Getty Images Sport
"بطل خارق ولا شيء يستطيع إيقافي".. يامال يكشف سر عدم توتره في المباريات الكبرى!
لا توتر لدى خريج لا ماسيا
على الرغم من بلوغه الثامنة عشرة من عمره وحمله لآمال أمة ونادٍ بأكمله، يبدو يامال غير متأثر بشكل لافت بأضواء كرة القدم الدولية الساطعة. وقد قدم تفسيرًا مضحكًا لسبب عدم انزعاجه من ضغوط «الكلاسيكو» أو البطولات الكبرى، حيث قارن دوره الحالي بالقلق الذي يرافق المسارات المهنية الأكثر تقليدية.
يعتبر يامال أن ملعب كرة القدم هو المكان الوحيد الذي يشعر فيه بالراحة التامة، مما يزيل الخوف من الفشل الذي يعاني منه العديد من أقرانه. "كنت سأشعر بالتوتر لو كنت أفعل شيئًا لا أعرف كيف أفعله. لو كان لدي وظيفة عادية، على سبيل المثال – لم يسبق لي أن عملت في وظيفة من هذا النوع، لذا ربما كنت سأقلق من أن أفسد الأمر. لكن كرة القدم هي ما كنت أفعله دائماً؛ إنها ما أعرفه. لذا أحاول الاستمتاع بها. عندما أرى والديّ في المدرجات، وأعلم أنهما فخوران بي، يزول عني الضغط. إنه شعور جميل"، قال يامال لـFIFA.
البطل الخارق الذي أحدث ضجة كبيرة
أصبح يامال بسرعة وجه الجيل الجديد في برشلونة، وكشف المراهق أن بلوغه ذروة مستواه يجعله يشعر بأنه لا يقهر تقريبًا. وفيما يستعد لقيادة خط هجوم المنتخب الإسباني في كأس العالم المقبلة، وصف المهاجم التحول الجسدي والذهني الذي يحدث عندما يكون في أفضل حالاته على أرض الملعب.
بالنسبة للشاب، ترتبط القدرة على الحفاظ على هذا المستوى من الأداء ارتباطًا وثيقًا بحالته العاطفية وقدرته على التعبير عن نفسه من خلال موهبته الطبيعية. قال يامال: "أقول دائمًا إن الأمر أشبه بكوني بطلًا خارقًا – كل شيء يسير على ما يرام. أكون أسرع وأقوى ومليئًا بالأدرينالين. أشعر أنه لا شيء يمكن أن يوقفني. أود الوصول إلى هذا المستوى في كأس العالم".
الإبداع ومتعة اللعب
في حين يعاني العديد من اللاعبين من القيود التكتيكية التي يفرضها كرة القدم الحديثة، يزدهر يامال بفضل حريته في الإبداع. وقد اعترف بأن فعاليته على الأجنحة، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، تتوقف على مدى استمتاعه خلال الدقائق التسعين، مشيرًا إلى أن انعدام المتعة يؤدي إلى تراجع تأثيره الإجمالي.
"يعتمد أسلوبي في اللعب بشكل كبير على الإبداع، وعندما لا أستمتع بوقتي، يتأثر أداؤي. أشعر بأن كل شيء أصبح أقل حيوية وإلهامًا. لكن عندما أكون سعيدًا، كما كنت خلال بطولة يورو 2020، يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام وأشعر بمزيد من الحرية".
التمسك بالواقع في برشلونة
على الرغم من لقب «البطل الخارق» الذي يستخدمه لوصف شخصيته في أيام المباريات، يظل يامال متواضعًا في حياته اليومية ببرشلونة. ويعزو الفضل إلى عائلته والبيئة السائدة في «لا ماسيا» في إبقائه مركزًا على تطوير مستواه بدلًا من الشهرة التي تلازم كل تحركاته. وبالنسبة للجناح، يظل التركيز منصبًا بشكل كامل على تحسين أدائه بدلًا من الانجرار وراء الضجة الإعلامية.
واختتم قائلاً: "أعلم أنني ما زلت شاباً ولدي الكثير لأتعلمه. عائلتي تبقيني متواضعاً وتذكرني كل يوم من أين أتيت. من المهم أن أبقى مركزاً لأن الأمور في كرة القدم يمكن أن تتغير بسرعة. أريد فقط أن أواصل العمل الجاد، والاستمتاع بكرة القدم، وإسعاد الجماهير في كل مرة ألعب فيها مع برشلونة أو إسبانيا".