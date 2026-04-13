"لم تعودوا ملوك أوروبا!" - باتريس إيفرا يؤكد أن برشلونة "غير قادر" على تحقيق انتفاضة في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد في انتقاد لاذع
"لسنا بحاجة إلى معجزة"
يواجه برشلونة خطرًا حقيقيًا بالخروج من دوري أبطال أوروبا في مرحلة ربع النهائي بعد تعرضه لهزيمة 2-0 على أرضه أمام أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي. وقد قضى هدفا جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث على آمال فريق هانسي فليك، الذي لعب جزءًا كبيرًا من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد باو كوبارسي لارتكابه خطأً كـ"آخر مدافع" في أواخر الشوط الأول.
لا يزال فليك واثقاً من قدرة برشلونة على التأهل، كما قال بعد فوزه 4-1 على إسبانيول في ديربي الدوري الإسباني نهاية الأسبوع الماضي: "لا نحتاج إلى معجزة، نحتاج إلى تقديم مباراة جيدة، ونحن قادرون على ذلك. كل شيء ممكن. أتلتيكو فريق رائع، لكن لدينا فريق جيد ونحن قادرون على العودة. نريد التأهل".
إيفرا يطالب مشجعي برشلونة بـ«مواجهة الواقع»
إيفرا، مع ذلك، أكثر تشككًا بكثير. فلم يفز برشلونة بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2015، عندما قاد الثلاثي الأسطوري «MSN» المكون من ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز الفريق للفوز في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 على يوفنتوس الذي كان إيفرا يلعب في صفوفه. كما خسر الفرنسي مرتين أمام برشلونة في نهائيات مع مانشستر يونايتد، ولا يعتقد أن تشكيلة فليك الحالية تضاهي فرقهم العظيمة في الماضي.
"اسمعوا، على مشجعي برشلونة أن يستيقظوا ويواجهوا الواقع. أرى صور "الريمونتادا" في كل مكان؛ حان الوقت للتواضع وإزالتها"، قال إيفرا، وفقًا لصحيفة دياريو سبورت. "هذا ليس برشلونة عام 2015؛ ذلك الفريق لم يعد موجودًا. لقد رأيناهم ينهارون مرارًا وتكرارًا على المسرح الكبير، وبصراحة تامة، إنهم غير قادرين على تكرار ذلك".
لماذا يدعم إيفرا "المقاتلين" التابعين لسيميوني
وتابع إيفرا شرح أسباب تأييده لأتلتيكو، الذي أطاح أيضًا ببرشلونة من كأس الملك في وقت سابق من هذا العام. وقال: "في دوري أبطال أوروبا، احتمال حصولهم على بطاقة حمراء أخرى أكبر من احتمال فوزهم؛ فقد أصبح الأمر أشبه بعادة في الآونة الأخيرة". "لدي ثقة تامة في دييغو سيميوني ولاعبيه. إنهم مقاتلون، ومستعدون جيدًا وجاهزون لوضع حد لهذا الأمر".
واختتم اللاعب الدولي الفرنسي السابق حديثه بانتقاد آخر للبلوغرانا: "يا مشجعي برشلونة، ابقوا هادئين وصمتوا، لأن أوروبا قصة أخرى... وأنتم لم تعودوا الملوك. أنا أحب هذه الرياضة، لكنني أحب الحقيقة أكثر".
عامل يامال
ورغم أن تعليقات إيفرا قد تنطوي على بعض الحقيقة، فإن زخم المباراة قد ينقلب بسهولة إذا ما سجل برشلونة هدفاً مبكراً في ملعب «المتروبوليتانو» ليلة الثلاثاء. كما أن الفريق يمتلك سلاحاً فريداً يمكنه الاعتماد عليه، وهو النجم الصاعد لامين يامال البالغ من العمر 18 عاماً، الذي سجل أربع تسديدات وثلاث تمريرات حاسمة وتسع مراوغات ناجحة في مباراة الذهاب.
لم يفعل خريج أكاديمية لا ماسيا المتميز في برشلونة سوى التسجيل، وقد لا يحالف الحظ أتلتيكو إذا فشلوا في إيقافه هذه المرة. سيكون يامال متحمسًا بالتأكيد، كما كتب في رسالة حماسية إلى المشجعين بعد الهزيمة في كامب نو: "لم ينته الأمر بعد، أيها الكوليرز، سنبذل قصارى جهدنا في مباراة الإياب. معًا، دائمًا."