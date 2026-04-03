"لم أتعرض لإصابة جديدة!" - حارس مرمى ليفربول أليسون يتحدث وسط مزاعم بأنه قد يغيب عن كأس العالم مع البرازيل

وجه سلوت ضربة قوية لآمال ليفربول في الفوز بالألقاب، بعد أن أكد أن أليسون لن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ضد مانشستر سيتي، وكذلك في مباراتي دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان. وقد توقف تعافي الحارس الدولي البرازيلي، الذي عانى من مشاكل بدنية متعددة هذا الموسم، بعد ظهور مشكلة جديدة خلال فوز الفريق في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على غالطة سراي.

وفي حديثه للصحفيين قبل السفر إلى ملعب إيتهاد، قدم سلوت توقعات متشائمة بشأن عودة حارس المرمى الأساسي إلى الملاعب. وقال سلوت للصحفيين: "لن يشارك في مباريات باريس سان جيرمان أيضًا. سيغيب لفترة أطول قليلاً. نتوقع أن يعود لياقته البدنية بحلول نهاية الموسم".