"لم أقصد الإساءة إلى النساء" - نيمار يرد على الانتقادات المثيرة للجدل التي وجهها إلى الحكم بعد رد الفعل الغاضب لنجم سانتوس على البطاقة الصفراء
نقطة اشتعال مع حكم في الدوري الإيطالي
تحدث نيمار للمرة الأولى منذ أن أثار جدلاً حول التمييز الجنسي خلال فوز سانتوس 2-0 على ريمو في وقت سابق من هذا الشهر. ووجد المهاجم نفسه في موقف حرج بعد أن شكك في رباطة جأش الحكم بطريقة اعتبرها الكثيرون مسيئة للمرأة.
وقع الحادث في الدقيقة 85 من المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بيلميرو. بعد تعرضه لتدخل قوي، أدت احتجاجات نيمار إلى حصوله على بطاقة صفراء، مما أدى إلى إيقافه تلقائيًا، مما أدى إلى استبعاد المهاجم من المباراة المهمة ضد فلامنجو في ماراكانا، حيث خسر سانتوس في النهاية بنتيجة 3-1. مباشرة بعد المباراة، انتقد نيمار، الذي كان يشعر بالإحباط، أداء سامبايو، قائلاً للصحفيين: "هذا غير عادل. تعرضت لخطأ من الخلف في نهاية المباراة. لم تكن المرة الأولى. كانت المرة الثالثة أو الرابعة. ذهبت فقط لأشتكي له. قلت: "هل جننت؟" ثم حصلت على بطاقة صفراء. على أي حال، سافيو هكذا. أعتقد أنه استيقظ في مزاج سيئ (تشيكو)، ودخل المباراة هكذا."
في اللغة العامية البرازيلية، قد تشير كلمة "chico" إلى الدورة الشهرية، مما يجعل التعليق مسيئاً للغاية لما ينطوي عليه من إيحاءات جنسية بأن مزاج الحكم السيئ يشبه مزاج امرأة في فترة الحيض.
نيمار يوضح تصريحاً مثيراً للجدل
في مقطع فيديو نُشر على قناته الرسمية على يوتيوب، تحدث اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا عن تداعيات الواقعة خلال عشاء مع أصدقائه المقربين وعائلته. وفي معرض حديثه عن العبارة المحددة التي استخدمها، قال نيمار: "لقد قلت ذلك على سبيل المزاح، وقصدت أنه كان منزعجًا ولم يرغب في التحدث كثيرًا... لم تكن لدي أي نية لإهانة أي امرأة.
"لم أكن أعرف أن كلمة "تشيكو" هي اختصار لذلك. كان يجب أن أقول فقط إنه كان متوتراً ولم يرغب في التحدث. لم أقصد أي إساءة على الإطلاق. الأمور تتغير كثيراً هذه الأيام. هذه المناقشات هي جزء من تطور الجميع".
مواجهة خلف الكواليس ومحاضرة من صديق
كشفت لقطات يوتيوب أن هذه القضية المثيرة للجدل لم تكن مجرد موضوع نقاش في وسائل الإعلام فحسب، بل كانت كذلك داخل الدائرة المقربة من نيمار. أثناء تناول الطعام، انتهزت بيانكا كويمبرا، زوجة أحد أصدقاء نيمار المقربين، الفرصة لتشرح سبب ما تحمله كلماته من دلالة معادية للمرأة، قائلة: "تاريخياً، يتم التقليل من شأن النساء عندما يمررن بفترة الحيض. عندما تقول إنه يتخذ قراراً خاطئاً لأن 'هي في فترة الحيض'، فأنت في الأساس تبطل قرارات المرأة خلال دورة الحيض."
اعترف نيمار بأن ما كان من المفترض أن يكون تجمعاً مريحاً تحول إلى نقاش عميق حول سلوكه. وأضاف: "كان من المفترض أن يكون عشاءً هادئاً، لكنه انتهى بكونه مثيراً للجدل (يضحك)". "كلما أثارت وسائل الإعلام جدلاً حول اسمي، نناقشه أنا وأصدقائي. لدينا أفكار مختلفة، وهذا أمر جيد لكل واحد منا لكي يفتح عقله قليلاً أكثر ويفهم الآخر".
تصاعد الضغوط والتدقيق التأديبي
أدى رد الفعل على تعليقه إلى تعرض نيمار لعاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون باتخاذ مزيد من الإجراءات التأديبية. ورغم أنه نجا من الإيقاف الفوري بسبب هذه التصريحات بحد ذاتها، إلا أن موقف الدوري تجاه الحوادث المماثلة يزداد صرامةً يوماً بعد يوم. على سبيل المثال، تعرض غوستافو ماركيز سابقاً لإيقاف لمدة 12 مباراة بسبب تعليقات جنسية في الدوري البرازيلي الممتاز. أما بالنسبة لفريق سانتوس، فيظل التركيز منصباً على الملعب، حيث يسعى الفريق إلى الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط في الدوري الإيطالي عندما يواجه أتلتيكو مينيرو في نهاية هذا الأسبوع.