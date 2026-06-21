"لم أعد أشعر بساقي" .. فان دايك يوضح طبيعة إصابته في مباراة هولندا والسويد

لم تكن الحادثة التي تعرض لها فان دايك هي المشكلة الطبية الوحيدة التي أزعجت المعسكر الهولندي، حيث واجه لاعب خط الوسط فرينكي دي يونج أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن قدرته على المشاركة في التشكيلة الأساسية للمباراة مع السويد.

وكشف لاعب خط الوسط أن مشاكله البدنية نجمت عن حادثة وقعت في وقت سابق من الأسبوع خلال استعدادات الفريق. وأوضح دي يونغ: «حدث تصادم أثناء التدريب، وكنتُ أنا أيضًا طرفًا فيه. تعرضتُ لبعض الإصابات جراء ذلك، لكن في النهاية، كان كل شيء على ما يرام».

ورغم أن دي يونج تمكن من المشاركة في فوز السبت، إلا أنه اعترف بأنه كان بعيدًا كل البعد عن الشعور بعدم الألم خلال المباراة. وأشار إلى أنه شعر بالتأكيد بالألم أثناء المباراة، وإن كان لا يزال في حدود ما يمكن تحمله. وبينما لا يزال هناك تساؤل حول ما إذا كان سيتمكن من التدريب خلال الأيام المقبلة، يظل لاعب خط الوسط متفائلًا بشأن تعافيه.

واختتم دي يونج قائلاً: «سنرى كيف ستكون الاستجابة، لكنني واثق من ذلك».