"لم أتعرض لإصابة جديدة!" - حارس مرمى ليفربول أليسون يتحدث وسط مزاعم بأنه قد يغيب عن كأس العالم مع البرازيل
نادي «سلوت» يؤكد أن أليسون سيغيب عن مباريات باريس سان جيرمان
وجه سلوت ضربة قوية لآمال ليفربول في الفوز بالألقاب، بعد أن أكد أن أليسون لن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ضد مانشستر سيتي، وكذلك في مباراتي دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان. وقد توقف تعافي الحارس الدولي البرازيلي، الذي عانى من مشاكل بدنية متعددة هذا الموسم، بعد ظهور مشكلة جديدة خلال فوز الفريق في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على غالطة سراي.
وفي حديثه للصحفيين قبل السفر إلى ملعب إيتهاد، قدم سلوت توقعات متشائمة بشأن عودة حارس المرمى الأساسي إلى الملاعب. وقال سلوت للصحفيين: "لن يشارك في مباريات باريس سان جيرمان أيضًا. سيغيب لفترة أطول قليلاً. نتوقع أن يعود لياقته البدنية بحلول نهاية الموسم".
أليسون يبدد المخاوف بشأن كأس العالم
على الرغم من كلمات المدرب الحذرة، رد أليسون على التقارير التي تشير إلى تفاقم إصابة قديمة قد تمنعه من المشاركة مع البرازيل في كأس العالم. فقد لجأ الحارس إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليطمئن المشجعين بأن غيابه الحالي ما هو إلا استمرار لخطة إعادة التأهيل الحالية، وليس حالة طبية طارئة جديدة من شأنها أن تهدد خططه الصيفية.
"لم أتعرض لإصابة جديدة!" صرح أليسون بحزم، رداً على التكهنات المتزايدة حول لياقته البدنية وغيابه الأخير. أوضح الحارس البرازيلي وضعه الحالي، مشيراً: "أنا في مرحلة العلاج، والخطط هي أن أكون في كامل لياقتي البدنية بحلول نهاية أبريل!"
الجدول الزمني لعودة أليسون وتأثير ذلك على الموسم
وفقًا لجيمس بيرس من موقع «ذا أثليتيك»، يتوقع أليسون أن يستعيد لياقته البدنية الكاملة بحلول نهاية أبريل. ويشير هذا الجدول الزمني إلى أن الحارس البرازيلي سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات الأربع الأخيرة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تشمل مواجهات حاسمة ضد مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا.
علاوة على ذلك، يتوافق جدول التعافي هذا مع مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسمة في 28 و29 أبريل و5 و6 مايو، مما يمنح الريدز دفعة قوية مع دخولهم المرحلة الحاسمة من الموسم.
عقبات دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي
يحتل ليفربول حالياً المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه معركة شاقة لضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، مما يجعل إنجازاته في الكأس أكثر أهمية من أي وقت مضى. يسعى "الريدز" للوصول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2022، عندما قطعوا الطريق ورفعوا الكأس، لكن عليهم أولاً تجاوز مباراة ربع نهائية صعبة على ملعب "إيتهاد". ومع استعداد جيورجي مامارداشفيلي لتولي المهمة، سيكون الضغط على الحارس الجورجي لتكرار قدرات أليسون الفائقة في التصدي للكرات.
تمثل الجبهة الأوروبية تحديًا أكبر مع إعادة المباراة ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان. بعد أن عانى ليفربول من خسارة مؤلمة بركلات الترجيح أمام الفريق الفرنسي العام الماضي، يسعى ليفربول للانتقام.