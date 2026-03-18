ترجمه
"لم أشعر أبدًا بثقتهم" - كينان يلدز يشرح لماذا كان رحيله عن بايرن ميونيخ "سهلاً" في الوقت الذي ينتقد فيه نجم يوفنتوس فريقه السابق
أحد أركان عصر يوفنتوس الجديد
انضم لاعب خط الوسط المهاجم الألماني المولد إلى بايرن ميونيخ لأول مرة في عام 2012 عندما كان عمره سبع سنوات فقط، وواصل إثارة الإعجاب باستمرار عبر مختلف الفئات العمرية، حتى أنه تولى قيادة فريق تحت 17 عامًا. ومع ذلك، كشفت هذه المراهق البالغ من العمر 20 عامًا الآن أن المخاوف بشأن مساره نحو الفريق الأول وتأخر النادي في تقديم عقد احترافي محدد أدت في النهاية إلى رحيله كلاعب حر في عام 2022.
منذ انتقاله من بايرن ميونيخ إلى يوفنتوس في صيف عام 2022، حقق يلدز تطوراً مذهلاً، حيث سجل 18 هدفاً في 90 مباراة بالدوري الإيطالي. جعلته هذه الأداءات وجه عصر يوفنتوس الجديد ونجمًا بارزًا في المنتخب التركي.
ليس قرارًا قائمًا على المال
بعد رحيله عن ميونيخ، انتشرت شائعات تفيد بأن مطالباته المالية المفرطة هي التي حالت دون تجديد عقده. لكن في مقابلة مطولة مع صحيفة «كورييري ديلو سبورت»، نفى يلدز هذه الادعاءات بشدة قائلاً: «لم ألعب أبداً من أجل المال، بل من أجل تطوير نفسي. كان المال دائماً أمراً ثانوياً بالنسبة لي. عائلتي هي التي تتولى هذا الجانب».
"أنا هنا منذ أربع سنوات، ولطالما حظيت بثقة كبيرة، وهو أمر كنت أفتقده في بايرن. قضيت هناك أحد عشر عاماً ولم أشعر أبداً بثقتهم؛ كان هناك دائماً من هو أفضل مني. لهذا السبب كان من السهل عليّ، بل كان أمراً مفروغاً منه، أن أرحل".
ييلدز يمدد عقده مع يوفنتوس
أثار صعود يلدز إلى النجومية في الدوري الإيطالي مخاوف من تلقيه عروض انتقال كبيرة من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني. ومع ذلك، اختار اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا مؤخرًا توقيع عقد جديد مع «البيانكونيري»، يربطه بالنادي حتى عام 2030.
وقال في ذلك الوقت: "أنا واثق جدًا من أننا سنحقق إنجازات رائعة في المستقبل. أحب يوفنتوس لأنني منذ أن جئت إلى هنا، شعرت دائمًا أننا سنحقق إنجازات رائعة معًا. لطالما كنت متأكدًا من أن الجماهير وعائلتي يدعمونني".
السعي نحو المجد مع يوفنتوس
يعد يلدز حالياً أفضل هداف في صفوف يوفنتوس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث سجل تسعة أهداف في 28 مباراة، كما يتصدر قائمة صانعي الأهداف بست تمريرات حاسمة. وعلى الرغم من مستواه الرائع، يحتل فريق تورينو المركز الخامس في الدوري الإيطالي، متأخراً بفارق كبير يبلغ 15 نقطة عن المتصدر إنتر. ومع ذلك، لا يزال الفريق في السباق على حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
