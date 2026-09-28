لمس الكرة لأول مرة من ستة أشهر.. ريال مدريد يقترب من استعادة رودريجو!

وفقًا لصحيفة ماركا، خطا رودريجو يوم الإثنين واحدة من أكثر الخطوات المنتظرة في مسيرة تعافيه الشخصية. فقد شعر اللاعب البرازيلي مجددًا بملامسة الكرة في فالديبيباس، وهي لفتة تبدو اعتيادية لكنها تحمل ثقلًا هائلًا لرياضي أمضى أكثر من نصف عام بعيدًا عن الملاعب. تمثل هذه اللحظة المرحلة الأخيرة من رحلة يخوضها الجناح بصبر كبير منذ الشتاء الماضي، مع اقتراب خط النهاية أخيرًا في الأفق.

ولإدراك أهمية هذا التطور حقًا، لا بد من العودة إلى ليلة الثاني من مارس. فخلال مواجهة على أرضه أمام خيتافي في ملعب سانتياجو برنابيو، أظلمت الدنيا في عيني لاعب سانتوس السابق ضمن سلسلة مدمرة أطاحت تمامًا بمشواره في الموسم. وجاء التشخيص الطبي قاسيًا: تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي الخارجي في ركبته اليمنى.