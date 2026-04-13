"لم تعودوا ملوك أوروبا!" - باتريس إيفرا يؤكد أن برشلونة "غير قادر" على تحقيق انتفاضة في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد في انتقاد لاذع

يواجه برشلونة خطرًا حقيقيًا بالخروج من دوري أبطال أوروبا في مرحلة ربع النهائي بعد تعرضه لهزيمة 2-0 على أرضه أمام أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي. وقد قضى هدفا جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث على آمال فريق هانسي فليك، الذي لعب جزءًا كبيرًا من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد باو كوبارسي لارتكابه خطأً كـ"آخر مدافع" في أواخر الشوط الأول.

لا يزال فليك واثقاً من قدرة برشلونة على التأهل، كما قال بعد فوزه 4-1 على إسبانيول في ديربي الدوري الإسباني نهاية الأسبوع الماضي: "لا نحتاج إلى معجزة، نحتاج إلى تقديم مباراة جيدة، ونحن قادرون على ذلك. كل شيء ممكن. أتلتيكو فريق رائع، لكن لدينا فريق جيد ونحن قادرون على العودة. نريد التأهل".