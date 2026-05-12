كروس يوجه انتقادًا لاذعًا لنجوم ريال مدريد بعد الكلاسيكو: لم أشعر قط بهذا القدر من اليأس!

وبالتالي، لم يكن كروس مقتنعاً «على الإطلاق» بأن ناديه السابق قادر على هزيمة برشلونة، وبالتالي تأجيل حسم اللقب مرة أخرى. وعندما سجل ماركوس راشفورد (9') وفيران توريس (18') الهدفين الأول والثاني في وقت مبكر، تلاشت حتى آخر ذرة من الثقة.

قال كروس: «نادراً ما دوّنت ملاحظات قليلة إلى هذا الحد»، مضيفاً: «نادراً ما شعرت بقدر ضئيل من الأمل إلى هذا الحد. لأكون صادقاً، كنت سعيداً عندما انتهت المباراة". كان الشوط الثاني "متكافئاً إلى حد ما"، وتلاشت المنافسة ببساطة.

وأضاف كروس: "ربما كانوا متحمسين. لا أقول إنهم لم يكونوا كذلك. لكن هذا ببساطة غير كافٍ — على عدة مستويات". ومع ذلك، أقر لاعب الوسط السابق بأن ريال مدريد قدم "أداءً لائقًا" وتجنب "الانهيار التام". واختتم قائلاً: "كان برشلونة راضياً عن التقدم 2-0، وبحلول الدقيقة 60 كان الجميع يتمنى أن يطلق الحكم صافرة النهاية".