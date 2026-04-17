"لم أتواصل مع إنتر" .. نيكو باز يوضح حقيقة عودته إلى ريال مدريد الموسم القادم

يريد نيكو باز أن يحاول تحقيق كل شيء في ختام هذا الموسم. قيادة كومو نحو تأهل تاريخي إلى دوري أبطال أوروبا – الهزيمة أمام إنتر في الجولة الأخيرة من الدوري أعادت يوفنتوس مؤقتًا إلى المركز الرابع – والمنافسة مرة أخرى ضد النيرازوري للوصول إلى نهائي كأس إيطاليا، بالإضافة إلى حصوله على فرصة المشاركة في أول كأس عالم في مسيرته مع الأرجنتين والتطلع إلى مستقبله المهني بطموح.
فابريجاس يعيش من أجل كرة القدم
في المقابلة التي أجراها مع Sportmediaset، تحدث النجم الأرجنتيني عن كل هذا. بدءاً من المسيرة الرائعة التي يمر بها كومو ومزايا المدرب سيسك فابريجاس: «نحن نخوض موسمًا جيدًا، وبصراحة لم نكن نتوقع أن يكون بهذه الروعة، لكن العمل المذهل الذي قمنا به يؤتي ثماره وأعتقد أننا نستحق ذلك. كان فابريجاس العامل الأهم. لديه ثقة كبيرة بنا، إنه مدرب شاب، شخص يعيش من أجل كرة القدم، يعمل كثيرًا، يدرس كثيرًا ويسمح لي باللعب بالطريقة التي أريدها، وهذا أمر أساسي".
Getty Images
الشائعات حول المستقبل
لا مفر من أن يتبادر إلى الذهن، عند الحديث عن نيكو باز، السيناريوهات المحتملة في سوق الانتقالات التي تخصه. بدءًا من إعجاب إنتر المعلن به، والذي يأمل، بفضل العلاقات الممتازة بين والده بابلو ونائب الرئيس خافيير زانيتي، أن يكون في الصدارة في حال تبلورت الشروط لانتزاع لاعب الوسط المهاجم المولود عام 2004 من كومو، والذي يحتفظ ريال مدريد دائمًا بحق إعادة شرائه. هذا رأيه في هذا الشأن، في مقابلة مع Sportmediaset: "عندما ألعب كرة القدم أحاول أن أقوم بعملي، ولا أفكر في أمور خارج الملعب، بل في اللعب فقط. أنا من يضع الضغط على نفسي، بمفردي. اتصالات مع إنتر؟ لا، لم يحدث شيء. ريال مدريد؟ لا أريد التفكير في هذه الأمور. أنا مركز بنسبة 100% هنا، في كومو. أريد أن أبذل قصارى جهدي على أرض الملعب هنا. ثم إذا كانت هناك فرصة في المستقبل، سنرى".
ميسي وكأس العالم
وأخيراً، أبدى نيكو باز بعض الأفكار حول كأس العالم التي تنطلق في 11 يونيو المقبل، خاصةً أنه أصبح منذ فترة طويلة ضمن تشكيلة المنتخب الأرجنتيني بطل العالم، والذي يأمل أن يكون جزءاً منه في هذا الحدث الكبير هذا الصيف: «كانت مشاركتي الأولى مع المنتخب، ضد بوليفيا في أكتوبر 2024، بمثابة حلم. لم أكن أدرك ذلك، ولم أدرك الأمر إلا بعد المباراة. تمكنت من تقديم تمريرة حاسمة لميسي، وكان ذلك أمرًا مميزًا جدًا بالنسبة لي لأن والدي كان أيضًا في الملعب يشاهد المباراة. قال لي ليو أن أعمل بجد وأن أكون متواضعًا. لو كان بإمكاني، لسرقت ساقه اليسرى. أحلم بكأس العالم منذ أن كنت صغيراً، منذ أن كنت أشاهد المباريات على التلفزيون. سيكون الأمر مذهلاً بالنسبة لي، وأنا أعمل كل يوم من أجل الذهاب إلى هناك"، يختتم نيكو باز حديثه لـ Sportmediaset.