهم. أعتقد أننا هزمنا اليوم أفضل فريق في العالم".

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    رسالة رودري

    كان اللقاء الثاني بين الفريقين في موسم 2023-2024 أكثر أهمية بكثير في سباق اللقب. بحلول نهاية مارس 2024، كان ليفربول يتصدر الترتيب، لكن أرسنال كان بإمكانه الصعود إلى الصدارة بفوزه في ملعب الاتحاد.

    مرة أخرى، كانت المباراة حماسية، لكنها انتهت هذه المرة بالتعادل السلبي. لم يلجأ أرتيتا بالضرورة إلى أسلوب الدفاعي، لكن فريقه لعب بحذر لم يسبق لأرسنال أن أظهره خارج أرضه أمام مانشستر سيتي منذ سنوات. من ناحية ما، كان هذا نهجًا مفهومًا، على الرغم من أنه تعرض لانتقادات متأخرة عندما تفوق عليه مانشستر سيتي في الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط.

    بعد رفع كأس الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، أوضح رودري مشاعره تجاه أرسنال. قال: "لأكون صادقاً، أعتقد أن الأمر يكمن هنا"، مشيراً إلى رأسه. "إنها العقلية. أرسنال يستحق [الفوز بالدوري] أيضاً، فقد قدموا موسمًا لا يُصدق، لكن أعتقد أن الفارق كان هنا [في عقولهم].

    "عندما جاءوا إلى هنا، وواجهونا في ملعب الاتحاد، رأيتهم وقلت: 'آه، هؤلاء الرجال، لا يريدون هزيمتنا، إنهم يريدون التعادل فقط'. وبالنسبة لتلك العقلية، لا أعتقد أننا كنا سنفعل الشيء نفسه. وقد لحقنا بهم. في النهاية، إذا أعطيتنا نقطة واحدة، فسنفوز في آخر سبع أو ثماني مباريات رغم صعوبة ذلك. لذا أعتقد أن الأمر يتعلق بالعقلية".

    كان من السهل جدًا على رودري أن يصرح بذلك بعد أن حُسمت المنافسة. ومن الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي كاد أن يضيع تفوقه بنقطة واحدة قبل الجولة الأخيرة، بعد أن تغلب بصعوبة على توتنهام هوتسبير في المباراة قبل الأخيرة. ومع ذلك، فإن التاريخ يكتبه الفائزون، ولم تتح لأرسنال بعد الفرصة لتقرير مسار الأحداث بنفسه.

  • Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    إشعال فتيل المنافسة

    وصلت المنافسة بين أرسنال ومانشستر سيتي إلى مستويات جديدة من العداء في موسم 2024-2025، على الرغم من أن كلا الفريقين لم يقتربا في النهاية من لقب الدوري. وكانت مواجهتهما في سبتمبر 2024 على ملعب «إيتيهاد» مباراة خالدة، حيث نجح الضيوف في قلب النتيجة من تأخرهم إلى التقدم 2-1، قبل أن يتغير مسار المباراة بشكل جذري عندما طُرد لياندرو تروسارد في لحظة مثيرة للجدل مع نهاية الشوط الأول. صمد رجال أرتيتا بقوة وبدا أنهم في طريقهم لتحقيق أول فوز لهم على أرض مانشستر سيتي منذ عام 2015، لكن جون ستونز سجل هدف التعادل في الدقيقة 98.

    خلال المباراة، اشتبك إرلينغ هالاند باستمرار مع غابرييل ماغالهايس، بينما سخر النرويجي أيضًا من اللاعب الجديد مايلز لويس-سكيلي بسؤاله عن هوية المراهق قبل أن يخطو خطوة واحدة على أرض الملعب. ثم طلب المهاجم من أرتيتا "أن يبقى متواضعًا" بعد المباراة.

    لم يكن أرسنال يحب مانشستر سيتي بشكل خاص من قبل، على الرغم من انتقال العديد من لاعبي إيتهاد السابقين إلى الإمارات، لكن يبدو أن هذا الأمر رفع كراهيتهم إلى مستوى جديد. تعرض مانشستر سيتي لهزيمة ساحقة بنتيجة 5-1 في وقت لاحق من نفس الموسم. سجل لويس-سكيلي، الذي أصبح الآن لاعباً أساسياً في التشكيلة الأولى، هدفاً وقام بتقليد احتفال هالاند. هتف المشجعون المبتهجون من المدرجات: "إرلينغ هالاند، ابق متواضعاً أيها الوغد".

    الفوز على مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا بنتيجة 5-1 ليس أمراً يمكن تجاهله أو محوه من التاريخ. بل على العكس، ربما يكون قد قضى على أي خوف متبقٍ لدى أرسنال. ومع ذلك، إذا لم يكن فريق أرتيتا هو الذي يرفع كأس كاراباو مساء الأحد، فسوف يتساءل الناس مرة أخرى عما إذا كانوا قد تجاوزوا تلك العقبة حقاً.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    الارتقاء إلى مستوى الحدث

    لم يخسر أرسنال في آخر ست مباريات خاضها أمام مانشستر سيتي، وهو ما يختلف تمامًا عن سجله السابق الذي لم يشهد أي فوز خلال 15 مباراة. عندما قرر جوارديولا وضع 11 لاعبًا في خط الدفاع في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في سبتمبر، كان ذلك دليلًا على الاحترام. لم يعد «المدفعجية» الفريق الذي يقع فريسة «الستة الكبار» في الدوري الإنجليزي الممتاز، بل أصبحوا فريقًا من الرجال ينتظرون التتويج.

    حسناً، كلمة "ينتظر" ليست دقيقة تماماً. لا يزال على أرسنال الخروج والمطالبة بحقه، بدءاً من نهائي الكأس هذا. لن يُمنحوا الكأس، بل سيحصلون عليه أو يخسرونه في مباراة واحدة.

    هناك شعور أحياناً بأن الحفاظ على رباطة الجأش في نهائي الكأس يتطلب التركيز على المباراة نفسها وليس على المناسبة. لكن في حالة أرسنال، قد يكون العكس هو الصحيح. لم يسبق لهذه المجموعة من اللاعبين أن خاضت نهائي كأس معاً من قبل، وقد تؤدي فكرة أنه ينبغي عليهم التعامل مع المباراة كأي مباراة أخرى إلى التقليل من شأن فريق مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا، الذي حصد ستة ألقاب محلية خلال فترة عمله في إنجلترا.

    على أرسنال أن يثبت للعالم أن لديه مستوى أعلى يمكنه الوصول إليه، ودرجة أخرى يمكنه الارتقاء إليها. أسلوبه المنهجي الذي يعتمد على الكرات الثابتة يناسب كرة القدم في مباريات خروج المغلوب، لكن هل سيكون ذلك كافياً للتغلب على مانشستر سيتي في مباراة يتجاوز فيها الرهان مجرد الفوز في ذلك اليوم؟

  • Manchester United v Newcastle United - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    بيان رباعي

    أي فريق يصل إلى هذه المرحلة من الموسم وهو لا يزال في أربع مسابقات، تتناقل الألسنة الحديث عن فوزه بالرباعية. ولا يزال هذا إنجازًا غير مسبوق في كرة القدم الإنجليزية. فحتى الثلاثية لم تتحقق سوى ثلاث مرات فقط — حيث فاز كل من مانشستر سيتي (2023) ومانشستر يونايتد (1999) بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، في حين أن فريق غوارديولا هو الوحيد الذي فاز بالثلاثية المحلية (2019).

    أرتيتا يدرك تمامًا الوضع الذي يجد أرسنال نفسه فيه نظرًا لأنهم المرشحون، بين المراهنين وخبراء الإحصاءات على حد سواء، للفوز بكل من الألقاب الأربعة التي ما زالوا يتنافسون عليها، على الرغم من عدم فوزهم بها جميعًا معًا من قبل. وقال في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "عندما تكون في هذا الموقف دون أن تفوز، يصبح الأمر ضرورة أكبر، ولكنه يمنحك دافعًا أكبر، وهذا شيء نمتلكه، وهو شيء نحاول تحقيقه منذ فترة".

    "لنعيش هذه اللحظة يوم الأحد. لقد فعلت ذلك عندما كان الملعب ممتلئاً. إنها واحدة من أفضل الذكريات التي أمتلكها كلاعب".

    أرسنال هو أفضل فريق في البلاد. لا أحد يستطيع التشكيك في ذلك الآن، وطالما فازوا في ويمبلي، فمن غير المرجح أن يتغير ذلك لفترة طويلة قادمة. عليهم ببساطة تجاوز هذه العقبة النفسية الأخيرة نهائياً.

كأس رابطة المحترفين
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي